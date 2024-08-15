«Мы считали Ларису Долину умной». Звездные адвокаты — о том, как певица попала в ловушку мошенников и получится ли вернуть недвижимость

Лариса Долина потеряла около 200 миллионов рублей: сейчас на ее квартиру наложен арест, возбуждено уголовное дело Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











До сих пор поклонники народной артистки России Ларисы Долиной не могут понять, куда смотрело близкое окружение 68-летней певицы, которую уже несколько месяцев разводили на десятки миллионов рублей телефонные мошенники. Всё шло по классике: представители силовых структур убедили артистку перечислить на «безопасные» счета более 60 миллионов рублей, а также продать за 112 миллионов ее московскую пятикомнатную квартиру в Хамовниках.



К счастью, перед тем как отдать ключи от квартиры, Лариса Александровна поняла, что стала жертвой аферистов. Сейчас на ее жилплощадь наложен арест, с покупателями квартиры работают следователи, а полиция задержала курьера, которому певица отдала полученные от продажи деньги. Но вопрос, как умные, опытные люди попадаются на обман, о котором говорят уже не первый год, всё так же остается.

— Существует стереотип, что жертвами мошенников становятся пожилые люди — или доверчивые, или глупые. И каждый человек, который так считает, уверен, что лично он никогда не станет жертвой мошенников, ведь он-то как раз и внимательный, и бдительный, и неглупый, — объясняет известный звездный адвокат Сергей Жорин. — Но, как показывает практика, жертвой мошенников может стать каждый. У меня сейчас сразу несколько клиентов, которые стали жертвами мошенников по той же схеме, что и Лариса Долина. Есть люди публичные, есть люди непубличные, но все эти люди далеко не глупые. Одна клиентка — учительница с интеллектом значительно выше среднего, у нее учился местный губернатор и другие известные люди региона. Но она так же продала квартиру, перевела все деньги, брала кредиты.



По мнению известного адвоката, мошенники применяют очень эффективные схемы обмана, при этом они используют практически все достижения технического прогресса.



— Если почитать комментарии к моей публикации, то многие говорят: «Как же так, мы думали, что Лариса Долина — умный человек», — говорит Жорин. — Попадаются, к сожалению, и умные люди. Поэтому мошенники используют разнообразные техники обмана: систему подмены номеров, когда жертва пробивает и видит, что номер действительно принадлежит отделу внутренних дел. Используют искусственный интеллект, дипфейки и еще много вариантов. Здесь нужно не смеяться над теми, кого обманули, а понимать, как действуют психологические приемы аферистов.



Вот какие приемы, по мнению Сергея Жорина, позволяют мошенникам успешно «отнимать» деньги:



— Изоляция жертвы. Один из самых популярных и эффективных приемов манипуляторов — изолировать жертву от окружающего мира и сфокусировать ее внимание на себе. Именно поэтому вам запрещают обсуждать происходящее с родными и угрожают уголовной ответственностью.



— Последовательность. Каждый человек хочет считать себя последовательным. Это означает, что чем больше шагов вы сделали по указанию мошенников, тем обоснованнее кажутся их требования и тем сложнее остановится и признать себя обманутыми.



— Внушение подозрения к окружающим. На всех этапах жертва взаимодействует с обычными людьми (не вовлеченными в преступную схему), которые ведут себя максимально естественно: сотрудник банка, работник МФЦ, риелтор, покупатель, который радуется, что покупает квартиру ниже рыночной стоимости. Однако мошенники внушают, что это всё — подозрительные люди, планирующие преступление, и вам надо внимательно фиксировать все их действия. Таким образом фокус внимания и бдительность переносятся на посторонний объект.

Во-вторых, жертва всегда занята исполнением различных заданий мошенников, чтобы не оставалось времени на объективный анализ ситуации, общение с друзьями и родственниками. Ну и наконец, в-третьих, когда жертва поймет, что ее обманули, она легко сможет найти вышеперечисленных лиц и обвинить их в мошенничестве (соучастии).



Как мы видим на примере Ларисы Долиной, эти приемы продолжают работать. А есть ли способ вернуть деньги, которые выманили мошенники? Отстоять право собственности на квартиру, которая была продана по указке аферистов?



— Удастся ли Ларисе Долиной отстоять квартиру, будет зависеть от дальнейшего расследования. Правоохранители должны выяснить, являются ли покупатели добросовестными приобретателями, не связанны ли они с мошенниками. В большинстве случаев, в которых я участвовал как адвокат на стороне потерпевших, покупатели квартир были добросовестными, то есть они купили квартиру в открытом предложении, заплатив свои деньги, и в дальнейшем добивались ее получения. В разных случаях суд решал по-разному: где-то удавалось отстоять квартиру обманутого клиента, где-то не удавалось. Учитывая, что Лариса Долина — народная артистка, любимая всеми, в том числе и силовыми структурами, скорее всего, они не дадут ее в обиду. Но забрать деньги у мошенников в этой истории, к сожалению, вряд ли удастся. Как показывает практика, в аналогичных ситуациях это не получалось, потому что деньги выводились за пределы Российской Федерации.



Источник: Городские порталы

По мнению известного юриста Александра Добровинского, наши люди бегут к адвокатам лишь после того, как их обманули.



— После звонка незнакомых ей людей известная певица верит, что ее квартиру хотят украсть, и начинает снимать деньги, продавать недвижимость, передавать средства каким-то проходимцам! Просто в голове не укладывается такая несуразица, — сокрушается известный адвокат Александр Добровинский. — Даже если в окружении Ларисы Долиной нет юриста, нет человека, знакомого с законодательством, всегда есть возможность набрать номер любого адвоката и посоветоваться. Но, к сожалению, у россиян нет привычки прибегать к знаниям юристов, прежде чем совершать какие-то серьезные шаги, как, например, у американцев. Поэтому у мошенников в нашей стране такой большой улов.

По мнению известного адвоката, 99% процентов наших граждан уверены, что они всё знают лучше, сами способны принимать решения.

— Юридическая неграмотность, умноженная на самоуверенность, — отличный коктейль для мошенников. И не нужно сбрасывать со счетов, что аферисты — хорошие психологи. Они используют очень эффективные приемы, умеют и запугать, и задурить голову, — объясняет Александр Добровинский. — Среди моих клиентов были и есть люди, которые стали их жертвами. Разумные, успешные люди, но к адвокату они обратились только после обмана.

По словам юриста, его самого не раз пытались обмануть аферисты. Но знание законодательства, процессуальных процедур сразу помогает вычислить мошенников.

— Звонили мне, как водится, «представители ФСБ», — рассказывает Александр Добровинский. — Для усиления эффекта «полковник» каменным голосом сообщил, что в комнате не должно быть никого, кроме меня, потому что сейчас он начнет допрос по телефону. Но это для человека знающего смешно — никакие допросы не могут вестись по телефону, поэтому номер не прошел. Но «полковник» долго не сдавался, обещал, что сейчас перезвонит через мессенджер и я увижу его в кабинете и при погонах. Кстати, был у меня и такой видеозвонок — на фоне знамени, в форме. После непродолжительного разговора «силовик» сдался и попросил 20 тысяч на общак. Меня обмануть сложно, а на многих вид кабинета и формы может подействовать.