Не забывайте карту дома. Apple Pay и Google Pay перестали работать в России

Сегодня в 00:00 по московскому времени в России перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. В Центробанке ранее сообщали, что они будут недоступны для держателей карт Visa и MasterCard.



— Я таксист, пассажиры не могут оплатить поездку, — сообщает читатель Е1.RU.



Сами карты Visa и MasterCard в России работают без сбоев. А вот за границей у россиян уже начали возникать проблемы с оплатой.

В онлайн-магазинах оплатить покупки через сервисы теперь также не получится.