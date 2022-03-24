Никаких больше скидок! Почему российские покупатели рискуют остаться без акций и спецпредложений

На фоне санкций иностранные компании отказываются от инвестиций в рекламу, и количество промоакций в магазинах постепенно сокращается. Неужели россияне останутся совсем без скидок? Мы спросили об этом экспертов в области ритейла и маркетинга.
Одна из причин — возросший спрос
— Не только иностранные, но и российские компании отменяют акции, — подтверждает E1.RU председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. — В период, когда продукция пользуется спросом, продавать товар через промо бессмысленно. Меняются цены, производитель не знает, сколько тот или иной товар будет стоить завтра, и это тоже один из моментов, почему товар снимается с промо.
То есть продукты, на которые сейчас ажиотажный спрос (мука, подгузники, сахар и другие), со скидкой мы увидим еще нескоро. Начиная с 2014 года в России более 50% товаров продаются по акциям. Эта ситуация не устраивает ни магазины, ни производителей, но это был единственный способ не потерять покупателя.
Еще одна неявная причина — рост ключевой ставки Центробанка. Именно она определяет стоимость любых кредитных денег. С ее поднятием любые займы любым предприятиям становятся дороже, а значит, дорожает и всё остальное.
Как это отразится на покупателях?
Сокращение инвестиций в промо затронет ассортимент товаров зарубежных компаний. По словам представителя сети супермаркетов SPAR на Урале Дмитрия Бухарина, если прежде покупатели видели на полках условно 30 различных вариантов шампуня Head & Shoulders, то скоро останутся только 10.
— Производители химии ввозят очень много ингредиентов из-за рубежа, на месте химическая промышленность не производит [их] в таком количестве и с таким качеством. Цена вырастет на 30% и выше, — говорит Дмитрий Бухарин. — Я думаю, что некоторые товары уйдут с рынка однозначно. Некоторые шампуни не будут ввозить, будут продаваться только основные товары. Проблема в том, что люди не могут их производить, потому что им не хватает ингредиентов. Зачем продавать дешевле и с кем сейчас бороться?
Мы собрали в нескольких картинках продукты, акции на которые можем увидеть еще нескоро.
Когда вернутся акции?
Для этого уровню спроса нужно опуститься ниже предложения, а на складах магазинов должен появиться запас товаров. Без газировки, чипсов и других продуктов мы пока что не останемся. Всё зависит от того, какое решение примут сами компании, исходя из возможностей производства.
— Это достаточно большие деньги, и существенная часть иностранцев пока просто приостановила свою деятельность, — полагает эксперт рынка ритейла Андрей Карпов. — Большинство компаний будет принимать решения в мае. Coca-Cola сказала, что будет производить продукцию до того времени, пока у них есть специальный порошок, из которого делается этот напиток.
Как это работает?
Член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев объяснил, как инвестиции в рекламу связаны с ценами и ассортиментом.
СЮЖЕТ
— Какой ассортимент зарубежные компании оставят на полках, по каким ценам и будут ли акции и скидки — исключительно позиция каждой компании. [...] Скидка на товар и любое акционное предложение, как правило, рождают необходимость в рекламе. При этом в текущем моменте, с точки зрения рекламных инвестиций, рынок ожидает значительная, хоть и временная просадка.