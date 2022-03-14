Объявлены лимиты для оформления кредитных каникул

Правительство России определило параметры займов для обращения граждан за кредитными каникулами.
Чтобы воспользоваться программой, размер потребительских кредитов должен укладываться в следующие лимиты:
- 300 тыс. рублей для физлиц;
- 350 тыс. рублей для ИП;
- 100 тыс. рублей по кредитным картам;
- 700 тыс. рублей по автокредитам.
По ипотечным кредитам:
- 6 млн рублей для Москвы;
- 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока;
- 3 млн рублей для остальных регионов России.
Напомним, 4 марта 2022 года российский парламент одобрил поправки к закону
Заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до
Как подчеркивают в правительстве, решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.