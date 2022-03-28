Ставка по льготной ипотеке резко вырастет с 1 апреля

Президент России Владимир Путин поручил с
Об этом главу государства на прошлой неделе попросил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он рассказал, что предыдущая программа, которая должна была действовать до
Предельная сумма ипотеки также изменилась. Для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — она поднята до
При этом ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам не изменились. Ранее Владимир Путин заявлял, что принципиальная позиция государства — сохранить неизменными ставки по ипотечным спецпрограммам: 6% — по семейной, 3% — по сельской и 2% — по дальневосточной.
Мы обсудили с экспертами, стоит ли сейчас брать ипотеку, если вам ее одобрили по прежним ставкам, и подавать ли заявку по новым.