«Да, был факт нанесения ущерба»: министр сельского хозяйства НСО — о деле против гендиректора «Кудряшовского»
Чиновник уверен, что правоохранители разберутся в ситуации
Министр сельского хозяйства Новосибирской области не стал подробно комментировать задержание генерального директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, сославшись на расследование.
— Это тема охраны окружающей среды. Мы не имеем права вмешиваться в действия правоохранительных и судебных органов. Думаю, что они разберутся. Да, был факт нанесения ущерба окружающей среды. Насколько он серьезный — проводились соответствующие расследования, поэтому я не берусь комментировать действия правоохранительных органов, — объяснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС.
Как стало известно НГС, правоохранители полагают, что деятельность АО «Кудряшовское» стало причиной массовой гибели рыбы в реке Амбе и повреждения лесных насаждений в Кудряшовском лесничестве. Против Владимира Гавриленко возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по