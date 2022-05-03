Считаем ваши деньги: что останется от маткапитала, если оформить ежемесячную выплату
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Молодым семьям часто нужна дополнительная материальная поддержка, особенно когда дети еще совсем маленькие. Для семей с небольшими доходами она и предусмотрена: родители малышей до трех лет могут оформить ежемесячную выплату, если их доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека. Однако у этого пособия, которое прозвали путинским, есть свои особенности: деньги полагаются только на первого и второго ребенка, причем если на первенца их выделяет бюджет, то пособие на второго ребенка платят из средств материнского капитала. То есть каждый месяц он будет уменьшаться. Мы посчитали, что от него останется.
Материнский капитал по всей стране одинаковый (в некоторых регионах есть местные выплаты, но их мы в расчет не берем, потому что пособие платят именно из федерального маткапа), в 2022 году при рождении второго ребенка мать получает сертификат на
Сумма выплаты зависит от регионального прожиточного минимума ребенка, который можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда. В среднем же по стране детский ПМ составляет сейчас
Получается, что за три года выплаты пособия оно откусит от маткапитала
Если вы все-таки приняли решение оформить пособие, то вот здесь найдете подробную инструкцию, как это сделать. А если пока не определились — почитайте материал о том, что можно (и нельзя) делать с материнским капиталом.