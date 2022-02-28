Правительство придумало, как смягчить последствия санкций

За последние дни, в результате сначала признания Россией самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, а следом начала военной операции на территории Украины, последовали санкции в отношении российских чиновников, депутатов, президента и ряда компаний. Также Еврокомиссия сообщила о принятом решении о запрете транзакций с Центробанком России. После этого ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. В этом материале мы объясняем, как это скажется на простых людях.

