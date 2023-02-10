Центробанк не стал трогать ключевую ставку на первом заседании в году

— Другое дело, что это повышение не решит проблем: не снизит дефицит бюджета, не поможет воздействовать на спрос со стороны населения. Эта мера не решает проблем, поэтому более разумно оставить значение ставки без изменений. Тем более что основные решения в экономике [в этом году] будут связаны вовсе не со ставкой, а с изменением налоговых режимов, — объяснил Константин Селянин.

