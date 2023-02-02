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«Проснулась от едкого запаха»: новосибирцы пожаловались на гарь в воздухе

Второй день подряд в городе стоит дымка

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Такой туман был над Обью вчера

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Жители Новосибирска второй день жалуются на неприятный запах в воздухе. Вчера в городе был сильный туман, сегодня дымка немного рассеялась.


— Ночью окно было на микропроветривании. Проснулась от едкого запаха угарного газа. Это в Железнодорожном районе, Челюскинский жилмассив. Понятно, что этому способствовали метеоусловия: слабый ветер и инверсионный слой в атмосфере, который не позволял гари подниматься. И эта гарь окутала часть города, — написала в редакцию читательница Тамара.

Читатели также сообщали о неприятном запахе в городе, смоге, «запахе бензина».

Сайт Западно-Сибирского УГМС подтверждает, что погода в Новосибирске способствует накоплению вредных примесей в воздухе.

— В период с 16 часов 01 февраля до 18 часов 03 февраля 2023 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — говорится в сообщении синоптиков.

Вчерашнюю дымку успел снять фотограф НГС — посмотрите, каким Новосибирск был утром 1 февраля.

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