Почему доллар падает, а цены растут? Эксперты объясняют, что сейчас происходит с российской экономикой

— До санкций основная часть валютной выручки за экспорт из России оставалась на счетах в иностранных банках, а доллары и евро, которые приходили в страну, покупал Банк России и складировал в золото-валютные резервы. Получается, что на внутреннем валютном рынке до конца февраля был постоянный покупатель долларов и евро — государство. Покупая валюту, оно слегка играло против рубля, занижая его курс, — объяснил Алексей Фёдоров.



После того как Запад в феврале заморозил российские золото-валютные резервы, оставлять экспортную выручку российских компаний в иностранных банках из недружественных стран стало очень опасно. Опасно было и покупать валюту — всё это тоже могли заморозить. В итоге было решено, что российские экспортеры переведут 80% своей валютной выручки в рубли (после указа президента РФ от 24 мая этот порог снижен до 50%), а Банк России больше не будет покупать доллары и евро. По словам аналитика, после этого на внутренний валютный рынок хлынуло огромное количество евро и долларов, которые не могли купить российские инвесторы и компании. Предложение валюты значительно превысило спрос на нее, и такая ситуация сохраняется до сих пор.