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Объявлены лимиты для оформления кредитных каникул

Ограничения разнятся в зависимости от вида кредита

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Если у вас задолженность больше лимита, оформить кредитные каникулы не удастся

Если у вас задолженность больше лимита, оформить кредитные каникулы не удастся

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Правительство России определило параметры займов для обращения граждан за кредитными каникулами.

Чтобы воспользоваться программой, размер потребительских кредитов должен укладываться в следующие лимиты:

  • 300 тыс. рублей для физлиц;
  • 350 тыс. рублей для ИП;
  • 100 тыс. рублей по кредитным картам;
  • 700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

  • 6 млн рублей для Москвы;
  • 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока;
  • 3 млн рублей для остальных регионов России.

Напомним, 4 марта 2022 года российский парламент одобрил поправки к закону № 80712–8, принятому еще в 2020 году. Именно тогда впервые ввели кредитные каникулы, чтобы поддержать граждан, малый и средний бизнес в начале пандемии коронавируса.

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Заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% за последний месяц, например, в случае потери работы или снижения заработной платы. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период можно получить на срок от одного до шести месяцев.

Как подчеркивают в правительстве, решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.

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