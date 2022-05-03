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Считаем ваши деньги: что останется от маткапитала, если оформить ежемесячную выплату

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Пособие из средств материнского капитала платят на детей до трех лет

Пособие из средств материнского капитала платят на детей до трех лет

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Молодым семьям часто нужна дополнительная материальная поддержка, особенно когда дети еще совсем маленькие. Для семей с небольшими доходами она и предусмотрена: родители малышей до трех лет могут оформить ежемесячную выплату, если их доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека. Однако у этого пособия, которое прозвали путинским, есть свои особенности: деньги полагаются только на первого и второго ребенка, причем если на первенца их выделяет бюджет, то пособие на второго ребенка платят из средств материнского капитала. То есть каждый месяц он будет уменьшаться. Мы посчитали, что от него останется.

Материнский капитал по всей стране одинаковый (в некоторых регионах есть местные выплаты, но их мы в расчет не берем, потому что пособие платят именно из федерального маткапа), в 2022 году при рождении второго ребенка мать получает сертификат на 693 144 рубля. Потратить его можно строго на то, что предусмотрено законом: образование детей, улучшение жилищных условий, адаптация и реабилитация детей-инвалидов, пенсия мамы. Или на ежемесячную выплату.

Сумма выплаты зависит от регионального прожиточного минимума ребенка, который можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда. В среднем же по стране детский ПМ составляет сейчас 12 274 рубля — эту сумму мы и взяли для расчетов.

Пособие за три года откусит большую часть материнского капитала

Пособие за три года откусит большую часть материнского капитала

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Получается, что за три года выплаты пособия оно откусит от маткапитала 396 144 рубля. На другие нужды останется 220 473 рубля. Это в случае, если пособие вы будете получать с первого месяца ребенка и ни пособие, ни материнский капитал не будут проиндексированы. Как правило, суммы меняются раз в год, так что подсчеты довольно условные, однако примерное соотношение ясно.

Если вы все-таки приняли решение оформить пособие, то вот здесь найдете подробную инструкцию, как это сделать. А если пока не определились — почитайте материал о том, что можно (и нельзя) делать с материнским капиталом.

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