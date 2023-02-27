Сладко не будет. Как в России растут цены на сахар

Торговые сети рассчитывают, что момент, когда придется поднимать ценник на сахар, наступит еще не скоро. Привлекать к себе внимание государства и проигрывать конкурентам мало кто хочет.



— Сахар это маркерная продукция, на которую ориентируются торговые сети, кто хочет показать, что держится в диапазоне дешевых. Первыми на рынке Петербурга была одна из небольших местных сетей дискаунтеров, они установили ценник на сахар ниже на 10–20% от опта. За ними подтянулись другие, теперь все ходят, друг у друга мониторят, чтобы держать цены на сахар в одном диапазоне. И так же, как с бананами, торгуем себе в убыток. Сложно сказать, сколько еще будет так держаться, но будем отыгрывать на 5–10 рублей. Надеемся, что это случится не скоро, — рассказали «Фонтанке» крупные ретейлеры. А что в стране?

