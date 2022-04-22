Старых должников временно «простили»: приставам объяснили, с кого можно снимать деньги в кризис

— В какое именно время возникают требования? Это само событие, повлекшее возникновение обязательств, или день, когда суд вынес решение, или дата вступления решения в силу, или момент выдачи исполнительного листа? — задается она вопросом.



Юрист Лев Воропаев считает, что за такой момент, скорее всего, принимается дата инцидента, в результате которого возникли долги.



— Например, если мы говорим о долгах из-за автомобильной аварии, моментом возникновения требований будет считаться дата самого ДТП, — объясняет он. — А значит, даже если суд состоялся уже в апреле 2022 года, такой долг попадает под мораторий, если авария произошла раньше 1 апреля .



Но вот если авария случилась после введения моратория, долги с виновника или страховой можно взыскать в обычном порядке. Таким образом, судя по разъяснениям приставов, мораторий распространяется на старые долги, которые возникли до 1 апреля 2022 года.



У моратория есть исключения

Мораторий не распространяется на взыскание долгов за вред жизни и здоровью, выплату заработной платы и выходного пособия, уплату алиментов, а также на взыскание уголовных штрафов. К данным категориям должников приставы будут применять «докризисный» набор мер вне зависимости от того, возникли требования до или после введения моратория.

