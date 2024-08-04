Под Новосибирском ликвидируют свалку мусора площадь 60 тысяч «квадратов» — за это заплатят 5 миллионов рублей

В Новосибирской области ищут подрядчика для ликвидации свалки площадью более 60 тысяч квадратных метров. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает администрация Коченевского района. Подрядчику необходимо ликвидировать свалку бытовых отходов на земельном участке, расположенном в юго-западной части рабочего поселка Коченево.
Подрядчику необходимо организовать вывоз упаковки, растительных и пищевых отходов, перепревшего навоза, строительных отходов и другого, на территорию мусорного полигона на улице Малыгина. Кроме того, необходимо зачистить территорию в десяти метрах от места свалки.
Все работы необходимо выполнить с даты заключения контракта в срок до 31 октября 2024 года.
Максимальная цена работ — 5,3 миллиона рублей. Закупка размещена 2 августа, срок окончания приема заявок — до 12 августа.
Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на ликвидацию мусорной свалки в Барышевском сельсовете. За это готовы заплатить 4,9 миллиона рублей.