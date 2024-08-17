Его картинами восхищается весь мир, но умер он в нищете. История великого художника Василия Перова

Рассказываем о Василии Перове Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Василий Перов — известный русский живописец, передвижник. Автор полотен «Приезд станового», «Плач Ярославны», «Суд Пугачева», «Птицелов». Художника критиковали за смелость и за то, что писал низшие слои общества, но картины выставлялись в Париже и Вене. Работами восхищается весь мир, но умер Перов в нищете. Редакция 72.RU рассказывает о том, как он жил и творил.

Холодное утро 6 декабря 1834 года. Семейство Григория Криденера, потомка известного баронского рода немецкого происхождения, готовится к отъезду из морозного Тобольска в Архангельск. Годовалый Василий — незаконнорожденный: брак между отцом и матерью зарегистрирован не был. По законам того времени с этим все было строго — и фамилию ребенку отец дать не мог. Только что Вася переболел какой-то детской хворью. Тем не менее решили отправляться в путь. Дорога, со всеми остановками, отняла шесть недель.

Все детство — переезды

Все детство Василий, из-за особенностей работы отца, переезжал с места на место. В Архангельск отправились, потому что бывший прокурор Тобольска подал туда прошение о переводе.

Там прожили около двух лет, пока Криденера не отправили в отставку из-за сатирических стихов на французском языке про местную администрацию. После был кратковременный переезд в Санкт-Петербург, затем — в родовое имение старшего брата. Там мать научила мальчика писать и читать.

Пробыв в родовом имении год, семья снова отправилась в путь — сначала в Самарскую губернию, потом в деревню Кольцовку. Там мать продолжила обучать сына, после чего отдала его к местному священнику, а чуть позже — к дьячку. Тот учил Василия арифметике, языку и чистописанию. В последнем ребенок преуспел — и за это дьячок прозвал его Перовым.

Картина Перова «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы». Конечно, тут не тот дьячок, что учил будущего художника. Обратите внимание на выражение лица главного героя. Ему пожаловали первое звание, и он, хоть пока и живет в нищете, уже зазнался Источник: Виртуальный русский музей











— Вместе с Василием у дьячка учился сын одного крестьянина — большой шалун, крайне безобразный по наружности и тупой в науках, — пишут биографы Перова. — Этот мальчик был плох в чистописании и только болтал ногами на уроках. Однажды дьячок взбесился и в сердцах сказал: «Куда тебе писать, тебе только ногами болтать, и будешь ты Иван Болтунов, а вон он (указывая на Василия) будет у меня Василий Перов.



Прозвище закрепилось, а позже трансформировалось в фамилию.



Первые картины

В 1842 году семья снова переехала — на этот раз в имение Саблуково в Нижегородской губернии. Там Перов едва не ослеп — он переболел оспой, последствия которой остались на всю жизнь. Побороть недуг помогли хороший врач, но особенно мать. Она много времени проводила с больным сыном, заботилась о нем.

О том, что мальчик любит рисовать, стало известно случайно. Отец пригласил в имение художника. Тот должен был изобразить на бумаге собаку. Мальчик наблюдал за мастером, а позже попытался рисовать людей. Извел много бумаги, но сделать что-то стоящее никак не получалось. Эти усилия заметила мама и предложила рисовать не с натуры, а копировать картины, которых в доме было немало.

Вскоре отец познакомился с купцом Безобразовым, подружился с ним. Торговец увидел и оценил талант юноши и предложил отдать его в известную художественную школу Ступина в Арзамасе. Мать Перова долго сопротивлялась, но потом сдалась — и дважды в неделю будущий художник посещал занятия. Позже уроки стали ежедневными, потому что семья переехала в Арзамас.

Картина «Тройка» посвящена детскому труду. Ученики мастеровые везут воду Источник: картина хранится в Третьяковской галерее











В школе подростка учили работать только карандашом, хотя он хотел использовать масляные краски. И, взяв их все-таки, Перов начал тайно срисовывать картину Брюллова «Старик». Эту самодеятельность увидел основатель школы и учитель Александр Ступин, но вместо выговора похвалил и, более того, разрешил работать масляными красками. Радости 15-летнего Перова не было предела.

Родители снова переехали. Отцу предложили работу в селе Пияичном. А юный художник остался. Но однажды поругался с учеником постарше. Ступин таких вещей не допускал, и Перову пришлось собрать вещи, уйти из школы и отправиться к родным за 35 верст.

В селе Перов создал картину «Распятие» — первую самостоятельную работу, не срисованную с оригинала. Для этого он попросил крестьянина Ивана позировать. Заковал его в кандалы и приставил к сооруженному специально распятию. Когда картина была готова, Перов отнес ее в церковь. Там, хоть она и понравилась священнику, ее не приняли, так как большинство прихожан были старообрядцами. Зато в другом храме, находящемся неподалеку от села, где проживал Перов, взяли.

Оригинальной картины «Птицелов», судя по источникам, не сохранилось. Эта версия была написана достаточно поздно — в 1870 году, и она — одна из самых известных. За нее Перов получил звание профессора Источник: картина хранится в Третьяковской галерее











Училище и нищета

Перов продолжал трудиться. Однажды в село приехал племянник отца. Он обратил внимание на картины и посоветовал матери отправить талантливого юношу в Москву, чтобы тот поступил в училище. Нехотя та согласилась.



