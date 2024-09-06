Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм

Сериал «Комбинация» (16+) расскажет о том, как появился легендарный герлз-бенд из 90-х Источник: Kinopoisk.ru











6 сентября в онлайн-кинотеатрах вышел первый эпизод сериала «Комбинация»(16+). Кинокартина рассказывает об одноименной группе, завоевавшей популярность в начале 1990-х. Роли исполнили Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный и другие. Режиссером байопика (биографического фильма) выступил Никита Власов, который снял «Мажора в Сочи» (18+) и «Ладу Голд» (18+).

Корреспондент MSK1.RU поговорила с кинокритиком Сергеем Сычевым о премьере новой кинокартины. Он один из первых посмотрел два эпизода сериала «Комбинация» и поделился своими впечатлениями. Далее от первого лица.

Что общего у «Слова пацана» и «Комбинации»?

В какой-то степени кажется, что это сиквел «Слова пацана» (18+). Как будто герой Кологривого пообтесался, попробовал разные варианты жизни и стал сотрудником МВД. Собственно, с этого начинается сериал «Комбинация» — сотрудник МВД (а конкретно ОБХСС) решил заняться продюсированием.

ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) — советская силовая структура, которая боролась с экономической преступностью. В частности, с подпольными предпринимателями.

И действительно, эти сериалы плавно перетекают друг в друга. Например, есть очень много общего в визуальном плане. «Слово пацана» имитирует документальный стиль: ручная камера, неровное, дергающееся изображение. Это свойственно кинематографу авторского персонажа.

Документальный стиль в сериале «Комбинация» представлен в форме любительских видеозаписей, потому что герой Кологривого всё время таскает с собой видеокамеру и записывает всё происходящее на кассеты. Так, стиль любительского видео перекочевывает из «Слова пацана» в «Комбинацию» и тем самым подчеркивает определенную преемственность этих двух сериалов.

Герой Кологривого часто ходит с ручной видеокамерой, это добавляет сериалу эффект документальности Источник: Kinopoisk.ru











Повторит ли «Комбинация» успех «Слова пацана»?

— Сериал сделан достаточно увлекательно. Я не могу ручаться за то, что у него будет такая же слава, как у «Слова пацана». Честно говоря, когда в прошлом году в сентябре показали впервые эту картину, то было понятно, что это качественный продукт, но никто не ожидал, что возникнет такой резонанс. Никто не думал, что «Слово пацана» станет российской «Игрой в кальмара» (18+), которую будут смотреть все.

Слава того сериала — это феномен. Большой вопрос, можно ли его повторить. Но то, что сериал «Комбинация» вполне может быть популярен, что его посмотрит очень много людей (хотя бы из-за любимых песен), то, что там играют замечательные молодые актрисы, фамилии которых, я думаю, скоро будут на слуху у всех, — это, мне кажется, несомненно.

Кинокритик Сергей Сычев считает, что актрисы, сыгравшие в сериале, скоро будут у всех на слуху Источник: Kinopoisk.ru











Почему стоит посмотреть «Комбинацию»?

На мой взгляд, сериал, так же как, кстати говоря, и «Слово пацана», не идеален. Там есть довольно много того, что, с точки зрения критиков, требовало бы доработки. Но всё это не очень существенно.

Например, в первых двух эпизодах звучит мало песен «Комбинации», а хотелось бы больше. Ведь ради них вся эта история и рассказывается. Но в целом это история, за которой хочется следить. Хочется дождаться новых эпизодов, посмотреть, что будет дальше.

Кроме того, в сериале есть такие приметы времени, которые, например, в «Слове пацана» хоть и даны, но недостаточно «выпукло». В частности, это касается темы Афганской войны и тех людей, которые оттуда вернулись. В «Слове пацана», как мы знаем, герой Янковского возвращается из Афганистана, пытается найти себе место в жизни.

В случае с сериалом «Комбинация» мы уже видим целое сообщество таких солдат из Афгана с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. — Прим. ред.). Они тоже пытаются найти себя и становятся, кстати говоря, первыми слушателями группы «Комбинация». Первый концерт проходит именно для солдат, вернувшихся из Афганистана. Все приметы времени страшно интересные. Как эти детали будут работать дальше в сериале, непонятно, но хочется смотреть дальше.

