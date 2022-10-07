В России появится универсальное пособие для семей с детьми. Кто его получит?

Правительство России планирует ввести новое пособие для семей с детьми. Об этом в конце сентября на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что действовать новая выплата будет с 1 января 2023 года и заменит ряд пособий, которые есть сейчас. Разбираемся, как будет устроено пособие, которое глава правительства назвал «универсальным».



Кто получит новое пособие?

Из выступления Михаила Мишустина на заседании правительства можно сделать вывод, что новое пособие не станет дополнительной мерой поддержки, а заменит ряд выплат для семей с детьми, которые уже есть сейчас.