Перов твердо решил идти на прием к Николаю Рамазанову — он был преподавателем Московского училища. Попал с приключениями. Швейцар не хотел докладывать о приезде юноши, но, получив 20 копеек чаевых, все же согласился. Учитель долго рассматривал работы, а потом сказал:



— Вы можете поступать. Если вас никто не поправлял, то трудитесь и работайте — из вас будет художник, у вас есть талант. В сентябре я жду вас.

Одна из самых известных картин Перова «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы». Это остросоциальный сюжет, разделивший картину надвое — здесь изображены довольный и сытый поп и хилый участник войны, награжденный соответствующей медалью Источник: картина хранится в Третьяковской галерее











Естественно, что Перов от такого к нему отношения мастера пришел в восторг.



В Москве пришлось тяжело из-за нехватки денег. Художник поселился у смотрительницы женского монастыря Марии Штрейтер. Монашка преклонного возраста была по-матерински добра к талантливому молодому человеку, и он отвечал ей тем же. Осенью 1855 года ее не стало, и Перов оказался в бедственном положении. Он подумывал бросить карьеру и устроиться учителем рисования где-нибудь в глубинке.

В дело вмешался случай. Талантливого юношу приютил один из преподавателей училища, а член художественного общества помог сделать обучение бесплатным.

Отъезд за рубеж

Перов стал заниматься дальше. Он попросил позировать брата Николая и написал этюд «Голова мальчика», за который получил первую серебряную медаль. Вскоре создал работу «Приезд станового на следствие». Картину на выставках в училище, а также в Академии художеств ждал успех.

Дальше — больше. Желая получить золотую медаль, которая давала бы право отправиться за границу, Перов приступил к работе «Приезд станового на следствие». Он показывал эскиз знакомым, и на всех он, за счет экспрессии в лицах героев, производил большое впечатление. Однако самому художнику картина не нравилась. Для того чтобы проработать еще больше деталей, он посещал вечерние классы Академии художеств наравне с младшими учениками.

Перов, как и планировал, получил золотую медаль и отправился за казенный счет в Париж на три года — вернуться должен был только в 1862. Воспользовался он этим правом только через год, по семейным обстоятельствам.



Во Франции Перов посещал выставки, год спустя планировал уехать в Италию, а затем — в Москву. Необычный план, поскольку обычно прошения были иными — остаться в иностранных государствах.

В 1867 году в Париже, на Марсовом поле, проходила Всемирная выставка. Художник отправил туда пять картин: «Проводы покойника», «Первый чин», «Дилетант», «Гитарист-бобыль», «Тройка». Работы высоко оценили не только зрители, но и критики. Они отметили, что картины написаны «по-русски».

«Гитарист-бобыль» попал на Всемирную выставку в Париже. Художники называют эту картину остросоциальной. Здесь изображен, по сути, пьяница. Работа посвящена отмене монополии государства на алкоголь. Он стал доступным, и общество из-за этого быстро деградировало Источник: Виртуальный русский музей











И на то у художника были причины. Он творил, но картины не нравились ему самому. Осознав это, он отправляет в Россию письмо.



— Я жил за границей почти два года. <…> Незнание характера и нравственной жизни народа делают невозможным довести до конца ни одной из моих работ <…> Тратить на изучение чужой страны несколько лет я нахожу менее полезным, чем изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как городской, так и сельской жизни нашего отечества, — написал художник в прошении к Академии художеств.



Просьба была удовлетворена.



Семейное несчастье и смерть

В 1862 году в жизни художника появилась племянница видного профессора Елена Шейнс. Они поженились и вместе отправились во Францию.

Но брак не продлился долго. Через семь лет после свадьбы жена скончалась от болезни. Перов остался один с тремя маленькими детьми. Двое — Николай и Надежда — тоже вскоре умерли. Самый младший Владимир позже продолжил дело отца и стал художником.

У Перова всегда было отменное здоровье, но однажды он простудился на охоте, а в 1874 году проявились осложнения. А вскоре выяснилось, что у художника тиф. Возникли сложности в Академии художеств. Денег тоже не хватало — за всю жизнь Перов обзавелся лишь небольшим имением, купленным за пять тысяч рублей.

Помощь в лечении от тифа, который проявлялся всё хуже, Перову оказывал граф Лев Толстой. Автор романа «Война и мир» организовал художнику лечение в деревне Тарасовке, поскольку там жил хороший доктор.

Но это не помогло. В мае 1882 года Перова отвезли к родным в Кузьминки, которые тогда считались Подмосковьем. Дорога в 40 верст была крайне тяжела — художник то и дело спрашивал, могут ли его жизнь закончить раньше. Умер Перов 29 мая (10 июня по новому стилю. — Прим. ред.), в три часа дня. Тело отправили в Москву, где отпели в церкви при училище. Оттуда гроб на руках до Даниловского монастыря несли ученики Перова.

Картина «Проводы покойника». Искусствоведы видят в ней неотвратимость смерти — куда за мужем (который может быть в гробу) проследуют жена и дети — старушка с косой заберет всех Источник: Третьяковская галерея









