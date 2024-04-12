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Культура эксклюзив «Ждем, когда переплюнет "Пыялу" из "Слово пацана"»: как артистка из Казани разорвала соцсети песней на татарском

«Ждем, когда переплюнет "Пыялу" из "Слово пацана"»: как артистка из Казани разорвала соцсети песней на татарском

Речь про непонятную для русскоговорящей аудитории песню «Тыпырдатып»

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20 комментариев
На фото автор, современная исполнительница песен на татарском и русском языках под псевдонимом Дышать Гульназ Шакирова

В запрещенной соцсети вирусится новая песня на татарском. Видео, снятое в Казани, уже набрало 1,4 миллиона просмотров. Почти тысяча пользователей сети оставили свои комментарии под залетевшим рилсом.

Песня называется «Тыпырдатып», а ее автор и исполнитель — Гульназ Шакирова. Она же — Дышать.

Журналист 116.RU поговорил с Гульназ. Для начала она ответила на первый вопрос: почему «Тыпырдатып»? Как объясняет Гульназ, у татар многие народные танцы проходят «вприпрыжку», то есть танцоры притоптывают пол. Это метафора, которая указывает путь к счастью — к нему нужно бежать притоптывая.

— Сам текст, кстати, был быстро написан, осенью, даже ближе к зиме. Я его соотнесла с собой: вот мы стремимся к какому-то проекту, к какой-то цели, иногда мы ее достигаем, иногда мы чувствуем перенасыщение и думаем, действительно ли мы туда шли или нет, — делится Гульназ Шакирова.

Если перевести припев песни на русский язык, то он будет такой: «Вприпрыжку человек мчится к счастью, вприпрыжку, не обращая внимания ни на кого». И если с текстом и смыслом песни всё было довольно легко, то саму музыку, мелодию пришлось создавать долго, говорит наша собеседница.

— Хотелось создать что-то такое, достаточно заедающее. Мы подбирали очень много разных инструментов, хотели, чтобы это был не просто саз или дудук, а что-то между-между. Мы даже через искусственный интеллект пробовали. Я, получается, пропевала мотив, и мы искали там тоже инструмент, — рассказывает автор песни.


Как признается Гульназ, она и представить не могла, что рилс в последующем станет так популярен.


— Честно, я не ожидала, что будет такой бум на первый рилс, это был просто анонс песни, что она выходит 29 марта. Видимо, людей зацепила фраза, что человек вприпрыжку бежит к своему счастью, бежит несмотря ни на кого, — говорит исполнительница трека.

А это уже второе видео. На данный момент у него почти 700 тысяч просмотров и больше 600 комментариев.

Как рассказала Гульназ, музыку она создавала вместе с другом, битмейкером Майкразом. Поэтому финансовых вложений не было. С записью самого трека и контента тоже помог друг, говорит наша собеседница. Гульназ признается: «Тыпырдатып» — это просто творчество, на треке зарабатывать не планировали. Но если песня начнет приносить деньги — все те, кто принимал участие в создании, получат свои гонорары.

Ну а пока песня продолжает вируситься в Сети, татары из Европы, Америки, Белоруссии пишут Гульназ слова благодарности за популяризацию языка.

Сейчас у Дышать в планах съемки клипа на песню.

У самой Гульназ, помимо трека «Тыпырдатып», есть еще и другие авторские треки, в том числе и на русском языке. Самые популярные из последних: «Шулай», «Балам», «Былбылым».

Пользователи запрещенной соцсети прочат треку успех, полагая, что он превзойдет другой хит на татарском — «Пыяла» от дуэта «АИГЕЛ», который прозвучал в сериале «Слово пацана» (18+). Что интересно: из почти 1000 комментариев под видео Дышать негативный лишь один и тот про то, что девушки в центре Казани мешают пешеходам пройти.

— В принципе, саундтрек для второго сезона «Слово пацана» готов.

— Наконец-то началась популяризация творчества разных народов и языков.

— Ждем, когда песня переплюнет «Пыялу».

— Молодцы, популяризуйте свой национальный язык.

Добавим, пользователи запрещенной соцсети уже записали больше 400 видео под «Тыпырдатып».

Тыпыр... Что? Переводим новый вирусный трек «Тыпырдатып» с татарского на русский

Вприпрыжку человек мчится к счастью,

Вприпрыжку, не обращая внимания ни на кого.

В нынешнее время

Принято совершать великие дела,

Ведь время неумолимо ускользает,

А молодость не вечна.

Поэтому,

Несмотря ни на что,

Ты, не обращая внимания ни на кого,

Если бежать прямой дорогой,

Проходя по толпе людей, теряя себя,

Мчатся к такому счастью.

Но разве это счастье?

Когда ты остался один...

Разве это и есть счастье?

Когда ты остался один...

Как рассказала Гульназ Шакирова журналисту 116.RU, текст она написала довольно быстро.

Она говорит: сейчас модно стремиться к успеху, добиваться больших результатов, но это может привести к выгоранию. По мнению Гульназ, стоит задуматься, действительно ли достижение цели делает человека счастливым или это просто навязанные обществом ценности.

Кто такая Гульназ Шакирова

Гульназ родилась в Казани 29 июля 1990 года. Поет она с 4 лет. В школе выступала с ансамблем. В запрещенной соцсети артистка даже делилась одним из немногих сохранившихся детских видео.

После школы Гульназ поступила в Казанский институт культуры на театральный факультет. После 18 лет начала танцевать и даже открыла свою студию танцев для детей. Но, призналась в одном из интервью Гульназ, чего-то всё равно не хватало. Тогда она и начала писать песни.

Первую песню записала в 2018-м, тогда же появилась Дышать. Гульназ рассказывает: изначально она и не думала, что это будет целый проект. Хотелось просто делиться своим творчеством. Она нашла приложение, в котором можно было самостоятельно подобрать биты к своим текстам.

— Честно, было просто интересно, смогу ли, а вторая причина: в тот момент мне казалось, что бит — это очень дорого, попробую-ка сама что-нибудь сделать, — рассказывает Шакирова.

Тогда Гульназ ходила на кундалини-йогу, техника которой основана на дыхании. В это же время друзья, которые поддержали затею Шакировой удариться в творчество, посоветовали ей придумать псевдоним. И сказали, что лучше выбрать глагол.

— И бац — всё сошлось! Творческий псевдоним в итоге, вы сами понимаете, какой. Я пришла к нему с музыкой на планшете и надеждой, что получится скачать мое творение на компьютер. В первый раз мы долго мучились, и о-о-о-о, счастье, сработало!

Шесть лет назад Гульназ начинала певческую карьеру исключительно с русских песен. На татарском она тогда не пела.

В апреле 2022 года Гульназ вместе со своей командой впервые попробовала cпеть песню на татарском. Позже признается — это был просто эксперимент. Отклик аудитории Дышать получила и полностью перешла на татарские песни со своим особым гипнотическим вайбом.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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