«Стоит меньше находиться на улице». Новосибирск затянуло смогом — смотрим на 10 атмосферных фото

В Новосибирске третий день стоит смог, жители жалуются на неприятный запах в воздухе, ухудшение самочувствия, а некоторые лишний раз не открывают окно.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск изменился из-за дымки. Посмотрите на это на его снимках.
— В период с 18:00 2 февраля до 18:00 3 февраля 2023 года на территории Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, I степени опасности, — сообщают синоптики.
— 4–6 февраля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы сохранится повышенный, — сообщает сайт «Западно-Сибирского УГМС».
О том, как город пережил загрязнение воздуха два дня назад, — смотрите в фоторепортаже НГС.