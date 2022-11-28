Спонсоры новогоднего «Оливье» — херсонские фермеры: в Крыму на зависть всей России держатся рекордно низкие цены на овощи и фрукты

Пока вся страна отмечает рост цен на продукты первой необходимости, журналисты MSK1.RU нашли в России регион, где цены на продукты могут приятно удивить.
«Им деваться некуда»
— Сейчас бы цветная капуста стоила бы 100 рублей, может, и больше, а цену сами видите — 40 рублей за кило, — говорит Умер, продавец Симферопольского овощного рынка, который местные называют «Привоз». — Перец болгарский — от 30 рублей до 60, помидоры — от 50 рублей. И так дешево продаем все овощи, хотя семена в прошлом году покупали и голландские за доллары, и наши, но тоже не бесплатные. Думали хорошо заработать на урожае. Но кто знал, что начнется на Украине… И туристов в этом году мало — рестораны и кафе плохо овощи покупают, и конкуренты появились херсонские. Видели — из их машин целые ряды на рынке.
Действительно, на рынке грузовых машин с украинскими номерами, наверное, под сотню — давно невиданное зрелище в российском Крыму. Усталые люди сидят перед горами капусты, моркови, лука, картошки, яблок… Цены копеечные: килограмм брокколи — 20 рублей, цветной капусты — 20 рублей, моркови — 10 рублей, картошки — от 7 рублей.
— Мы вынуждены свои цены подгонять, — вступает в разговор Ирина, жена Умера и его правая рука за прилавком. — Заработок в этом году, конечно, крошечный из-за херсонских. Но и их жалко — деваться им некуда, надо хоть что-то из урожая продать и быстро. Жить семьям не на что, вот и отдают за копейки. А на эти деньги придется тянуть до лета, а многим и больше года — как сажать новый урожай, если на полях мины и снаряды?
Мужчины и женщины у машин с украинскими номерами не общительны. Разговор поддерживают сугубо по делу — сколько стоит товар, сколько будете брать, в рассуждения не пускаются.
— Берите капусту пекинскую — очень сочная, совсем без горчинки, — убеждает Николай. Они с братом приехали вчера из херсонской области. — Больше половины уже продали — ваши же продавцы с рынка и взяли. Если повезет, завтра уже поедем домой. Мы сговорились, чтобы несколькими машинами разом ехать. В Крым уже не первый раз привозим овощи — пока никаких проблем по пути не было, а товар хорошо берут.
Салаты по-херсонски
Жители Крыма с лета в приятном шоке — о том, что на овощи и фрукты бывает такая низкая цена, они уже давно забыли.
— Туристы уже несколько лет подряд удивляются — Крым, а помидоры по 200 рублей, как в Москве. А нам непонятно, почему удивляются — у нас давно такие цены, — говорит Лидия Николаевна Печерская, пенсионерка. Она живет возле овощного рынка и владеет информацией о ценах не хуже Росстата. — Теперь, наконец, вспомнили, что в Крыму овощи и фрукты всегда были доступными по цене, а в сезон так совсем дешевыми — ешь витамины от пуза. Спасибо овощеводам херсонским за их труд и доступные цены — летом арбузы были по 7 рублей за килограмм! А какие сахарные!
Херсонские овощи всегда пользовались любовью крымчан, а часто их предпочитали тем, что выращены на полуострове. Но после 2014 года херсонские фермеры перестали возить свой товар в Крым.
— Муж сегодня взял сумку на колесах — решили уже сделать закупку к Новому году — овощи на салаты, яблоки для запеченной курицы, — продолжает Лидия Николаевна. — Я планирую сделать «Оливье» как всегда, селедку под шубой, свекольный салат с чесночком, к горячему — отварную картошечку. В этом году у нас салаты будут из херсонских овощей — дешевых и вкусных. А еще хочется людям помочь — им тоже надо продать товар, чтобы на новогоднем столе были блюда не только с их огородов.
Что выпьем и чем закусим
Подешевевшие овощи и фрукты должны помочь крымчанам уравновесить цены, выросшие за год на другие традиционные продукты новогоднего стола. Например, сыры и колбасы за год в Крыму выросли в цене на 10–20 процентов. Сейчас цена самого дешевого сыра местных производителей в среднем 300–350 рублей за килограмм, такая же цена и у вареной колбасы, произведенной в Крыму. Яйца, майонез, молочные продукты пока остались на том же уровне. Но больше всего в цене выросли продукты с материка.
— В последнее время у нас с товарами с материка бывают перебои — из-за ремонта Крымского моста многие едут по новым территориям, кто-то переправляет груз на пароме, бывает, и в длинные пробки из-за проверок на мосту попадают, так что, нет уверенности, что привезут товары вовремя, — говорит продавец колбасного прилавка на Симферопольском Куйбышевском рынке. — Да и цены выросли процентов на 10, как объясняют, из-за удорожания транспортировки. Поэтому лучше на местных производителей ориентироваться — вот колбаса евпаторийского завода отличная и пока не подорожала.
А вот чем крымчане спешат запастись — это шампанским. К счастью, есть из чего выбрать — производство игристых вин освоили все винзаводы и частные винодельни полуострова. К тому же, по информации директора Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Владимира Дробиза, с 1 января 2023 года цена на шампанское вырастет — Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на игристое. Поэтому перед Новым годом есть возможность купить шампанское в среднем по 300 рублей, ведь торговые сети не повышают цены на него перед праздником, рассчитывая на массовость покупок.
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