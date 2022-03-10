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Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. Как теперь рассчитываться смартфоном?

Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. Как теперь рассчитываться смартфоном?

С помощью гаджета можно расплачиваться еще как минимум четырьмя способами

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Даже выбрав удобный бесконтактный способ оплаты, на случай непредвиденных обстоятельств рекомендуется иметь при себе физическую банковскую карту

Даже выбрав удобный бесконтактный способ оплаты, на случай непредвиденных обстоятельств рекомендуется иметь при себе физическую банковскую карту

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10 марта в России перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Это вызвало очереди у турникетов в новосибирском метро — многие не могли оплатить проезд с помощью смартфона. Какие альтернативные способы бесконтактной оплаты через гаджеты остались — разберемся в карточках.

1

Мир Pay

Мир Pay — мобильная платежная система, разработанная российской платежной системой «Мир», предназначенная для бесконтактной оплаты по картам платежной системы «Мир» при помощи смартфона с использованием NFC. Является аналогом Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay.

Платежный сервис Мир Pay можно установить на смартфон на базе Android. Он позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков.

Как уточнили в Минцифры Новосибирской области, владельцы iPhone могут расплачиваться смартфоном, если у них есть карта «Мир», которая в настоящий момент работает с Apple Pay. Исключение составляют карты «Мир» санкционных банков.

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2

SberPay

SberPay, или «СберОплата» — способ оплаты товаров и услуг с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Сервис доступен только для банковских карт, эмитированных ПАО «Сбербанк».

Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в интернет. Покупки оплачиваются через приложение, оно должно быть установлено на смартфон на базе Android с технологией бесконтактной оплаты NFC.

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3

Кошелек Pay

Еще один сервис для бесконтактной оплаты интегрирован в приложение для хранения дисконтных карт «Кошелек». В него также можно добавить банковскую карточку и оплачивать ею покупки через NFC.

Кошелек также можно скачать в Play Market и App Gallery. Бесконтактная оплата через этот сервис доступна только для Android-смартфонов. То есть вы можете загрузить приложение Кошелек в App Store на свой iPhone и даже добавить в него банковскую карту, но оплачивать ею покупки с помощью NFC — не получится.

Платежный сервис поддерживает только карты Mastercard или Visa. Если ваша основная карточка выпущена в системе «Мир», используйте Mir Pay.

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4

Samsung Pay

Одно из главных преимуществ Samsung Pay — что в него можно добавить карты Mastercard, Visa и «Мир». Такая универсальность свойственна не всем платежным сервисам. Также корейская система работает более чем со 135 банками в России и Беларуси, среди которых Сбер, «Альфа», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф». Можно также подключить карты «Кукуруза», OZON, Ю-Money.

Приложение установлено на смартфоны Samsung по умолчанию — если вы его удалили, скачайте его из Galaxy Store. Обновите свой гаджет, чтобы получить последнюю версию Samsung Pay

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После начала военной операции на Украине США и Европа ввели санкции против нескольких российских банков, а Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России и с 10 марта — об ограничении операций за рубежом. По этой причине многие задумались о переходе на российскую платежную систему «Мир». Но существует и другой, возможно, более удобный — вариант под названием Union Pay. Наши коллеги MSK1.RU рассказали об этом подробнее.

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бесконтактная оплатакарты «Мир»«Самсунг»
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