Считаем ваши деньги: что останется от маткапитала, если оформить ежемесячную выплату

Молодым семьям часто нужна дополнительная материальная поддержка, особенно когда дети еще совсем маленькие. Для семей с небольшими доходами она и предусмотрена: родители малышей до трех лет могут оформить ежемесячную выплату, если их доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека. Однако у этого пособия, которое прозвали путинским, есть свои особенности: деньги полагаются только на первого и второго ребенка, причем если на первенца их выделяет бюджет, то пособие на второго ребенка платят из средств материнского капитала. То есть каждый месяц он будет уменьшаться. Мы посчитали, что от него останется.