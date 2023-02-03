freedom
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 6/10
usd 70.04
eur 76.96
Тема дняСиловики пришли к экс-сотруднице «Почты России»
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

«Стоит меньше находиться на улице». Новосибирск затянуло смогом — смотрим на 10 атмосферных фото

Некоторые горожане жалуются на обострение заболеваний

126

На снимках город выглядит красиво и атмосферно

Поделиться

В Новосибирске третий день стоит смог, жители жалуются на неприятный запах в воздухе, ухудшение самочувствия, а некоторые лишний раз не открывают окно.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск изменился из-за дымки. Посмотрите на это на его снимках.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», загрязнение воздуха отмечают в Дзержинском, Заельцовском, Калининском и Советском районах

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», загрязнение воздуха отмечают в Дзержинском, Заельцовском, Калининском и Советском районах

Поделиться

— В период с 18:00 2 февраля до 18:00 3 февраля 2023 года на территории Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, I степени опасности, — сообщают синоптики.

У многих людей обостряются хронические заболевания из-за смога: становится трудно дышать, появляется боль в горле

У многих людей обостряются хронические заболевания из-за смога: становится трудно дышать, появляется боль в горле

Поделиться

Смог в городе наблюдается второй день подряд

Смог в городе наблюдается второй день подряд

Поделиться

Уже по снимкам можно предположить, что на улице неприятный запах

Уже по снимкам можно предположить, что на улице неприятный запах

Поделиться

Новый мост выглядит устрашающе из-за смога

Новый мост выглядит устрашающе из-за смога

Поделиться

— 4–6 февраля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы сохранится повышенный, — сообщает сайт «Западно-Сибирского УГМС».

Туман спрятал мосты и дороги

Туман спрятал мосты и дороги

Поделиться

По данным синоптиков, в воздухе превышено содержание диоксида азота, оксида углерода и пыли

По данным синоптиков, в воздухе превышено содержание диоксида азота, оксида углерода и пыли

Поделиться

— Стоит меньше находиться на улице, когда объявляют неблагоприятные метеорологические условия первой степени, — написал в своем Telegram-канали министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин

— Стоит меньше находиться на улице, когда объявляют неблагоприятные метеорологические условия первой степени, — написал в своем Telegram-канали министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин

Поделиться

О том, как город пережил загрязнение воздуха два дня назад, — смотрите в фоторепортаже НГС.

По теме

ДымкаЗагрязнение воздухаПогодаСмогФоторепортаж
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter