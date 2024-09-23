Стихийная свалка на автодроме: с «Сибирского кольца» начали вывозить горы покрышек — видео

Свалка появилась много лет назад Источник: Мэрия Новосибирска / T.me











В Новосибирске на автодроме «Сибирское кольцо» разбирают стихийную свалку из старых покрышек. Об этом рассказали в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Несанкционированная свалка появилась много лет назад и уже разрослась до огромных размеров. Специалисты по охране окружающей среды насчитали больше 10 тысяч покрышек.

Свалку постепенно убирают Источник: Мэрия Новосибирска / T.me

Администрация города заключила договор с компанией, которая вывозит и утилизирует шины. Уже удалось убрать более 60% от общего количества покрышек.

— При этом начинается сезон смены автошин и недобросовестные горожане каждую ночь сваливают на участке изношенную резину, — отметили в мэрии.

Экологи хотят организовать дополнительные площадки для приема утилизированных автомобильных шин от населения и провести профилактические рейды по шиномонтажным организациям. У последних проверят наличие договоров на утилизацию.

НГС обратился за комментарием к автодрому «Сибирское кольцо». При получении новость будет дополнена.