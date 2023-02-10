Центробанк не стал трогать ключевую ставку на первом заседании в году

Банк России провёл первое в 2023 году заседание по ключевой ставке. По его итогам значение ставки в третий раз подряд не изменилось — 7,5% годовых. Большую часть 2022 года значение ключевой ставки неизменно падало, 28 октября ее не стали менять, а 16 декабря это произошло во второй раз. Напомним, 28 февраля ЦБ поднял ставку сразу с 9,5 до 20% — это было рекордно высокое значение на фоне начала спецоперации, введения против России санкций и ограничительных мер.
— Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов, — отметили в Центробанке. — Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также с оценкой рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В Банке России сообщили, что если усилятся проинфляционные риски, то на ближайших заседаниях будет рассматриваться возможность повышения ключевой ставки. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Эксперты также отмечали, что Банку России целесообразнее оставить значение ключевой ставки на прежнем уровне. В частности, экономист Константин Селянин допустил, что регулятор мог повысить ставку, ориентируясь на итоги декабрьского заседания.
— Другое дело, что это повышение не решит проблем: не снизит дефицит бюджета, не поможет воздействовать на спрос со стороны населения. Эта мера не решает проблем, поэтому более разумно оставить значение ставки без изменений. Тем более что основные решения в экономике [в этом году] будут связаны вовсе не со ставкой, а с изменением налоговых режимов, — объяснил Константин Селянин.
В прошлый раз ключевую ставку оставили без изменений на уровне 7,5%, это произошло 16 декабря. Тогда в Центробанке пояснили, что это было сделано, поскольку текущие темпы прироста цен в целом остаются низкими, а это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Также в Банке России отметили, что динамика деловой активности складывается лучше, чем там предполагали в июле, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.