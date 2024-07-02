Подала в суд на оперу, похудела и развелась. Чем занималась певица Анна Нетребко в последние годы?

Последние несколько лет для артистки были насыщенными Источник: annanetrebko.com











Оперная дива, мировая звезда Анна Нетребко и драматический тенор из Азербайджана Юсиф Эйвазов объявили о разводе после десяти лет брака. Новость быстро стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. 93.RU вспоминает, что произошло за последние годы в жизни Анны Юрьевны и могло привести к разводу.



Южная певица

Ранее 93.RU рассказывали о юности Анны Нетребко в Краснодаре. Будущая звезда родилась в простой семье, происходящей из кубанских казаков. Мама — инженер, папа — геолог. Ее детство прошло в центре провинциального южного города. В краснодарский Дворец пионеров Анну привела мама. Там она сразу стала солисткой хора «Кубанская пионерия». После окончания школы девушка оказалась в питерской консерватории, параллельно умудрившись выиграть один из первых конкурсов красоты, проводившихся в Краснодаре.

В итоге Анна за несколько лет прошла путь от исполнительницы роли четвертого козленка в постановке «Волк и семеро козлят» оперной студии при ленинградской консерватории до народной артистки России, солирующей в нью-йоркской «Метрополитен-опера». Вместе с тем она всегда находила время, чтобы вернуться на малую родину.

В 2017 году журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга российских деятелей искусства (и поставил ее на девятое место среди российских знаменитостей вообще). Одновременно она стала самым высокооплачиваемым музыкантом России, заработав за год 7,5 млн долларов. При этом Анна остается простой в общении и любительницей вкусно поесть — даже составила топ зимних рецептов, с которыми она регулярно делится со своими подписчиками в соцсетях.

Анна Нетребко гуляет по Краснодару Источник: Anna_netrebko_yusi_tiago / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Патриотизм или жажда денег?

Спустя всего три дня после начала военной спецоперации России в Украине, 27 февраля 2022 года нью-йоркская «Метрополитен-опера» объявила о приостановке связей с российскими артистами. Руководство театра отстранило Нетребко от выступлений за отказ подчиниться требованию администрации осудить политику Россию. Ее роли были переданы украинской певице Людмиле Монастырской.



Одновременно с этим миланский оперный театр «Ла Скала» заявил об отмене планируемых концертов Нетребко. Руководство через СМИ сослалось на болезнь артистки. Сама певица в ответ написала, что здорова, и назвала неправдой предлог, которым европейский коллектив объяснил отмену ее выступлений.



Спустя пару часов после ее публикации управляющий директор Баварской оперы Серж Дорни заявил о прекращении сотрудничества с Нетребко. По ее мнению, причиной разрыва контракта стало «недостаточное дистанцирование» артистки от военной спецоперации России на Украине.



Непосредственно поводом для прекращения трудовых отношений она назвала совместную фотографию с дирижером Валерием Гергиевым, которую Анна опубликовала на своей страничке в соцсетях за два дня до скандала.

Артистку начали отменять в Европе, но потом передумали Источник: Анна Нетребко / Vk.com











Сама певица объяснила, что выступает за мир и считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину». Она подала иск к «Метрополитен-опере» в суд. В нем она обвинила руководство театра в несоблюдении контракта, дискриминации по национальному признаку и клевете.



Артистка требовала выплатить ей компенсацию в 360 тысяч долларов за 13 отмененных концертов. В марте 2023 года судья Южного округа штата Нью-Йорк обязал театр выплатить артистке 200 тысяч долларов. С остальными театрами Нетребко судиться не стала.



В попытке исправить ситуацию прима сделала заявление, направленное зарубежным коллегам. В апреле 2022 года она опубликовала пост на английском языке, в котором осудила военную операцию. Артистка уточнила, что не получала денег от правительства РФ, хотя в 2012 году входила в число доверенных лиц Владимира Путина.



В итоге оперная дива оказалась между двух огней. Своим обращением она обратила против себя патриотически настроенных россиян. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал поступок Нетребко предательством.



Так или иначе артистка не покинула европейские сцены. В апреле 2022 года она выступила на сцене театра Монте-Карло, летом спела в Германии, а потом — в Париже. 2023 год также оказался богат на выступления. Площадками стали итальянская «Арена ди Верона», театр «Колон» в Буэнос-Айресе, Берлинская государственная опера, Венская государственная опера, Парижская опера и даже миланский «Ла Скала».

Анне удалось спасти свою карьеру Источник: Анна Нетребко / Vk.com











Из тростинки в пышку и обратно

Еще одним главным изменением в жизни Нетребко стала ее внешность. В начале июня этого года артистка устроила для себя и близких итальянские каникулы. На фото Анна позировала на красивой улочке в Милане, одетая в короткие шорты и жилет. Привычные пышные формы при этом отсутствовали — 52-летняя прима заметно постройнела во всех местах.



Стало ли это результатом серьезной диеты или тренировок, Анна уточнять не стала. При этом ранее она призналась, что не использует диеты, а старается чаще гулять, плавать и проводить время на свежем воздухе.



В питании Нетребко отдает предпочтение домашним блюдам. В ее обязательном меню — овощи, фрукты, морепродукты, сыры, яйца, ягоды, каши. А вредный фастфуд певица позволяет себе съесть не чаще 1–2 раз в неделю.

Певица заметно постройнела Источник: Анна Нетребко / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Также Анна замечала, что оперным звездам нельзя сильно скидывать вес и качать пресс, чтобы не потерять сильный голос. Известно, что массу некогда стройная артистка набрала во время беременности, а впоследствии потеряла форму из-за стресса, связанного с болезнью сына. Нынешний экс-супруг Нетребко Юсиф рассказывал, что сам имел проблемы с весом, но в итоге взялся за тренировки и потерял 30 килограммов.



Конец отношений

Поклонники гадают, что могло привести Нетребко и Эйвазова к разводу. Их роман начался в Риме в феврале 2014 года. Анна прилетела как приглашенная звезда на главную партию в опере Пуччини «Манон Леско». Там она и встретила Юсифа, покорившего ее чистой русской речью, голосом и высоким ростом.



Уже через три недели между ними начали зарождаться теплые чувства. После оглушительно успешной премьеры оба остались в Риме еще на несколько дней, гуляя и разговаривая друг с другом. В конце марта того же года они снова увиделись в Вене и с тех пор уже не расставались.



Спустя полгода после знакомства будущие супруги с сыном певицы отпраздновали помолвку в одном из старейших ресторанов Европы — St. Peter Stiftskeller при аббатстве Святого Петра в Зальцбурге. Свадьба состоялась 29 декабря 2015 года в фешенебельном венском отеле «Кобург» в узком кругу.

Для многих развод артистов стал неожиданностью Источник: Анна Нетребко / Vk.com











По признаниям артистов, Эйвазов стал для Анны опорой и помощником. Нетребко, в свою очередь, продвинула карьеру мужа. Он стал участвовать с ней во многих спектаклях на самых престижных площадках мира. Хотя у пары не было общих детей, Эйвазов с теплотой относился к сыну Анны от брака с Эрвином Шроттом и воспитывал его как родного.

