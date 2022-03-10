Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. Как теперь рассчитываться смартфоном?

Еще один сервис для бесконтактной оплаты интегрирован в приложение для хранения дисконтных карт «Кошелек». В него также можно добавить банковскую карточку и оплачивать ею покупки через NFC.



Кошелек также можно скачать в Play Market и App Gallery. Бесконтактная оплата через этот сервис доступна только для Android-смартфонов. То есть вы можете загрузить приложение Кошелек в App Store на свой iPhone и даже добавить в него банковскую карту, но оплачивать ею покупки с помощью NFC — не получится.



Платежный сервис поддерживает только карты Mastercard или Visa. Если ваша основная карточка выпущена в системе «Мир», используйте Mir Pay.

