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Экология эксклюзив Под Новосибирском ликвидируют свалку мусора площадью в 7 тысяч «квадратов» — за это заплатят 5 миллионов рублей

Под Новосибирском ликвидируют свалку мусора площадью в 7 тысяч «квадратов» — за это заплатят 5 миллионов рублей

Убрать свалку необходимо в течение 90 дней

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Подрядчику необходимо расчистить места накопления отходов, а мусор — вывезти на полигон

Под Новосибирском планируют ликвидировать несанкционированную свалку мусора. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо убрать свалку отходов на территории Барышевского сельсовета в Новосибирском районе. Как следует из документации мусор находится на двух земельных участках общей площадью в 7 тысяч квадратных метров. Общий объем отходов оценен в 5,5 тысяч кубических метров.

— Несанкционированные отходы представляют собой смесь отходов производства и потребления, в том числе отходы упаковки, растительные отходы, пищевые отходы, перепревший навоз, строительные отходы от сноса и разборки зданий, и прочие, — говорится в документации закупки.

Подрядчик должен расчистить места накопления отходов, собрать их и вывезти на полигон. Все работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Максимальная цена закупки — 4,9 миллиона рублей. Закупка размещена 12 июля, срок окончания подачи заявок — 22 июля.

Ранее в Новосибирской области начали искать подрядчика на строительство временного мусорного полигона. За работы готовы заплатить 28,7 миллионов рублей.

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Новосибирская область Свалка мусора Ликвидация свалки
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Комментарии
1
Гость
12 июля 2024, 23:42
Очень любопытно, кто надеется всего за 5 лямов 70 га мусора разгребать))
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