Ставка по льготной ипотеке резко вырастет с 1 апреля

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке на первичное жилье до 12% годовых, сообщает пресс-служба Кремля. При этом увеличен и максимальный размер кредита.



Об этом главу государства на прошлой неделе попросил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он рассказал, что предыдущая программа, которая должна была действовать до 1 июля , предусматривала выдачу кредитов до 3 млн рублей по ставке 7%, что в нынешней ситуации с ключевой ставкой в 20% уже пора менять.