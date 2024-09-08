Рос инженером, а создал огромную империю юмора. Вспоминаем непростой жизненный путь Александра Маслякова

Александр Масляков родился в Свердловске в 1941 году Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











8 сентября скончался отец-основатель КВН Александр Масляков. Именно он превратил юмор в движение национального масштаба и вывел игру на новый уровень. 24 ноября ведущему могло исполнится 83 года.

В этом материале собрали всё, что известно о жизни и карьере Александра Васильевича.

Масляков родился в 1941 году в Свердловске. Его отец Василий был летчиком, штурманом и участником Великой Отечественной войны. Сначала семья проживала в Ленинграде, но потом была эвакуирована на Урал. По дороге в Свердловск и родился Александр. Его мама Зинаида доехала с новорожденным до Челябинска, где жили их родственники. Именно там прошло детство маленького Саши.

— Если говорить, что меня связывает с Екатеринбургом, тут история такая. Началась война, отец ушел на фронт, а мама с будущим мной и близкими родственниками поехала в эвакуацию на Урал. И вот в Свердловске я и родился. Так что с этим городом у меня «коренные» связи, — рассказывал Александр Масляков в интервью E1.RU.

После окончания войны семья проживала в Баку, Кутаиси, а затем и в Москве. Еще будучи студентом четвертого курса энергетического факультета Московского института инженеров транспорта, Масляков начал работать на телевидении. По своей основной профессии Александр Васильевич проработал всего год и шесть дней.

— Однажды Паша Кантор, капитан команды, налетел на меня в одной из аудиторий и заявил: «Слушай, давай ты будешь одним из пяти!» И объяснил, что работники молодежной редакции ЦТ (Центрального телевидения. — Прим. ред.) собираются снять веселую передачу, а ведущими должны быть пять студентов того института, что победил в последней игре КВН. То есть нашего. «Одним из пяти будешь ты», — повторил Паша, и я покорно согласился, — объяснял телеведущий.

Масляков со своей соведущей Источник: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube.com











Профессия инженера начала отдаляться от Маслякова, и его мама очень переживала по этому поводу. Однако Александр показал родителям диплом и пошел работать ведущим на такие программы, как «КВН», «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и многие другие. Даже в 1972 году, после закрытия главного юмористического шоу, Масляков остается на телевидении.

— В стране благодать уже наступила, в стране всё хорошо, всё замечательно. Кому эти студенческие шутки [нужны]? И Сергей Георгиевич Лапин (тогда он был председателем Гостелерадио СССР. — Прим. ред.) с ведома высших эту передачу закрыл. Вот главная причина, — поделился Масляков в интервью «Центральному телевидению».

В 1967 году Александр Васильевич встретился со своей будущей женой Светланой Анатольевной, когда она пришла на телевидение. В 1971 году они расписались. Пара счастлива вместе уже полвека.

Масляков с ведущей Жильцовой Источник: SKas / wikimedia.org











В 1985 году в СССР началась перестройка, цензура стала отступать. А еще через год прославившее Александра Васильевича юмористическое шоу КВН решили возродить. После ухода Александра Меньшикова (один из основателей КВН. — Прим. ред.) он неожиданно оказался художественным руководителем.

Уже в конце 90-х телеведущий создал творческое объединение «АМиК» (Александр Масляков и компания), которое дало билет в будущее многим известным сегодня личностям: Сергею Светлакову, Гарику Харламову, Михаилу Галустяну, Павлу Воле и, конечно, «Уральским пельменям», которые ушли из программы только в 2007 году. Именно из-за этого КВН стали называть своеобразной фабрикой звезд.

— Когда сегодня молодые люди только начинают играть в КВН, он уже многое дает, — рассказал Масляков в интервью E1.RU. — Например, работать в команде. Дает возможность кому-то выступать соло, персонально, чтобы его услышали и чтобы было понятно, что он говорит и чего он хочет. КВН дает массу всего человеку, вне зависимости от того, будет он политиком или нет. Любому человеку нужно уметь то, что умеют сегодняшние кавээнщики. Это жизнь, это не что-то предначертанное: «Вот я сыграю в КВН и стану президентом!» — ну, станешь — так станешь, не станешь — так не станешь. Главное, что ты чему-то научился, играя в эту игру.

Александр Масляков не отпускал КВН из своей жизни с 1964 года Источник: Westpress Kaliningrad archive, Alexandr Podgorchuk / Wikimedia.org











В 2021 году Владимир Путин поздравил Маслякова с 80-летием, отметив его профессионализм и огромный запас творческой энергии. Телеведущий, в свою очередь, всегда говорил, что у президента отличное чувство юмора.

В 2018 году Владимир Путин пришел на игру финала Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых» — впервые с 2004 года.

В 2019 году мы спросили Александра Васильевича, чем, например, отличается КВН 1999 года от КВНа 2009-го. Он ответил так:

— Вот, по сути дела, чем отличаются друг от друга год 1999-й и 2009-й или 2013-й — вот это всё вы и увидите. Всегда повторяю: КВН — это зеркало. Вот зеркало 1999-го. Давайте вспомним, какое оно было. А чего же смотреться в старые зеркала? Давайте попробуем смотреть в зеркало 2019 года.

В 1980 году супруга подарила ведущему сына Александра, который в 1999 году начал телекарьеру в программе «Планета КВН», а затем стал вести Премьер-лигу. Потом он продолжил семейное дело и занял пост гендиректора компании «АМиК».

2 февраля 2022 года Масляков сообщил, что второй раз заразился коронавирусом. По данным SHOT, причиной смерти ведущего стал рак легких. У него было неоперабельная опухоль. Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать.