Это вообще законно? Женщина доказала, что взяла на себя кредит для подруги (и в итоге заставила ее заплатить)

Как быть и что делать? Вроде как: сам дурак — кредит на твое имя? Не совсем так. Верховный суд, по крайней мере, в такой ситуации встал на сторону «хорошего» друга.



Долгая судебная эпопея развернулась в Ленинградской области. Одна дама заняла для другой специально для этого взятые кредитные деньги. Договор они не заключали, хотя закон требует простой (то есть не заверенной нотариально) письменной формы для займов свыше 10 000 рублей, никакой расписки не было. Поначалу ее подруга вполне себе исправно платила, потом исчезла с радаров. Дама выплатила кредит за счет своих средств и обратилась в суд за взысканием долга с подружки — 565 867 рублей.