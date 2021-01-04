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Тема дняЗарплаты и пособия. Что вырастет в 2021 году?

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Пенсии, зарплаты и пособия: что вырастет в 2021 году

Разбираемся, что изменится

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Материнский капитал, по прогнозам, в 2021 году получат около миллиона семей

Материнский капитал, по прогнозам, в 2021 году получат около миллиона семей

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В наступившем году нас ждет масса изменений, но пока поговорим о хорошем — выплатах, пособиях и прочих деньгах. В этом году многие суммы изменились — что-то проиндексировали, что-то пересчитали. Мы собрали в одном тексте основные изменения.

Материнский капитал

В 2021 году материнский капитал проиндексирован. С 1 января он составляет 483 882 рубля для семей с одним ребенком и 639 432 рубля — для семей с двумя детьми. Оформляется он теперь автоматически, правда, это нововведение еще 2020 года — такие правила действуют с 15 апреля. Кроме того, в 2020 году упростили некоторые процедуры использования сертификата на материнский капитал. Например, теперь можно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Подробнее об этом и других новшествах, касающихся этой меры поддержки семей с детьми, можно прочитать в нашем материале.

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МРОТ

С 2021 года вступают в силу новые правила расчета минимального размера оплаты труда. Теперь он будет устанавливаться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающего населения получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — в 2021 году это 12 792 рубля. В 2020 году МРОТ составлял — 12 130 рублей.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум (ПМ) тоже будут считать иначе. В соответствии с новой методикой прожиточный минимум на очередной год будет устанавливаться как 44,2% медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики, в 2021 году он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет выше, чем в среднем на душу населения, — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.

Прожиточный минимум влияет на размер минимальной оплаты труда, а также берется за основу при расчете пособий. Например, выплата на детей от 3 до 7 лет полагается семьям, в которых на душу приходится меньше одного прожиточного минимума.

Путинские пособия

Выплаты на первого и второго детей до трех лет, которые прозвали путинскими, вырастут вместе с прожиточным минимумом — это пособие равняется одному детскому прожиточному минимуму. В 2020 году он составлял 11 004 рубля, теперь — 11 303 рубля. Это в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум устанавливается отдельно и суммы будут отличаться.

Выплата назначается семьям, где среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Деньги на первенца дает государственный бюджет, а вот выплаты на второго ребенка будут из средств материнского капитала.

Пособия на дошкольников

Пособия на детей от 3 до 7 лет тоже вырастут. Их ввели в 2020 году и платили в размере половины детского прожиточного минимума семьям, где средний доход на одного человека не больше ПМ. В 2021 году вырастет ПМ, а вместе с ним и выплата — до 5651 рубля 50 копеек. Впрочем, не исключено, что она увеличится и в два раза.

— Решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, — говорил Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря.

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Подробнее о том, кому полагаются пособия на детей от трех до семи лет и как их получить, можно прочитать в этом материале.

Пенсии

С 1 января пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Средняя пенсия после индексации должна составлять 17 443 рубля, таким образом прибавка составит около 900 рублей. Но это средняя, а так прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальна в зависимости от размера получаемой пенсии.

Страховые пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума пенсионера, в январе 2021 года будут повышены в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх ПМ: сначала доходы пенсионера (пенсия и другие социальные выплаты) доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации.

Тех, кто еще не вышел на пенсию, тоже ожидает новшество, с ней связанное, — Пенсионный фонд с этого года начинает рассылать уведомления о размере будущей пенсии россиянам старше 45 лет. Как пишет «Российская газета», уведомления будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» раз в три года.

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МРОТпенсиипрожиточный мимимумвыплаты и пособия
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