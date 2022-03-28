28 марта понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дня19-летнюю студентку нашли мертвой
Все новости
Все новости

Ставка по льготной ипотеке резко вырастет с 1 апреля

Максимальная сумма кредита тоже увеличена

1 467
16Обсудить

Поделиться

Старые ставки стали непропорционально малы на фоне рыночной ситуации

Старые ставки стали непропорционально малы на фоне рыночной ситуации

Поделиться

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке на первичное жилье до 12% годовых, сообщает пресс-служба Кремля. При этом увеличен и максимальный размер кредита.

Об этом главу государства на прошлой неделе попросил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он рассказал, что предыдущая программа, которая должна была действовать до 1 июля, предусматривала выдачу кредитов до 3 млн рублей по ставке 7%, что в нынешней ситуации с ключевой ставкой в 20% уже пора менять.

Предельная сумма ипотеки также изменилась. Для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — она поднята до 12 млн, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

При этом ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам не изменились. Ранее Владимир Путин заявлял, что принципиальная позиция государства — сохранить неизменными ставки по ипотечным спецпрограммам: 6% — по семейной, 3% — по сельской и 2% — по дальневосточной.

Мы обсудили с экспертами, стоит ли сейчас брать ипотеку, если вам ее одобрили по прежним ставкам, и подавать ли заявку по новым.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ипотекальготная ипотекаставки по ипотеке«Семейная ипотека»ставка по ипотеке
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter