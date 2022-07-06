IKEA приостановила онлайн-распродажу товаров «по техническим причинам»

— По техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте, — сообщили в IKEA.



Доставка и возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или «Почты России») ограничены и осуществляются только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).



Подробная инструкция по покупкам товаров IKEA онлайн доступна по ссылке.



6 июля на сайте IKEA появилась форма, заполнив которую, нужно дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. При этом на каждый заказ действуют ограничения: не больше одной тонны, не более чем на 1 млн рублей, не больше 70 штук одного товара.



Напомним, компания объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации.