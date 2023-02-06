В Новосибирске снова смог — уровень загрязнения воздуха оценивают как опасный

Утром 6 февраля в Новосибирске снова появился смог. Уровень загрязнения воздуха оценивают опасный.
— Мы продлили первую степень загрязнения воздуха до 15:00 6 февраля. Такое происходит из-за того, что воздушная масса не смещается над нами, крутится одно и то же за счет того, что сформировался задерживающийся слой, примеси накапливаются, никуда не распространяются. Если бы был ветер, то было бы перемешивание с высокими слоями, — рассказывала НГС в пятницу начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
При этом сервис nebo.live оценивает уровень загрязнения воздуха как «вредный» для здоровья. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, загрязнение воздуха связано с веществами с заводов.
— Для азиатской части страны зимой характерно формирование так называемого восточносибирского антициклона, то есть области высокого давления. При высоком давлении для антициклона характерны нисходящие движения воздуха. Они как бы прибивают к земле все те продукты, которые формируются в результате производственной, химической деятельности и так далее, — сказал Вильфанд Риа Новости.
По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра сегодня в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Температура воздуха -15, -17 С, в пригороде до -20 С. Местами изморозь. На дорогах местами гололедица
Смог стоит в Новосибирске с 1 февраля. Жители жалуются на неприятный запах в воздухе, ухудшение самочувствия, а некоторые лишний раз не открывают окно. Наш фотограф запечатлел, как Новосибирск изменился из-за дымки.