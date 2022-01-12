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Минтруд рассказал, сколько денег получат пенсионеры после индексации

Об индексации пенсий выше уровня инфляции сегодня объявил президент

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Инфляция по итогам 2021 года превысила 8%

Инфляция по итогам 2021 года превысила 8%

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Пенсии неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в среднем составят почти 19 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Ранее в Совфеде посчитали, что средняя прибавка к пенсии составит 1400 рублей.

Ранее президент поручил кабмину принять решение об индексации пенсий. Порог 8,6% Владимир Путин предложил установить в связи с высокой инфляцией. По данным Центробанка, в 2021 году она составила 8,4%.

— Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года, — пояснил Путин.

По данным Минтруда, на индексацию потребуется дополнительно 170 млрд рублей. Всего индексация пенсий в 2022-м потребует 549,7 млрд рублей, добавили в Минфине.

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Антон КотяковВладимир Путининдексация пенсийинфляцияпенсииМинтруд РФ
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