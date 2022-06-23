«Описать опыт ощущения себя полным лохом?»: новосибирцы — о том, как потеряли деньги из-за падения доллара и комиссий

«Ох, как я хочу, чтобы "Тинькофф" просто засудили»

Руководитель техподдержки Анастасия:



— Ох, как я хочу, чтобы «Тинькофф» просто засудили или оштрафовали за такое. Они опубликовали новость в своем телеграм-канале о том, что меняются условия SWIFT-переводов и обслуживания карточных счетов в валюте.



Как бы уведомили об изменениях, но день в день. Что это значит для меня, как для человека, который получает зарплату в долларах по контракту дважды в месяц? Значит, что мне нужно будет за каждую входящую транзакцию заплатить 200 долларов — это 400 долларов в месяц или примерно 30 тысяч рублей. Также я не смогу перевести деньги никуда, кроме как внутри обменять на рубли.

