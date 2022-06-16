Это вообще законно? Женщина доказала, что взяла на себя кредит для подруги (и в итоге заставила ее заплатить)
Разбираемся, как взыскать деньги с того, кто должен платить кредит на самом деле
Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного — для применения всеми судами в дальнейшем. Мы запускаем проект «Это вообще законно?», в котором вместе с юристом Юлией Федотовой будем разбирать решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
Сегодня разберем расхожую ситуацию: близкий друг попросил вас взять кредит на свое имя и отдать деньги ему. На срочный ремонт, на покупку машины, квартиры, лечение любимой морской свинки в конце концов. И клятвенно обещал, что будет платить всю сумму точно в срок. Сам друг кредит взять не может, потому что не дают. Поскольку приятель старый и вроде как надежный, вы готовы ему помочь. Поначалу он даже исправно платит. А потом пропадает. Телефон не берет. Встреч избегает. И вообще оказывается не «друг», а «вдруг».
Как быть и что делать? Вроде как: сам дурак — кредит на твое имя? Не совсем так. Верховный суд, по крайней мере, в такой ситуации встал на сторону «хорошего» друга.
Долгая судебная эпопея развернулась в Ленинградской области. Одна дама заняла для другой специально для этого взятые кредитные деньги. Договор они не заключали, хотя закон требует простой (то есть не заверенной нотариально) письменной формы для займов свыше
Важно: даже если вы не заключили договора на бумаге, это еще не доказывает, что самой договоренности не было. Однако без документа истец в суде не сможет ссылаться на показания свидетелей — только на письменные доказательства. К примеру, это могут быть чеки и переписка с должником (даже в соцсетях)
Справедливости ради: в суде ответчик не отрицала, что занимала деньги, однако сумму признала куда меньшую, чем заявляла истец. Суд первой инстанции решил, что доказательств передачи полумиллиона рублей недостаточно, и присудил только
Апелляционная инстанция (областной суд) сказала, что доказательств вполне себе достаточно: есть чеки о выплатах между ответчиком и истцом, а также переписка в вотсапе между ними, из которой следует, что сумма долга как раз и составляет заявленный истцом размер — в частности, ответчик уточняла, сколько там еще осталось, и не возражала против указанного размера. Судебная коллегия присудила истцу всю заявленную сумму.
Не согласившись с решением, ответчик пошла в кассационный суд общей юрисдикции, который решил пересмотреть доказательства, и таки пришел к выводу, что подтверждена сумма долга лишь на 29 тысяч рублей.
Верховный суд своим определением признал, что кассационный суд сделал ошибку — стал оценивать доказательства заново несмотря на то, что не имел на это права. Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает спор исключительно о праве — о правильном или неправильном применении первой и второй инстанцией норм Гражданского и Гражданского процессуального кодексов, но не вправе устанавливать вопросы фактов и оценивать доказательства. Поэтому дело снова было направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции, которая не может не учесть разъяснения ВС.
Итог этой истории
СЮЖЕТ
Женщине пришлось выплатить кредит — все
- составьте договор в простой письменной форме, помимо суммы кредита обязательно укажите паспортные данные обеих сторон, адреса и телефоны, а также срок, в течение которого деньги должны быть возвращены;
- если заключать договор уже поздно, чаще переписывайтесь с должником, а в переписке прописывайте прямо суммы и сразу делайте скриншоты, чтобы другая сторона ничего не удалила.
Но лучше, конечно, не берите кредитов на свое имя для другого человека — платить в любом случае вам, а судебные тяжбы потом могут занять много времени.