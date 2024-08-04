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Экология Под Новосибирском ликвидируют свалку мусора площадь 60 тысяч «квадратов» — за это заплатят 5 миллионов рублей

Под Новосибирском ликвидируют свалку мусора площадь 60 тысяч «квадратов» — за это заплатят 5 миллионов рублей

Все работы необходимо выполнить до конца октября

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10 комментариев
Свалка расположена на территории поселка Коченево

В Новосибирской области ищут подрядчика для ликвидации свалки площадью более 60 тысяч квадратных метров. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Коченевского района. Подрядчику необходимо ликвидировать свалку бытовых отходов на земельном участке, расположенном в юго-западной части рабочего поселка Коченево.

Подрядчику необходимо организовать вывоз упаковки, растительных и пищевых отходов, перепревшего навоза, строительных отходов и другого, на территорию мусорного полигона на улице Малыгина. Кроме того, необходимо зачистить территорию в десяти метрах от места свалки.

Все работы необходимо выполнить с даты заключения контракта в срок до 31 октября 2024 года.

Максимальная цена работ — 5,3 миллиона рублей. Закупка размещена 2 августа, срок окончания приема заявок — до 12 августа.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на ликвидацию мусорной свалки в Барышевском сельсовете. За это готовы заплатить 4,9 миллиона рублей.

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Новосибирская область Ликвидация свалки Мусор
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Комментарии
10
djhxey
4 августа 2024, 14:07
с одной свалки, Коченевской, перевезти мусор на свалку в город Новосибирск ул. Малыгина, а в чем мы провинились? Это и есть ваши методы борьбы со свалками? И кто будет отвечать за откровенный обман на 5000 000 рублей. Естественно прокуратура не заметит, а что скажет новый мэр, Максим Кудрявцев? Это его за нос водят и свои проблемы ему спихнули!
Гость
4 августа 2024, 13:39
Мусор из Коченёво повезут в Новосибирск, на Малыгина??? А где переработка мусора, мы что в 19 веке живём - перекладываем мусор с места на место? А почему в "загнивающих" европе ещё с 20 века сортируют и перерабатывают мусор, почему там заботятся об экологии, а в России смеются над экологическими проблемами?
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