Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. Как теперь рассчитываться смартфоном?

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Мир Pay
Мир Pay — мобильная платежная система, разработанная российской платежной системой «Мир», предназначенная для бесконтактной оплаты по картам платежной системы «Мир» при помощи смартфона с использованием NFC. Является аналогом Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay.
Платежный сервис Мир Pay можно установить на смартфон на базе Android. Он позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков.
Как уточнили в Минцифры Новосибирской области, владельцы iPhone могут расплачиваться смартфоном, если у них есть карта «Мир», которая в настоящий момент работает с Apple Pay. Исключение составляют карты «Мир» санкционных банков.
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SberPay
SberPay, или «СберОплата» — способ оплаты товаров и услуг с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Сервис доступен только для банковских карт, эмитированных ПАО «Сбербанк».
Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в интернет. Покупки оплачиваются через приложение, оно должно быть установлено на смартфон на базе Android с технологией бесконтактной оплаты NFC.
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Кошелек Pay
Еще один сервис для бесконтактной оплаты интегрирован в приложение для хранения дисконтных карт «Кошелек». В него также можно добавить банковскую карточку и оплачивать ею покупки через NFC.
Кошелек также можно скачать в Play Market и App Gallery. Бесконтактная оплата через этот сервис доступна только для Android-смартфонов. То есть вы можете загрузить приложение Кошелек в App Store на свой iPhone и даже добавить в него банковскую карту, но оплачивать ею покупки с помощью NFC — не получится.
Платежный сервис поддерживает только карты Mastercard или Visa. Если ваша основная карточка выпущена в системе «Мир», используйте Mir Pay.
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Samsung Pay
Одно из главных преимуществ Samsung Pay — что в него можно добавить карты Mastercard, Visa и «Мир». Такая универсальность свойственна не всем платежным сервисам. Также корейская система работает более чем со 135 банками в России и Беларуси, среди которых Сбер, «Альфа», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф». Можно также подключить карты «Кукуруза», OZON, Ю-Money.
Приложение установлено на смартфоны Samsung по умолчанию — если вы его удалили, скачайте его из Galaxy Store. Обновите свой гаджет, чтобы получить последнюю версию Samsung Pay
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