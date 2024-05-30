«В нее влюбились все»: трогательная история жизни Анастасии Заворотнюк — хрупкой, но сильной

Это утро началось с трагических новостей — в соцсетях актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение о том, что ее больше нет с нами. Артистка пять лет боролась с раком, но заболевание оказалось сильнее. Все родные, близкие и знакомые до последнего надеялись, что наша прекрасная няня победит, и с трудом верят в произошедшее. Поклонники актрисы не могут найти подходящих слов, чтобы выразить чувство потери от ухода актрисы, которая за короткий срок стала действительно народной.
Красавица с лучистыми глазами
«Гламурненько», «Мама дорогая», «Очуметь!» — эти и другие фразы быстро ушли в народ после того, как их произнесла с экрана Вика — героиня Анастасии Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня» (6+). Взбалмошная провинциалка влюбила в себя не только богатого продюсера Максима Шаталина в исполнении Сергея Жигунова, но и всех, для кого слова «она работала в бутике в Бирюлево» — не пустой звук. Впрочем, очаровывать окружающих у Анастасии получалось едва ли не лучше всего.
— Красавица, лучистые глаза. Когда она появлялась, то как-то становилось светлее, — рассказал в беседе с ТАСС руководитель курса в Школе-студии МХАТ, на котором училась актриса, Авангард Леонтьев.
Даже неудивительно, что, когда Анастасия пришла на пробы в «Мою прекрасную няню» 20 лет назад, команда сериала готова была сразу отдать ей главную роль: среди остальных 200 претенденток более подходящей кандидатуры не нашлось.
Заворотнюк идеально подошла на роль няни Вики. И даже судьба актрисы и ее героини во многом похожи. Анастасии тоже пришлось пробиваться в Москве, пусть и приехала она в столицу не из Мариуполя, как народная няня, а из Астрахани. И сразу бросилась покорять школу-студию МХАТ.
Поступить в театральный вуз у Анастасии получилось только со второй попытки. Но не успела она еще закончить обучение, как ей предложили первую роль, и сразу главную: в фильме «Машенька» (0+) Тамары Павлюченко. Правда, большой славы эта роль молодой актрисе не принесла, и еще больше 15 лет Анастасия довольствовалась небольшими ролями в театре и кино. Пока на ее творческом пути не появились создатели «Моей прекрасной няни». После оглушительного успеха сериала Анастасии стали предлагать всё больше ролей в кино, начали приглашать на съемки телешоу. На одном из них Заворотнюк встретила любовь всей своей жизни.
Большая любовь Анастасии Заворотнюк
Путь к тому самому единственному у Анастасии тоже не был проторенной дорожкой. В первый раз она вышла замуж, когда работала в театре «Табакерка». Там во время одного из праздников она познакомилась с бизнесменом Олафом Шварцкопфом, за которого потом вышла замуж. Но уже через год Заворотнюк подала на развод. По одной из версий, Шварцкопф оказался домашним тираном, по другой — отсутствие внимания с его стороны. Сам же бизнесмен признавался, что он хотел большую семью, но детьми ему с Анастасией обзавестись не удалось, но потом менял показания и говорил, что причиной разрыва стали измены — якобы Анастасия закрутила роман с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым.
Со Стрюковым Заворотнюк действительно встречалась и даже была замужем. С ним актриса познакомилась, когда ловила попутку, и Дмитрий подвез ее до нужного места, не взяв с актрисы ни рубля. В благодарность Анастасия пригласила мужчину на свой спектакль, а в дальнейшем случайное знакомство переросло в большую любовь. После свадьбы пара перебралась в США, где у них родились два ребенка — дочь Анна и сын Майкл. Но в браке Дмитрий изменился. Как рассказывала позже коллега Анастасии Лия Волянская, он запрещал актрисе работать, ограничивал ее свободу, был агрессивен, дело доходило до рукоприкладства. Дело в очередной раз закончилось разводом.
