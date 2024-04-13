У Юрия Куклачева произошел инфаркт во время выступления. Его увезли в больницу

Юрию Куклачеву стало плохо прямо во время выступления Источник: Максим Воробьев / E1.RU











12 апреля Юрию Куклачеву стало плохо после юбилейного выступления в «Вегас Сити Холле». Основателя знаменитого театра кошек доставили в больницу сразу после окончания концерта «Жемчужная нить жизни», приуроченного к 75-му дню рождения заслуженного артиста РСФСР.



— У Куклачева, предварительно, произошел инфаркт, — сообщило РИА Новости, передавая слова Эдгарда Запашного.

Дочь Юрия Куклачева Екатерина не стала отрицать госпитализацию своего отца в разговоре с MSK1.RU. Она была на сцене «Вегаса» вместе с братьями Дмитрием и Валерием. Однако от подробных комментариев заместитель художественного руководителя театра кошек имени Куклачева отказалась.

— Я пока не могу общаться, извините, — сказала Екатерина Куклачева MSK1.RU

Дочь Юрия Куклачева Екатерина Источник: Екатерина Куклачева / T.me











Сын Юрия Куклачева Дмитрий рассказал, что сейчас артист находится в сознании.

— Он почувствовал себя плохо после первого отделения, переусердствовал и выдал в юбилей всё, что умел. Медики оказали первую помощь, Юрий Дмитриевич в сознании, сейчас увезли в больницу, — сообщил ТАСС Дмитрий Куклачев.

Помощница Юрия Куклачева Инга заявила «РЕН», что состояние артиста — в норме.

— Всё в порядке, штатная ситуация. Спрыгнул неправильно. Так бывает, — рассказала Инга.

Мы позвонили сыновьям Юрия Куклачева Дмитрию и Валерию. Однако трубку они так и не взяли. Тем временем в расписании концертов в «Вегас Сити Холле» по-прежнему запланированы выступления Куклачева на 13 и 14 апреля.