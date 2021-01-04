Пенсии, зарплаты и пособия: что вырастет в 2021 году

В наступившем году нас ждет масса изменений, но пока поговорим о хорошем — выплатах, пособиях и прочих деньгах. В этом году многие суммы изменились — что-то проиндексировали, что-то пересчитали. Мы собрали в одном тексте основные изменения.



Материнский капитал

