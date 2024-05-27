Анжелике Варум исполнилось 55 лет — как и где сейчас живет заслуженная артистка РФ

Заслуженная артистка РФ Анжелика Варум отпраздновала юбилей — ей исполнилось 55 лет. Анжелика (настоящее имя — Мария) родилась в городе Львове в семье композитора Юрия Варум и театрального режиссера Галины Шаповаловой.
— Бабушка меня в детстве называла ангелом. Поскольку у нее там есть польские корни: «Энжел, Энжел, Энжел». Я почувствовала, что это мое, — рассказывала Варум в программе «Женский взгляд Оксаны Пушкиной».
Музыкой будущая эстрадная певица начала заниматься в 5 лет. Научилась играть на фортепиано и гитаре.
Карьера певицы, выступающей под псевдонимом Анжелика Варум, пошла в гору после того, как она не поступила в театральный вуз. В 1991 году вышел ее первый альбом «Good Bye, мой мальчик», музыку для которой написал отец певицы. Чуть позже главная песня этого стала популярной наравне с более поздними хитами «Ля-ля-фа» и «Осенний джаз». Также в 90-е и нулевые полстраны напевало песни Варум «Городок» и «Зимняя вишня».
В 1997-м Анжелика Варум записала совместный трек с Леонидом Агутиным — песню «Королева». Тогда поползли слухи об их романе. Но свои отношения вокалисты скрывали, пока Анжелика не забеременела. Их дочь воспитали родители певицы в США.
Чем прославилась артистка и за что ее полюбили миллионы соотечественников — смотрите в коротком видео чуть выше.