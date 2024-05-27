Анжелике Варум исполнилось 55 лет — как и где сейчас живет заслуженная артистка РФ

— Бабушка меня в детстве называла ангелом. Поскольку у нее там есть польские корни: «Энжел, Энжел, Энжел». Я почувствовала, что это мое, — рассказывала Варум в программе «Женский взгляд Оксаны Пушкиной».

Карьера певицы, выступающей под псевдонимом Анжелика Варум, пошла в гору после того, как она не поступила в театральный вуз. В 1991 году вышел ее первый альбом «Good Bye, мой мальчик», музыку для которой написал отец певицы. Чуть позже главная песня этого стала популярной наравне с более поздними хитами «Ля-ля-фа» и «Осенний джаз». Также в 90-е и нулевые полстраны напевало песни Варум «Городок» и «Зимняя вишня».