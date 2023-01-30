Будут ли блокировать счета россиян? Что изменилось в законе о недружественных странах

В июне 2022 года Госдума приняла законопроект, который дает право президенту Российской Федерации устанавливать ряд мер для обеспечения финансовой стабильности страны. Тогда много внимания привлекло введение такой меры, как «замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества», однако на момент принятия закона было непонятно, как именно это будет работать. Спустя полгода ясности стало немного больше: разбираемся, что теперь государство может делать со счетами россиян.
Что это за закон?
Законопроект, который депутаты приняли в июне прошлого года, был внесен в Госдуму еще в январе 2021 года и касался действия с деньгами, которые хранились в обанкротившихся негосударственных пенсионных фондах. Однако к третьему чтению в законопроект попали поправки в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», наделяющие президента правом устанавливать особый порядок сделок и операций с участием «лиц недружественных иностранных государств», а также получение ими дивидендов и иные меры для финансовой стабильности Российской Федерации. В списке иностранных государств на сегодняшний день около 50 стран, включая страны Евросоюза, Украину, США, Австралию, Канаду и другие.
— Нужно понимать, что этот закон очень рамочный, потому что он имеет открытый перечень мер, которые могут быть направлены на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, — говорит юрист компании Benefactum Филипп Слабынин.
Попросту говоря, закон очень общий, конкретных ограничений он не устанавливает, просто допускает их возможность. Среди терминов, применяющихся в нем, есть, например, такое понятие, как «лица, находящиеся под контролем» иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами. Ранее юрист Юлия Федотова отмечала, что критерии для определения того, кто под чьим контролем находится, пока неясны. В этом смысле с июня прошлого года ничего не поменялось.
— Лица, которые «находятся под их контролем», — это такое широкое понятие. Как полгода назад нельзя было точно сказать кто это такие и кем они являются, так и сегодня, — говорит Филипп Слабынин. — Я полагаю, что это люди, которые стабильно получают от иностранных государств денежные средства для совершения неких действий, которые сочтут вредящими Российской Федерации. Но какой-то четкой формулировки нет. В этом законе ее и не должно быть, потому что это рамочный закон, потому что в рамках него принимаются другие, скажем так, уже специальные законы, которые его конкретизируют. Какие-то были приняты, но они больше касаются крупных юридических лиц, валютных операций. Были законы, которые ввели дополнительные процедуры при купле-продаже недвижимости, но не запретили полностью.
Так кому всё-таки заморозят счета?
С точки зрения юристов, пока никому — так называемый рамочный закон дает президенту такую возможность, но не определяет четких условий.
— Конкретному человеку президент ничего не замораживает, он принимает общие решения, которые могут предусматривать эту заморозку, — говорит юрист Филипп Слабынин. — Она будет возможна, если будет издан какой-то указ, в котором будет прописано, что в случае, если человек осуществляет какую-то негативную деятельность, то его счета будут заморожены. Теоретически заморозка возможна до решения суда, но пока возникает вопрос, в каких ситуациях, на основании чего это будет происходить. На сегодняшний день блокировка счетов граждан РФ в рамках ФЗ № 127 не осуществляется.
По каким еще причинам могут заблокировать счет?
Согласно действующему законодательству, счета могут быть заблокированы или арестованы. Решение об аресте счетов принимает суд, органы предварительного следствия при согласии суда или судебные приставы.
— Арест может быть наложен как мера по обеспечению иска в гражданском процессе или обеспечения исполнения приговора, а также как реализация судебным приставом-исполнителем требований по обращению взыскания на имущество должника, — объясняет юрист.
Блокировка расходных операций по банковскому счету может применяться, если есть сведения о причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения. Например, такая мера применялась к блогеру Руслану Соколовскому, которого внесли в список террористов и экстремистов еще в 2017 году. Соколовский прославился тем, что снял на видео, как ловит покемонов в храме на Крови через приложение PokemonGo, суд признал его виновным в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
В случае причастности к экстремистской или террористической деятельности ограничение на осуществление расходных операций по счету может быть установлено банком:
- самостоятельно на срок до пяти рабочих дней с даты, когда такая операция должна быть проведена;
- на основании полученного от Росфинмониторинга постановления — на срок до 30 суток;
- по решению суда на основании заявления Росфинмониторинга — на срок до отмены такого решения.
По словам юриста Филиппа Слабынина блокировку счета часто путают с блокировкой банковской карты, но это не одно и то же. Банковская карта представляет собой лишь средство осуществления операций по счету, но деньгами распоряжаться можно — клиент вправе осуществить любые операции по счету через отделение банка.