Как и в «Слове пацана», в сюжетную линию «Комбинации» включили Афганскую войну Источник: Wink / YouTube.com











Почему в медиаиндустрии идет тренд на 90-е?

Сериал «Комбинация» — это стилизация. Конечно, нет попытки рассказывать серьезно про конец 80-х годов. Но элементы вроде афганцев, спекулянтов, полуподпольных производственно-коммерческих кооперативов, героя Кологривого, толкающего билетики на концерт, на который невозможно попасть, составляют примерно тот портрет 80-х — начала 90-х, который сегодня формируется в медиапространстве. Это, конечно, всего лишь миф. В том же духе создан сериал «Игры» (16+), «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+) и другие.

Вот только в Выборге показали фильм «Ровесник» (18+), который рассказывает про 90-е. Там тоже много имитаций съемок на видеокамеру. Это такой период, который, на самом деле, мало кто помнит по-настоящему, потому что он существует в виде мифа. И сериал «Комбинация» — это не худший вариант разговора внутри него.

У американцев есть своя вселенная мстителей, а у нас, условно говоря, есть вселенная перестройки 90-х.

Это вселенная, потому что там очень много всего что понарошку. Но людям нравится, и они в это верят.

Запустил моду на 80-е Алексей Балабанов с фильмом «Груз 200» (18+). Если его сегодня людям покажешь, они даже не поверят, что можно было эту картину выпустить в кино. Такие 80-е люди не очень хотят видеть. Они хотят видеть, скорее, стилизованные 80-е, показанные в тех сериалах, которые пользуются сейчас популярностью.

Есть еще масса разных нюансов, которые подогревают интерес к этому тренду и вдохновляют производителей снимать про 90-е. Говорить о последних 20 с небольшим лет рискованно. Фильм может не увидеть свет, так как нарушит, например, какой-нибудь закон. А снимать более ранний период — 70-е, 60-е — это все-таки довольно дорогое удовольствие. Нужно создавать эпоху, костюмы — это сложно.

По мнению кинокритика, сериал «Комбинация» — стилизация 80-х — начала 90-х Источник: Kinopoisk.ru











С перестроечных времен во многих городах России особо ничего внешне не изменилось (хотя в «Слове пацана» видно, что снимали сериал уже в наши дни. — Прим. ред.). То есть можно всё это снять с минимальными затратами. Кроме того, люди скучают по тем временам. Тогда была романтика, ощущение свободы. Тогда появились имена, которые мы слышим до сих пор. Тогда же все эти люди делали себе карьеру, зарабатывали… Конечно, интересно посмотреть на истоки, потому что этот период еще не закончился. То, что началось в перестройку, продолжается и по сей день.

Интересно возвращаться к началу. Снова и снова разбирать, откуда всё это взялось, откуда пришли все эти люди, как они пробивали себе дорогу, как они зарабатывали первые деньги или гибли (как в случае со многими героями того же «Слова пацана»). Людям интересно до тех пор, пока они не пресытились.

Сейчас вышел мюзикл «Подростки. Первая любовь» (16+) — то же самое. Там миф о 90-х, где бандиты, хулиганы. Там тоже перепеваются популярные в то время песни. Не помню, есть ли там «Комбинация», но Богдан Титомир был точно. В общем, людям интересен этот период. Контент про него будет делаться и продаваться.

Сергей Сычев считает, что с перестроечных времен в некоторых городах России мало что визуально изменилось Источник: Kinopoisk.ru











Наши коллеги из NN.RU пообщались с солисткой группы «Комбинация» Татьяной Ивановой. Певица поделилась секретами легендарного герлз-бенда и рассказала о том, как создавался биографический сериал с одноименным названием.

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Источник: Наталья Бурухина, Никита Егоров

А вы будете смотреть «Комбинацию»? Да, уже давно ждал 1-ю серию Пожалуй, гляну — вдруг понравится Нет, я такое не смотрю

Сергей Сычев кинокритик