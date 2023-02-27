Сладко не будет. Как в России растут цены на сахар

На сахарном рынке неспокойно — цены на него у трейдеров пошли в рост — 25–30% всего за месяц. И это, говорят продавцы, только начало — вслед за оптовиками будут вынуждены задирать ценники и торговые сети. На национальной товарной бирже Moex вечером 17 февраля торги на сахар закончились на ценнике в 68 рублей за килограмм, хотя всего неделю назад сделки заключались по цене 52,6 рубля за кило.
Когда этот рост будет отражен в ценниках розничных магазинов, сказать трудно. Наученные горьким опытом, торговцы стараются до последнего держать цены на социально значимые товары, среди которых сахар в первых рядах.
Торговые сети рассчитывают, что момент, когда придется поднимать ценник на сахар, наступит еще не скоро. Привлекать к себе внимание государства и проигрывать конкурентам мало кто хочет.
— Сахар это маркерная продукция, на которую ориентируются торговые сети, кто хочет показать, что держится в диапазоне дешевых. Первыми на рынке Петербурга была одна из небольших местных сетей дискаунтеров, они установили ценник на сахар ниже на 10–20% от опта. За ними подтянулись другие, теперь все ходят, друг у друга мониторят, чтобы держать цены на сахар в одном диапазоне. И так же, как с бананами, торгуем себе в убыток. Сложно сказать, сколько еще будет так держаться, но будем отыгрывать на 5–10 рублей. Надеемся, что это случится не скоро, — рассказали «Фонтанке» крупные ретейлеры. А что в стране?
Минувший сезон был не самым простым для отрасли, отраслевые эксперты рассказывают, что последнюю свеклу с полей приходилось собирать уже из-под снега. Предварительный прогноз в
— 2020, 2021, 2022 год продаем по 48 рублей за килограмм. 56 рублей — 2023 год, — рассказали «Фонтанке» оптовики.
Из свеклы свежего урожая на сегодняшний день уже произведено почти
Вряд ли в стране есть отрасль, меньше зависящая от импорта, чем сахарная. При объеме собственного производства в
Если учесть, что от былого экспорта осталась лишь малая часть —
Резон, содержащийся в словах трейдеров, читается легко в динамике изменения средней цены на сахар в России за последние три года. Малейший всплеск красной линии, изображающей биржу, отзывается кругами по воде на линии синей, на графике она символизирует розницу.
Если в случае с помидорами и огурцами шальной ценник можно было свалить на сезонность, то и с сахаром чаще всего пик цены формируется перед началом цикла сбора урожая.
И трехлетний график цен на сахар, скорее, исключение, чем правило: ценовые пики дважды в один и тот же сезон не попадают. В 2020-м это был декабрь, в 2022-м — апрель, а в 2021-м и вообще обошлось без резких всплесков. Но и то только потому, что за весь 2020 год сахар подорожал на 64,54% и власти решили зафиксировать цены на него: производители и ретейл договорились, что будут держать их на уровне 36 рублей за кило и 46 рублей соответственно.
В 2022-м году подобный трюк с «заморозкой» цен на сахар не сработал: сдерживание цен привело к ажиотажному спросу на сахар, песок с прилавков пропал совсем, многие продавцы от ограничения наценки в конечном счете отказались, а ценник пустился вскачь.
И если в 2020-м виноваты в том, что цены на сахар взбеленились, оказались снижение посевов и неурожаи на фоне непогоды, то в 2022-м крайней Федеральная антимонопольная служба указала на компанию «Продимекс». Одного из крупнейших производителей сахара в России обвинили в картельном сговоре и «незаконной координации экономической деятельности» крупных ретейлеров. Чем немало удивили трейдеров:
— «Продимекс» входит в тройку лидеров по производству, но он один не сможет поднять цены, — признавались «Фонтанке» представители одного из крупнейших торговцев в Ростове-на Дону и больше склонялись связать прошлогодний скачок цен на сахар с началом спецоперации.
Согласно последним данным, «Продимэкс» по итогам минувшего сезона произвел 1,2 миллиона тонн сахара, что примерно соответствует 20% общего объема производства в стране. На довольно многолюдном рынке с десятками заводов по всей стране это немало, но на монополию тянет с трудом.
Трейдеры, кто с «Продимексом» даже не сталкивался, а работали с другими крупными игроками, отмечали, что ценник на сахар тогда поднялся у всех.
— После того, как заводы после техобслуживания стали сыпать сахар нового урожая, стоил он порядка 64 рублей, в течение трех месяцев он упал до 46 на заводах, — делились ростовчане с «Фонтанкой» и подчеркивали, что «рынок попилен, все всё друг про друга знают, а мы выступаем буфером для таких ребят, как оптовики».
«Продимекс», не согласившись с контролирующим органом, решение ФАС оспаривают в суде, а цены на сахар диктует биржа.
— У нас цена формируется после торгов каждый день. Каждый день новая цена, — поделились с «Фонтанкой» трейдеры.
На прошлой неделе оптовые цены на сахар активно росли, к среде дойдя до локального пика. Но есть и хорошие новости: к 16 февраля галоп остановился, и впервые за 7 дней остались нераспроданные объемы, а ценник зафиксировался на отметке 54,9 рубля за кило. Следом эксперты отрасли ждут время коррекции.
Обсуждать с «Фонтанкой» причины удорожания сахара в новом сезоне председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин не стал:
— Забудьте эту тему. Неинтересно. Ни вам, ни народу, — отмахнулся отраслевой лоббист, оставив завесу тайны подорожания сахара закрытой.
Хотя в действительности причин к росту цен на сахар есть уже несколько.
— Сезон переработки заканчивается. На прошлой неделе на свекле работали два завода из 65. Все остальные переработку закончили. Стоящие заводы грузят сахар медленнее, чем работающие с конвейера. Ну и масса других причин, индексация «Платона» с 1 февраля, например, — перечисляет возможные причины роста цен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
Стимулируют цены в рост еще несколько драйверов: снижение ожидаемого производства, рост потребления более чем на 6,2 миллиона тонн в год, высокие мировые цены и неопределенность курса рубля, говорится в сообщении отраслевого союза.
Сделали свое дело и санкции, усложнив доставку средства производства в отрасль и лишив Россию возможности сбывать гранулированный свекловичный жом на основной рынок — в Евросоюз.
Заставить производителей снизить цены на сахар сможет только суровый взгляд Минсельхоза. Но переработчикам будет что возразить — дешевый сахар, как и в прошлом году, будет закупаться впрок и исчезать быстрее, чем вспышка фотона, позже появляясь у перекупщиков втридорога. Самих же производителей подобный жест лишит части прибыли.