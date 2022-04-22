Старых должников временно «простили»: приставам объяснили, с кого можно снимать деньги в кризис
Сотрудникам ФССП приказали заморозить производства по старым долгам до 1 октября 2022 года
Действующий с 1 апреля 2022 года мораторий на банкротства де-факто запретил списывать со счетов должника деньги и изымать его имущество. В отличие от ковидного моратория новый распространили на очень широкий круг людей и компаний, что создало впечатление, будто государство временно «простило» всех должников сразу. Но в законе оставалось много неясностей, и в начале апреля мы направили в Федеральную службу судебных приставов вопросы, как именно этот мораторий будет применяться на практике. Ответа пока не получили, но практикующие юристы переслали нам внутренний документ службы, в котором разъясняются принципы ее работы во время моратория. В частности, стало ясно, на кого мораторий не распространяется.
Мораторий на банкротства — мера, впервые введенная весной 2020 года для предотвращения массового разорения компаний в период пандемии коронавируса. С 1 апреля 2022 года мораторий ввели снова, но в расширенном ключе: теперь он касается и юрлиц, и граждан, и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от рода деятельности, хотя и с рядом исключений (о них ниже). С граждан и компаний, попадающих под мораторий, запрещено принудительно взыскивать деньги в счет погашения долгов. Мера действует до 1 октября 2022 года, но может быть продлена.
Мораторий действует только на старые долги
Из документа следует, что мораторий распространяется на требования по имущественным взысканиям, возникшим до 1 апреля 2022 года, тогда как для более поздних дел процедура исполнительного производства остается прежней. При этом эксперты расходятся во мнении, что именно является моментом возникновения требований. Юрист компании «Автоадвокат» Наталья Усова объясняет, что его можно отсчитывать по-разному.
— В какое именно время возникают требования? Это само событие, повлекшее возникновение обязательств, или день, когда суд вынес решение, или дата вступления решения в силу, или момент выдачи исполнительного листа? — задается она вопросом.
Юрист Лев Воропаев считает, что за такой момент, скорее всего, принимается дата инцидента, в результате которого возникли долги.
— Например, если мы говорим о долгах из-за автомобильной аварии, моментом возникновения требований будет считаться дата самого ДТП, — объясняет он. — А значит, даже если суд состоялся уже в апреле 2022 года, такой долг попадает под мораторий, если авария произошла раньше
Но вот если авария случилась после введения моратория, долги с виновника или страховой можно взыскать в обычном порядке. Таким образом, судя по разъяснениям приставов, мораторий распространяется на старые долги, которые возникли до 1 апреля 2022 года.
У моратория есть исключения
Мораторий не распространяется на взыскание долгов за вред жизни и здоровью, выплату заработной платы и выходного пособия, уплату алиментов, а также на взыскание уголовных штрафов. К данным категориям должников приставы будут применять «докризисный» набор мер вне зависимости от того, возникли требования до или после введения моратория.
Что разрешает мораторий
В период приостановки исполнительного производства приставам разрешается направлять запросы в кредитные организации и регистрирующие органы, проще говоря, вести подготовительную работу и выявлять имущество должника. Также приставы имеют право налагать аресты на собственность должника, устанавливать запрет распоряжаться ею и проводить другие обеспечительные мероприятия.
Компании и граждане вправе отказаться от моратория, и прецеденты уже есть: 15 апреля 2022 года соответствующее заявление подала «Альфа-Страхование». Это позволит ей выплачивать дивиденды и распределять прибыль, кроме того, такой шаг может позитивно восприниматься клиентами компании.
Нужно ли должнику заявлять о неспособности платить?
В одном из пунктов письма ФССП говорится:
— При поступлении от должника информации о необходимости приостановления исполнительного производства <...> судебным приставом-исполнителем устанавливается наличие в информации должника сведений об отсутствии возможности исполнения требований исполнительного документа.
Складывается впечатление, что, с точки зрения приставов, мораторий распространяется только на должников, которые заявили о своей неплатежеспособности, хотя мнения экспертов на этот счет расходятся.
Наталья Усова говорит, что от лица ряда своих клиентов подала ходатайство в ФССП о применении к ним моратория, поскольку трактовала приведенную выше фразу как необходимость заявлять свое право на мораторий. Лев Воропаев считает, что мораторий должен применяться к должникам по умолчанию.
— Но направление такого ходатайства я считаю невредным в любом случае, как минимум потому что далеко не все приставы могут быть в курсе условий моратория, — добавляет он.
Это не окончательное решение
Руководство ФССП подчеркивает, что сложившаяся правоприменительная практика по данному вопросу отсутствует, поэтому указанный выше порядок является временным. В конце письма ФССП есть рекомендация размещать всю информацию о судебной практике на служебном портале АИС ФССП.
— К сожалению, до сих пор белых пятен очень много, и как именно будет применяться мораторий на практике, мы пока не понимаем сами, — говорит Наталья Усова. — Приходится действовать опытным путем и смотреть, что получилось.
Лев Воропаев добавляет, что разъяснения судебных приставов сделаны с оговорками насчет отсутствия практики, а значит, подходы могут со временем измениться.
СЮЖЕТ
— Полагаю, рано или поздно будут разъяснения Верховного суда РФ, которые внесут ясность во все вопросы, — считает он.
Мораторий на банкротство действует с 1 апреля 2022 года. Среди его негативных последствий — осложненные отношения между автомобилистами и страховыми, что ставит под угрозу механизм ОСАГО.