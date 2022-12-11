Где жить дороже? Россияне, переехавшие в Анталью, сравнили цены в магазинах Турции и на родине

За последнее время россиян, перебравшихся в Турцию, заметно прибавилось. В числе уехавших оказались екатеринбуржцы Александр Константинов и Екатерина Климова. В конце августа они отправились в автопутешествие по этой стране, но решили задержаться там надолго. Остановились в Анталье. Наши коллеги из Е1.RU попросили ребят пофотографировать ценники в турецких магазинах и перевести их в рубли, а потом сопоставили с российскими.
За основу взяли официальные данные и реальные ценники в трех крупных торговых сетях — «Пятерочке», «Магните» и «Ленте». Рассказываем, что из этого получилось.
— На продукты, по ощущениям, мы теперь тратим меньше, чем в России. Стали есть больше овощей и фруктов. Они здесь вкуснее и дешевле, чем на родине, — рассказал Александр.
К примеру, килограмм мандаринов в Анталье в среднем стоит 43,5 рубля. В российских магазинах цены на этот фрукт начинаются от 52 рублей. На примере груш разница еще заметнее: там они обходятся в 40 рублей, а у нас — не меньше чем в 110 рублей.
А вот по ценам на картофель Турция проигрывает России. В магазинах Антальи за килограмм придется выложить больше 33 рублей. По данным «Сбермегамаркета», в «Ленте» он стоит 24 рубля, в «Пятерочке» — 20, а в «Магните» — и вовсе 18 рублей.
С ценами на мясо всё не так однозначно. Официальная статистика утверждает, что говядина в России дешевле, только вот реальная ситуация в магазинах этого не подтверждает. За килограмм мяса в Турции просят 596 рублей, в российской «Ленте» оно стоит 691 рубль, а в других сетях — и вовсе больше 700 рублей. Куриное мясо у нас также дороже.
Российские цены на хлеб в среднем превышают турецкие на 4,5%, молоко у нас дороже примерно на 12%, макароны — на 15%, а рис — вообще на 60%. Кстати, говоря о крупах, Александр отмечает, что они в Турции везде продаются в килограммовых упаковках, а не в пачках по 800–900 граммов, как в российских магазинах.
Среди продуктов, которые, наоборот, в России дешевле, чем в Турции, выделяются куриные яйца: их стоимость ниже в два раза. За подсолнечное масло россияне тоже платят меньше, чем турки: если в Анталье литр рафинированного стоит около 151 рубля, то у нас его можно найти и за 110 рублей.
Кроме цен на продукты Александр сравнил расходы на средства личной гигиены, коммунальные услуги и содержание автомобиля.
— Коммуналка выходит дешевле — за ноябрь мы заплатили меньше тысячи рублей за воду и электричество (в том числе за обогрев воды и отопление). Платы за содержание жилья, страховки и взносов на капремонт у нас нет. Еще 300 рублей сдали на мытье подъезда за два месяца, но можно не сдавать и помыть самому. Косметика и средства гигиены тут, по ощущениям, стоят больше, зубная паста — вообще почти в два раза. Содержать машину в Турции намного дороже, чем в России: с начала сентября бензин вырос в цене с 17 до 25 лир, то есть сразу на 25 рублей, — рассказал Александр.
По его словам, за литр бензина в Турции приходится в среднем платить около 78 рублей, а за дизельное топливо — почти 90 рублей. Это существенно больше, чем на российских заправках.
Историю о том, как Александр и Екатерина оказались в Анталье, рассказывали в отдельном материале, а еще недавно писали об уральце, который бросил всё и уехал жить в ЮАР.
Есть среди россиян и те, кто в этом году переезжал несколько раз. Почитайте, например, как айтишник из Москвы сменил уже шесть стран после начала СВО.