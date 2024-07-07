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Экология эксклюзив Под Новосибирском построят временный мусорный полигон — за это заплатят 28 миллионов рублей

Под Новосибирском построят временный мусорный полигон — за это заплатят 28 миллионов рублей

Для мусорной площадки зарезервировали участок в 40 тысяч квадратных метров

489
7 комментариев
Все работы необходимо выполнить до 1 сентября 2024 года

В Чановском районе Новосибирской области планируют построить площадку временного накопления твердых коммунальных отходов. Информация об этому опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Сам участок расположен на территории Землянозаимского сельсовета, его площадь составляет 40 тысяч квадратных метров. Площадь территории, куда будут складировать мусор, составит 1485 квадратных метров.

Подрядчику необходимо провести подготовительные и земляные работы, возвести ограждения, провести линии связи и электропередачи, уложить дороги к мусорному полигону.

На участке также планируют построить одноэтажное нежилое здание площадью в 13 квадратных метров. Срок выполнения — с даты заключения контракта до 1 сентября 2024 года.

Стоимость работ — 28,7 миллионов рублей. Закупка размещена 5 июля, срок окончания приема заявок — 15 июля.

В середине мая в Новосибирской области обсудили создание комплекса полигона твердых коммунальных отходов в Каргатском районе. Если все пойдет по плану, то новый полигон появится в конце 2026 года.

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Новосибирская область Чановский район Мусорный полигон ТКО
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Комментарии
7
17817167
7 июля 2024, 22:29
лет так на 40 будет временным))) а что значит временный?! потом куда перевезут чтоль?!)))
kolhoznik
7 июля 2024, 22:32
ничего не бывает более постоянного , чем временное
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