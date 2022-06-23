«Описать опыт ощущения себя полным лохом?»: новосибирцы — о том, как потеряли деньги из-за падения доллара и комиссий
Кто-то копил на первоначальный взнос на ипотеку, а кто-то получал зарплату в валюте — все пострадали
После 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, курс доллара сначала стремительно начал расти. На этом подъеме многие всё равно покупали валюту, опасаясь обесценивания рубля. Но потом курс начал падать, наличные деньги стало невозможно найти, банки ввели комиссии на валютные счета. Из-за ряда таких событий многие потеряли свои деньги. Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с новосибирцами об этом и узнала их истории.
«Задумываюсь обналиться и хранить под матрасом»
Программист Марк (имя изменено по его просьбе):
— Я купил доллары 22 февраля 2022 года по 80. Курс упал, но это «настоящие» доллары, которые можно вывести в нал, так что держу. Альфа-банк пока комиссию не вводит, но обналиться и хранить под матрасом задумываюсь. И дешевыми виртуальными бы закупиться на будущее. Авось в Казахстан получится эвакуироваться.
До 24 февраля на доллары я особо не налегал. В 2014 году еще денег не было, а дальше всё плюс-минус ровно шло. Имел подушку безопасности, но всё равно основные накопления вел в рублях: приоритетной целью был первый взнос на ипотеку, а получать зарплату, копить и выплачивать кредит лучше в одной валюте.
Плана как такового не было. Когда пошли прогнозы о признании отдельных районов Донецкой и Луганской области и доллар начал расти, стало понятно, что дальше будет хуже. Я держался почти до последнего и перегнал всё, что было, чуть ли не за час до выступления Путина.
Сейчас доллары не покупаю: пока гарантированно свободных рублей нет. И говорят, к концу июня доллар может еще просесть, когда нефтедобытчики будут платить налоги и дивиденды в рублях.
«Потерял на падении курса, но не особо расстраиваюсь»
Отельер Михаил:
— У меня доллары в «Тинькофф» и Росбанке. «Тинькофф» изначально заявил, что комиссия будет на всю валюту, потом поменял решение: до 10 тысяч комиссии нет. У меня сумма меньше.
Росбанк сразу вводил на 10 тысяч ограничение. То есть я могу иметь в двух банках до 10 тысяч долларов или эквивалент в валюте и не буду платить комиссию.
Я покупал доллары примерно по 70, чтобы зафиксировать курс для возможной поездки за границу. Для туризма. На текущий момент потерял на падении курса, но не особо расстраиваюсь. Это риски: мог и выиграть.
«Ох, как я хочу, чтобы "Тинькофф" просто засудили»
Руководитель техподдержки Анастасия:
— Ох, как я хочу, чтобы «Тинькофф» просто засудили или оштрафовали за такое. Они опубликовали новость в своем телеграм-канале о том, что меняются условия SWIFT-переводов и обслуживания карточных счетов в валюте.
Как бы уведомили об изменениях, но день в день. Что это значит для меня, как для человека, который получает зарплату в долларах по контракту дважды в месяц? Значит, что мне нужно будет за каждую входящую транзакцию заплатить 200 долларов — это 400 долларов в месяц или примерно 30 тысяч рублей. Также я не смогу перевести деньги никуда, кроме как внутри обменять на рубли.
Пока курс падал, я уже потеряла примерно 50–70 тысяч в рублевом эквиваленте. Учитывая все ограничения, которые накладывает ЦБ, единственное, что можно сделать без риска, работая заграницей, это открыть ООО. Но это дорого даже в Армении, в которой я сейчас нахожусь, при учете, что я могу получить нулевую ставку налогов как IT.
Очень неприятная ситуация, выглядит как натурально спланированный налет на сбережения. Ну можно, конечно, копить до 20 тысяч долларов, но скорее состаришься, чем это сделаешь.
«Хочу забыть об инвестициях, как о страшном сне»
Айтишник Олег:
— Описать опыт ощущения себя полным лохом? Когда надежный финансовый инструмент тебя кидает? Когда купил по 130 рублей франк, а он мало того что упал в два раза, так еще и его заморозили?
Я как пользователь банка и инструмента «Тинькофф Инвестиции» периодически покупал акции и доллары. Использовал это как средство откладывания денег. К тому же есть «Инвесткопилка», куда можно переводить весь кешбэк и округление платежей. Там я копил в долларах и закинул туда немалую сумму.
С марта «Инвесткопилку» заблокировали, поэтому у меня нет возможности вывести или продать доллары, которые уже вложил. За это время доллар вырос, а потом упал. Соответственно, «Инвесткопилка» обесценилась. На данный момент показывает минус 40 тысяч с февраля.
А с «Тинькофф инвестициями» вышло так: в страхе, что всё заблокируют, я продал акции зарубежных компаний. Эти доллары вывести в наличку я не могу, потому что они считаются «приобретенными после 14 марта». Наличных долларов нет нигде, даже в Москве. Купил на 100 тысяч рублей франков. Они мало того что упали в цене, так еще и теперь заблокированы на бирже. Лучше бы продал всё в самом начале спецоперации.
Теперь планирую ждать: как только появится возможность, переведу всё в рубли и хочу забыть об инвестициях как о страшном сне.
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