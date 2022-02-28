Правительство придумало, как смягчить последствия санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин 28 февраля провел совещание с заместителями. Открывая совещание, он сразу заявил, что санкции были ожидаемые и «иллюзий относительно подобных действий» у российского правительства нет. По словам Мишустина, уже приняты решения относительно движения денежных средств и импортозамещения комплектующих.
— Сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев, выполнять все необходимые планы, — заявил премьер-министр. — Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей.
В таком формате будет действовать весь аппарат правительства, министерства и ведомства, их территориальные подразделения в регионах. План мер поддержки экономики будет представлен в ближайшее время.
За последние дни, в результате сначала признания Россией самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, а следом начала военной операции на территории Украины, последовали санкции в отношении российских чиновников, депутатов, президента и ряда компаний. Также Еврокомиссия сообщила о принятом решении о запрете транзакций с Центробанком России. После этого ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. В этом материале мы объясняем, как это скажется на простых людях.