Пособие на детей от 8 до 16 лет нельзя будет получать одновременно с выплатой одиноким родителям

Глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента с правительством 10 марта рассказал о том, как идет работа над введением новых пособий на детей от 8 до 16 лет, которые ранее анонсировал Владимир Путин. Пособие будет дифференцированным: в зависимости от доходов семьи его будут выплачивать в размере от 50% до 100% прожиточного минимума ребенка. Подать заявление на пособие можно будет в мае, но при этом сумма за апрель также будет перечислена. Министр труда также уточнил, что одинокие родители смогут податься на новое пособие, но в этом случае перестанут получать прежнее.
— Граждане, которые сейчас получают пособие как одинокие родители, с 1 мая также смогут подать заявление и перейти на новую выплату. В этом случае старая выплата автоматически прекратится, а семья начнет получать новое пособие по общим правилам, то есть в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, — заявил Котяков.
Подробнее о том, как получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет и кто имеет на него право, мы рассказывали в этом материале. Пособие одиноким родителям появилось в 2021 году, оно выплачивается на детей от 8 до 17 лет в размере половины детского прожиточного минимума.