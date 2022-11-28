Спонсоры новогоднего «Оливье» — херсонские фермеры: в Крыму на зависть всей России держатся рекордно низкие цены на овощи и фрукты

Действительно, на рынке грузовых машин с украинскими номерами, наверное, под сотню — давно невиданное зрелище в российском Крыму. Усталые люди сидят перед горами капусты, моркови, лука, картошки, яблок… Цены копеечные: килограмм брокколи — 20 рублей, цветной капусты — 20 рублей, моркови — 10 рублей, картошки — от 7 рублей.



— Мы вынуждены свои цены подгонять, — вступает в разговор Ирина, жена Умера и его правая рука за прилавком. — Заработок в этом году, конечно, крошечный из-за херсонских. Но и их жалко — деваться им некуда, надо хоть что-то из урожая продать и быстро. Жить семьям не на что, вот и отдают за копейки. А на эти деньги придется тянуть до лета, а многим и больше года — как сажать новый урожай, если на полях мины и снаряды?

