«Проснулась от едкого запаха»: новосибирцы пожаловались на гарь в воздухе

— В период с 16 часов 01 февраля до 18 часов 03 февраля 2023 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — говорится в сообщении синоптиков.



Вчерашнюю дымку успел снять фотограф НГС — посмотрите, каким Новосибирск был утром 1 февраля.