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Экология Стихийная свалка на автодроме: с «Сибирского кольца» начали вывозить горы покрышек — видео

Стихийная свалка на автодроме: с «Сибирского кольца» начали вывозить горы покрышек — видео

Власти опасаются, что когда начнется сезон смены резины, шины снова появятся здесь

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7 комментариев

Свалка появилась много лет назад

В Новосибирске на автодроме «Сибирское кольцо» разбирают стихийную свалку из старых покрышек. Об этом рассказали в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Несанкционированная свалка появилась много лет назад и уже разрослась до огромных размеров. Специалисты по охране окружающей среды насчитали больше 10 тысяч покрышек.

Свалку постепенно убирают

Администрация города заключила договор с компанией, которая вывозит и утилизирует шины. Уже удалось убрать более 60% от общего количества покрышек.

 — При этом начинается сезон смены автошин и недобросовестные горожане каждую ночь сваливают на участке изношенную резину, — отметили в мэрии.

Экологи хотят организовать дополнительные площадки для приема утилизированных автомобильных шин от населения и провести профилактические рейды по шиномонтажным организациям. У последних проверят наличие договоров на утилизацию.

НГС обратился за комментарием к автодрому «Сибирское кольцо». При получении новость будет дополнена.

В августе в Новосибирской области искали подрядчика для ликвидации свалки площадью более 60 тысяч квадратных метров. Она находится в Коченевском районе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Шины Свалка Мэрия
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Комментарии
7
Сибиряк Подновосибирский
12 минут
А что, утильсбор на резину не распространяется? Зачем он тогда нужен?
пользователь ГЛОНАСС
24 минуты
Если бы старые шины принимали хотя бы бесплатно, то и не было бы таких свалок. А то, и резину сам привези, да еще денег сверху заплати. Маразм....
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