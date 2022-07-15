Новосибирец в месяц может купить 210 порций шаурмы — жителям Москвы доступно в два раза больше

2ГИС опубликовал исследование шаурмы в городах-миллионниках. Новосибирску удалось попасть в число лидеров лишь по одному критерию — количество точек. Но прочие результаты исследования также представляют интерес.



Как пояснили в 2ГИС, заняться исследованием рынка шаурмы специалистов компании сподвигла популярность этого продукта, это одна из самых запрашиваемых тем в поиске 2ГИС. Специалисты компании проанализировали данные 16 крупнейших городов России, в которых было обнаружено в общей сложности порядка 6000 заведений с шаурмой.