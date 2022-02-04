Карта бита. Клиенты «Альфа-Банка» жалуются на списание денег за подключение страховки

«Вам одобрено списание»

Владимир сразу же обратился в «Альфа-Банк», где его долго переключали между операторами, а потом сообщили, что деньги были списаны за некую страховку.



— То есть якобы я сам подписался на какую-то страховку, и теперь банк списал с меня эту сумму, — объясняет он. — Я спрашиваю: как именно я подписался? Я проверил договор, там ничего подобного нет. Мне объясняют, что я, вероятно, поставил какую-то галочку в личном кабинете. Но начнем с того, что личным кабинетом я не пользовался, иначе бы обнаружил проблему раньше, а кроме того, даже сейчас не понимаю, о какой именно галочке идет речь.



Владимир написал претензию, и банк прислал ему уведомление следующего содержания:



— Мы отключили услугу и возместили списанную комиссию. Комиссия списана на основании заявления о присоединении к программе страхования. Чтобы запросить копию заявления, обратитесь в отделение банка с паспортом.



Владимир так и не понял, в чем заключается услуга, названная «Присоединение к программе страхования».

