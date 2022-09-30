«Раньше только бабушки брали»: в Новосибирске повысился спрос на кнопочные телефоны после начала частичной мобилизации

В Новосибирске в несколько раз повысился спрос на кнопочные телефоны. Как рассказали НГС в пресс-службе «Мегафона», с 21 по 28 сентября спрос на кнопочные телефоны вырос в два раза по сравнению с предыдущей неделей.



— Клиенты приобретают устройства брендов Itel, Texet, Philips и Nokia. 17% от всех продаж приходится на модель ITEL it2163R, при этом жители Новосибирской области отдают предпочтение гаджетам в черном цвете, — отметили в «Мегафоне».