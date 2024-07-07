Под Новосибирском построят временный мусорный полигон — за это заплатят 28 миллионов рублей

Все работы необходимо выполнить до 1 сентября 2024 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Чановском районе Новосибирской области планируют построить площадку временного накопления твердых коммунальных отходов. Информация об этому опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Сам участок расположен на территории Землянозаимского сельсовета, его площадь составляет 40 тысяч квадратных метров. Площадь территории, куда будут складировать мусор, составит 1485 квадратных метров.



Подрядчику необходимо провести подготовительные и земляные работы, возвести ограждения, провести линии связи и электропередачи, уложить дороги к мусорному полигону.



На участке также планируют построить одноэтажное нежилое здание площадью в 13 квадратных метров. Срок выполнения — с даты заключения контракта до 1 сентября 2024 года.



Стоимость работ — 28,7 миллионов рублей. Закупка размещена 5 июля, срок окончания приема заявок — 15 июля.

