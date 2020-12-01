Локоть опубликовал список компаний, которые задолжали миллионы за аренду земли

В Новосибирске больше 500 компаний задолжали за аренду земли
В списке должников, который опубликовала мэрия Новосибирска, числятся 543 компании. Все они, по словам мэра Анатолия Локтя, задолжали городскому бюджету по договорам аренды земельных участков.
Пять компаний должны больше 100 миллионов, семь — больше 50 миллионов. Примерно 32% компаний признаны банкротами. Еще с 35% мэрия уже расторгла договоры аренды из-за нарушений условий договора.
В топ-5 должников (должны больше 100 миллионов) вошли:
- ООО «ДИСКУС-строй»;
- ОАО НПО «Сибсельмаш» (банкрот);
- ООО НСК «Авантаж» (банкрот);
- ООО «Трест 43» (банкрот);
- ООО «Доступное Жилье Новосибирск» (банкрот).
Полный список должников можно посмотреть здесь.
Накануне стало известно, сколько должны работодатели Новосибирска своим сотрудникам. Они месяцами не платят им зарплату.
В среду, 2 декабря, Анатолий Локоть выйдет в прямой эфир на нашей странице в Instagram, чтобы ответить на вопросы жителей Новосибирска. Вы можете задать свои.