«Раньше только бабушки брали»: в Новосибирске повысился спрос на кнопочные телефоны после начала частичной мобилизации
Продавцы назвали самые популярные марки
В Новосибирске в несколько раз повысился спрос на кнопочные телефоны. Как рассказали НГС в пресс-службе «Мегафона», с 21 по 28 сентября спрос на кнопочные телефоны вырос в два раза по сравнению с предыдущей неделей.
— Клиенты приобретают устройства брендов Itel, Texet, Philips и Nokia. 17% от всех продаж приходится на модель ITEL it2163R, при этом жители Новосибирской области отдают предпочтение гаджетам в черном цвете, — отметили в «Мегафоне».
Спрос наблюдается и в других магазинах Новосибирска. Продавец Егор в ДНС рассказал, что кнопочные телефоны стали чаще покупать в последнюю неделю.
— Раньше бабушки покупали в основном, а сейчас молодые люди приходят. Выбирают чаще всего Philips — это привычная и знакомая для многих фирма, — объяснил продавец.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Повышенный спрос отметила продавщица в одном из магазинов «М.Видео». Как сказала девушка, осталась только одна модель телефона, и она цветная.
— Повысился спрос сильно. Всё распродали. Было штук шесть моделей, — рассказала продавец.
На этой неделе врио свердловского военкома рассказал, что точно пригодится мобилизованным. По словам Сергея Чиркова, чтобы держать связь с близкими, желательно брать кнопочные телефоны.