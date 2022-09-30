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Спецоперация на Украине

«Раньше только бабушки брали»: в Новосибирске повысился спрос на кнопочные телефоны после начала частичной мобилизации

Продавцы назвали самые популярные марки

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В «ТехноСити» сообщили, что спрос на кнопочные телефоны не поменялся, в других магазинах ситуация обратная

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В Новосибирске в несколько раз повысился спрос на кнопочные телефоны. Как рассказали НГС в пресс-службе «Мегафона», с 21 по 28 сентября спрос на кнопочные телефоны вырос в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

— Клиенты приобретают устройства брендов Itel, Texet, Philips и Nokia. 17% от всех продаж приходится на модель ITEL it2163R, при этом жители Новосибирской области отдают предпочтение гаджетам в черном цвете, — отметили в «Мегафоне».

В ДНС кнопочные телефоны стоят от тысячи до пяти тысяч рублей

В ДНС кнопочные телефоны стоят от тысячи до пяти тысяч рублей

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Спрос наблюдается и в других магазинах Новосибирска. Продавец Егор в ДНС рассказал, что кнопочные телефоны стали чаще покупать в последнюю неделю.

— Раньше бабушки покупали в основном, а сейчас молодые люди приходят. Выбирают чаще всего Philips — это привычная и знакомая для многих фирма, — объяснил продавец.

В одном из магазинов «М.Видео» был только один кнопочный телефон, когда туда пришли корреспонденты НГС

В одном из магазинов «М.Видео» был только один кнопочный телефон, когда туда пришли корреспонденты НГС

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Повышенный спрос отметила продавщица в одном из магазинов «М.Видео». Как сказала девушка, осталась только одна модель телефона, и она цветная.

— Повысился спрос сильно. Всё распродали. Было штук шесть моделей, — рассказала продавец.

На этой неделе врио свердловского военкома рассказал, что точно пригодится мобилизованным. По словам Сергея Чиркова, чтобы держать связь с близкими, желательно брать кнопочные телефоны.

СпросТелефоныЧастичная мобилизация
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