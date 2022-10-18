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Тема дняЗадержан директор АО «Кудряшовское»
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Дело «Кудряшовского»

«Да, был факт нанесения ущерба»: министр сельского хозяйства НСО — о деле против гендиректора «Кудряшовского»

Чиновник уверен, что правоохранители разберутся в ситуации

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Евгений Лещенко отметил, что дело касается охраны окружающей среды

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Министр сельского хозяйства Новосибирской области не стал подробно комментировать задержание генерального директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, сославшись на расследование.

— Это тема охраны окружающей среды. Мы не имеем права вмешиваться в действия правоохранительных и судебных органов. Думаю, что они разберутся. Да, был факт нанесения ущерба окружающей среды. Насколько он серьезный — проводились соответствующие расследования, поэтому я не берусь комментировать действия правоохранительных органов, — объяснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС.

Как стало известно НГС, правоохранители полагают, что деятельность АО «Кудряшовское» стало причиной массовой гибели рыбы в реке Амбе и повреждения лесных насаждений в Кудряшовском лесничестве. Против Владимира Гавриленко возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ст. 254 УК РФ «Порча земли».

Кудряшовский мясокомбинатУголовное делоМинсельхоз НСО
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