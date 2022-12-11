Где жить дороже? Россияне, переехавшие в Анталью, сравнили цены в магазинах Турции и на родине

С ценами на мясо всё не так однозначно. Официальная статистика утверждает, что говядина в России дешевле, только вот реальная ситуация в магазинах этого не подтверждает. За килограмм мяса в Турции просят 596 рублей, в российской «Ленте» оно стоит 691 рубль, а в других сетях — и вовсе больше 700 рублей. Куриное мясо у нас также дороже.