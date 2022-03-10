Не забывайте карту дома. Apple Pay и Google Pay перестали работать в России

Сегодня в 00:00 по московскому времени в России перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. В Центробанке ранее сообщали, что они будут недоступны для держателей карт Visa и MasterCard.
— Я таксист, пассажиры не могут оплатить поездку, — сообщает читатель Е1.RU.
Сами карты Visa и MasterCard в России работают без сбоев. А вот за границей у россиян уже начали возникать проблемы с оплатой.
В онлайн-магазинах оплатить покупки через сервисы теперь также не получится.
В Центробанке отмечают, что не работают исключительно сервисы бесконтактной оплаты в приложениях.
— Можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории России, — сообщили в Банке России. — Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис «Мир Пэй». Его можно установить на смартфон на базе Android. «Мир Пэй» позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков.
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