Стихийная свалка на автодроме: с «Сибирского кольца» начали вывозить горы покрышек — видео

В Новосибирске на автодроме «Сибирское кольцо» разбирают стихийную свалку из старых покрышек. Об этом рассказали в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Несанкционированная свалка появилась много лет назад и уже разрослась до огромных размеров. Специалисты по охране окружающей среды насчитали больше 10 тысяч покрышек.
Администрация города заключила договор с компанией, которая вывозит и утилизирует шины. Уже удалось убрать более 60% от общего количества покрышек.
— При этом начинается сезон смены автошин и недобросовестные горожане каждую ночь сваливают на участке изношенную резину, — отметили в мэрии.
Экологи хотят организовать дополнительные площадки для приема утилизированных автомобильных шин от населения и провести профилактические рейды по шиномонтажным организациям. У последних проверят наличие договоров на утилизацию.
НГС обратился за комментарием к автодрому «Сибирское кольцо». При получении новость будет дополнена.
В августе в Новосибирской области искали подрядчика для ликвидации свалки площадью более 60 тысяч квадратных метров. Она находится в Коченевском районе.