Новосибирец в месяц может купить 210 порций шаурмы — жителям Москвы доступно в два раза больше
2ГИС опубликовал исследование рынка шаурмы в городах-миллионниках
2ГИС опубликовал исследование шаурмы в городах-миллионниках. Новосибирску удалось попасть в число лидеров лишь по одному критерию — количество точек. Но прочие результаты исследования также представляют интерес.
Как пояснили в 2ГИС, заняться исследованием рынка шаурмы специалистов компании сподвигла популярность этого продукта, это одна из самых запрашиваемых тем в поиске 2ГИС. Специалисты компании проанализировали данные 16 крупнейших городов России, в которых было обнаружено в общей сложности порядка 6000 заведений с шаурмой.
Дороже всего шаурма стоит в Москве (там ее средняя цена составляет 298 рублей), на втором месте — Санкт-Петербург (269 рублей), дешевле всего это блюдо можно купить в Омске (189 рублей). Новосибирск в этом списке занимает десятое место (210 рублей).
Интереснее другой показатель — индекс шаурмы. А именно — сколько порций этого блюда (по средней цене) можно купить на среднюю месячную зарплату в каждом из проанализированных городов. Победила, конечно, Москва — при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей среднестатистический москвич может купить на свою среднестатистическую зарплату аж 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше. На втором месте — Красноярск с его 319 порциями.
Новосибирску такой роскоши остается только завидовать. Средний новосибирец может позволить себе в месяц только 210 порций мяса в лаваше.
В 2ГИС решили сравнить и такой субъективный параметр как вкус. Точнее, оценки, выставляемые заведениям пользователями. Выше всего средний балл у шаурмы в Самаре (3,8 балла из 5), за ней следуют Москва и Санкт-Петербург (3,7). Самая невкусная шаурма, по мнению местных жителей, в Омске (3). Возможно, это как-то связано с ее ценой. Новосибирск и здесь оказался середнячком со своими 3,4 балла.
В число лидеров Новосибирску удалось пробиться лишь по одному показателю — количеству точек (363). Но это и естественно, для третьего по количеству жителей города страны.
Шаурма действительно самое часто встречающееся в Новосибирске блюдо уличной еды. Все прочие (блины, хот-дог, пирожки) встречаются значительно реже. Существенную роль на этом рынке играют уже сетевые проекты. Самый крупный из них, «Дядя Дёнер» (74), уже несколько лет, впрочем, испытывает финансовые сложности. Но это не останавливает конкурентов. Лидера догоняет сеть MGrill (56 точек). Заметной в последнее время стала и марка Habibifood (13 точек).
Новосибирский рынок привлекает компании из других регионов. Наибольших успехов здесь добилась алтайская сеть «Грильница» с девятью точками. В этом году в городе заработала первая точка питерского проекта в «Vлаваше».
Впрочем, самые высоки оценки в том же 2ГИС получают несетевые заведения. Так, средний балл 4,7 имеют павильон BBQ на Владимировской (393 оценки), Gorilla Grill на Орджоникидзе (172 оценки) и Kebeb Hub на площади Калинина (113 оценок).
Интересные точки с уличной едой в Новосибирске появляются регулярно. Вот, например, свежий обзор таких заведений. Шаурма там тоже, конечно, имеется. Но больше всего новых заведений такого рода в последнее время открывается на «Гастро-корте». О последних новинках этого гастрономического пространства можно прочитать в большом обзоре Стаса Соколова.