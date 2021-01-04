Пенсии, зарплаты и пособия: что вырастет в 2021 году

В наступившем году нас ждет масса изменений, но пока поговорим о хорошем — выплатах, пособиях и прочих деньгах. В этом году многие суммы изменились — что-то проиндексировали, что-то пересчитали. Мы собрали в одном тексте основные изменения.
Материнский капитал
В 2021 году материнский капитал проиндексирован. С 1 января он составляет
МРОТ
С 2021 года вступают в силу новые правила расчета минимального размера оплаты труда. Теперь он будет устанавливаться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающего населения получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — в
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум (ПМ) тоже будут считать иначе. В соответствии с новой методикой прожиточный минимум на очередной год будет устанавливаться как 44,2% медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики, в
Прожиточный минимум влияет на размер минимальной оплаты труда, а также берется за основу при расчете пособий. Например, выплата на детей от 3 до
Путинские пособия
Выплаты на первого и второго детей до трех лет, которые прозвали путинскими, вырастут вместе с прожиточным минимумом — это пособие равняется одному детскому прожиточному минимуму. В
Выплата назначается семьям, где среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Деньги на первенца дает государственный бюджет, а вот выплаты на второго ребенка будут из средств материнского капитала.
Пособия на дошкольников
Пособия на детей от 3 до 7 лет тоже вырастут. Их ввели в
— Решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с
Подробнее о том, кому полагаются пособия на детей от трех до семи лет и как их получить, можно прочитать в этом материале.
Пенсии
С 1 января пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Средняя пенсия после индексации должна составлять
Страховые пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума пенсионера, в январе
Тех, кто еще не вышел на пенсию, тоже ожидает новшество, с ней связанное, — Пенсионный фонд с этого года начинает рассылать уведомления о размере будущей пенсии россиянам старше 45 лет. Как пишет «Российская газета», уведомления будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» раз в три года.