Жара с грязью. Ученые выявили один из показателей повышенной смертности в нескольких городах Сибири

До этого NGS42.RU сообщал, что в Новокузнецке выявляли более чем 30-кратное превышение ПДК по бензпирену — химсоединения, провоцирующего онкологические заболевания.

Корреспондентка NGS42.RU, уроженка Красноярска, рассказала, почему в ее родном городе жить хуже, чем в Кузбассе.