Сергей Жигунов, который сыграл продюсера в «Моей прекрасной няне», тоже не устоял перед чарами коллеги по съемочной площадке. Между ним и Анастасией вспыхнула такая страсть, что актер развелся со своей супругой, чтобы с головой броситься в омут новой любви. Но долго эти отношения не продлились, и до загса дело не дошло.
Главной любовью Анастасии стал фигурист Петр Чернышев, с которым она познакомилась на проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» (6+).
Сначала они общались как друзья, но потом уже не могли скрывать друг от друга, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Вскоре пара поженилась, обвенчалась и поселилась в коттедже в Крекшино.
— В твоей голове рождаются самые невероятные идеи, и касаются ли они творчества или повседневной жизни, ты никогда не сворачиваешь с намеченного пути и зажигаешь своей энергией всех, кто рядом, — признавалась мужу Анастасия. — Ты живешь в сумасшедшем ритме, но успеваешь замечать жизнь и находить удовольствие в каждом дне. И пусть так будет всегда. Создавай, вдохновляй, достигай, люби, радуйся и будь счастлив. Я безумно горжусь тобой и искренне люблю всё, что ты делаешь. Я твой главный болельщик. Ты мое сильное плечо.
Дети Анастасии Заворотнюк, Майкл и Анна, легко нашли общий язык с новым мужем мамы. В 2018 году в доме зазвенел звонкий голосок нового члена семьи.
— Такое хрупкое, красивое и теплое солнышко! Она безумно любила свою дочь! Весь ее телефон был в фотографиях малышки! Настино лицо преображалось, когда она мне их показывала! — вспоминает ведущая Анфиса Чехова.
Но меньше чем через год идеальный мир рухнул.
Прощай, наша прекрасная няня
О проблемах со здоровьем актрисы семья не распространялась. Только когда на шее у Анастасии однажды заметили подозрительный шрам как от биопсии, поползли слухи о том, что она болеет.
— 5 апреля 2019 года Заворотнюк побывала на открытии ереванского ювелирного бутика, после чего пропала с телеэкранов. Говорят, тогда актриса была весь вечер грустной, а на ее шее заметили шрам. Но никто не придал этому особого значения. Спустя пару месяцев стало известно, что у звезды онкология, — пишут авторы телеграм-канала «Вера в курсе».
В 2019 году жизнь Анастасии превратилась в бесконечную борьбу с глиобластомой.
— Ее два раза оперировали, было два рецидива. К сожалению, эта болезнь смертельна. Анастасия всё прошла, — рассказал нашим коллегам из издания Woman.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков. — Она лечилась в России и за границей, потом обращалась к нам, чтобы узнать про нашу терапию. Это было несколько лет назад.
На протяжении пяти лет родные и близкие актрисы молились о ее выздоровлении и до последнего не теряли надежды на то, что Заворотнюк выйдет из этой битвы победительницей. Но годы, проведенные со страшным диагнозом, измотали актрису. Ее сердце не выдержало и остановилось в ночь на 30 мая. Но это не главное.
— Самое главное, что она была героиней всего нашего народа, — рассказал ТАСС актер и телеведущий Андрей Ургант. — В нее влюбились все женщины, домохозяйки, мужчины, дети. Она была такой народной домохозяйкой, и это очень здорово, что она нашла этот образ либо образ ее нашел.
Когда артисты годами не могут избавиться от образа, который они когда-то воплотили на экране, их называют актерами одной роли. Про Анастасию Заворотнюк так вряд ли скажешь. Она просто жила. Прощай, наша прекрасная няня.
— Я навсегда запомню Настю такой! Красивую, вкусно пахнущую, довольную, усыпанную бриллиантами и цветами. Тонкую, чуткую, глубокую и ироничную, — рассказывает Анфиса Чехова. — Хорошего тебе полета, моя дорогая. И нового прекрасного воплощения. Нам будет тебя здесь очень не хватать.