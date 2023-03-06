«Скоро будем маркировать вдох и выдох». Бизнес сосчитал новые расходы на маркировку и прослезился

А вот сети быстрого питания, отпускающие товар через кассу, послабления не получили, что спровоцировало волну эмоциональных дискуссий в соцсетях о подходах к регулированию бизнеса в целом и полезности «Честного знака» в частности.



Так, московский франчайзи сети пиццерий «ДоДо» Виктор Стоумов сообщил, что собирается выводить из продажи воду. «Посчитали прибыль от продажи воды, сравнили со стоимостью внедрения этого «Честного знака», посмотрели на срок окупаемости», — пояснил он. На рынке циркулируют слухи, что газировка временно перестала продаваться в ресторанах «Вкусно — и точка», рассказал совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров в своем telegram-канале. «Осталась только детская вода, она выведена из системы», — отметил он. Впрочем, на момент публикации на сайте сети газировка доступна. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Вкусно — и точка». «Мы просто по 30 рублей к бутылке воды прибавили в итоге», — рассказал в комментариях к посту еще один ресторатор.

