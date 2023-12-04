Жара с грязью. Ученые выявили один из показателей повышенной смертности в нескольких городах Сибири

Научное сообщество предоставило доклад о влиянии изменения климата и здоровья населения России и проблемах адаптации граждан. Согласно исследованию, с которым в понедельник,
— Сочетание воздействия аномально высоких температур и повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха, как было доказано при анализе последствий жары 2010 года в Москве, приводит к повышенной смертности. С этой точки зрения к наиболее уязвимой части населения можно отнести жителей 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск, Чита, — говорится в докладе.
В качестве примера приводится Красноярск, где содержание мелкодисперсных частиц в воздухе в несколько раз превышают нормативы ВОЗ и России. Это также значит, что растет и концентрация опасных для организма частиц, что приводит к повышению смертности на 9–20%. В зоне риска — люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бездомные и беременные.
В ноябре NGS42.RU писал, что города Кузбасса в этом году не получат федеральные деньги на мероприятия по проекту «Чистый воздух», благодаря которому должно снижаться негативное воздействие предприятий на экологию региона. Весной стало известно, что улучшить экологию южной столицы помешали зарубежные санкции.
До этого NGS42.RU сообщал, что в Новокузнецке выявляли более чем
Корреспондентка NGS42.RU, уроженка Красноярска, рассказала, почему в ее родном городе жить хуже, чем в Кузбассе.