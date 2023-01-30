Будут ли блокировать счета россиян? Что изменилось в законе о недружественных странах

— Нужно понимать, что этот закон очень рамочный, потому что он имеет открытый перечень мер, которые могут быть направлены на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, — говорит юрист компании Benefactum Филипп Слабынин.



Попросту говоря, закон очень общий, конкретных ограничений он не устанавливает, просто допускает их возможность. Среди терминов, применяющихся в нем, есть, например, такое понятие, как «лица, находящиеся под контролем» иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами. Ранее юрист Юлия Федотова отмечала, что критерии для определения того, кто под чьим контролем находится, пока неясны. В этом смысле с июня прошлого года ничего не поменялось.

