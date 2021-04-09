Банкротство через МФЦ: какие долги можно списать и как это сделать без суда

В МФЦ проверят документы и если выяснят, что по критериям заявитель подходит, то в течение трех рабочих дней включат его в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента на полгода приостанавливается взыскание и начисление процентов и штрафов. Но не всех: правило не относится к долгам по алиментам, долгам за возмещение вреда жизни и здоровью, морального вреда, долгам по зарплате и выходному пособию и долгам, не указанным в списке, приложенном к заявлению. И на будущего банкрота накладывают ограничения: он не имеет права получать займы, брать кредиты, выдавать поручительства.



Если за эти полгода у должника появится имущество или доход, позволяющие полностью или в значительной части погасить долги, то он должен в течение пяти рабочих дней сообщить об этом в МФЦ. Тогда процедура прекратится.



Также внесудебная процедура прекратится, если начнется судебная. Это может произойти, если один из кредиторов не указан в списке, прилагавшемся к заявлению, задолженность занижена, у должника обнаружилось имущество, о котором он не сообщил, суд признал сделку должника недействительной по иску кредитора.



Повторно подать заявление в МФЦ можно только через 10 лет после прекращения внесудебной процедуры, но в этот период кредиторы могут сами инициировать банкротство в судебном порядке.



Через полгода МФЦ включает в реестр информацию о завершении процедуры: должник освобожден от обязательств перед кредиторами в размере суммы, указанной в заявлении.

