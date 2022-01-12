Минтруд рассказал, сколько денег получат пенсионеры после индексации

Пенсии неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в среднем составят почти 19 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Ранее в Совфеде посчитали, что средняя прибавка к пенсии составит 1400 рублей.
Ранее президент поручил кабмину принять решение об индексации пенсий. Порог 8,6% Владимир Путин предложил установить в связи с высокой инфляцией. По данным Центробанка, в 2021 году она составила 8,4%.
— Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года, — пояснил Путин.
По данным Минтруда, на индексацию потребуется дополнительно