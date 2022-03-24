Никаких больше скидок! Почему российские покупатели рискуют остаться без акций и спецпредложений

На фоне санкций иностранные компании отказываются от инвестиций в рекламу, и количество промоакций в магазинах постепенно сокращается. Неужели россияне останутся совсем без скидок? Мы спросили об этом экспертов в области ритейла и маркетинга.

Одна из причин — возросший спрос

— Не только иностранные, но и российские компании отменяют акции, — подтверждает E1.RU председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. — В период, когда продукция пользуется спросом, продавать товар через промо бессмысленно. Меняются цены, производитель не знает, сколько тот или иной товар будет стоить завтра, и это тоже один из моментов, почему товар снимается с промо.

