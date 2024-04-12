«Ждем, когда переплюнет "Пыялу" из "Слово пацана"»: как артистка из Казани разорвала соцсети песней на татарском

На фото автор, современная исполнительница песен на татарском и русском языках под псевдонимом Дышать Гульназ Шакирова Источник: dyshat_official / Instagram*











В запрещенной соцсети вирусится новая песня на татарском. Видео, снятое в Казани, уже набрало 1,4 миллиона просмотров. Почти тысяча пользователей сети оставили свои комментарии под залетевшим рилсом.

Источник: dyshat_official / Instagram*

Песня называется «Тыпырдатып», а ее автор и исполнитель — Гульназ Шакирова. Она же — Дышать.



Журналист 116.RU поговорил с Гульназ. Для начала она ответила на первый вопрос: почему «Тыпырдатып»? Как объясняет Гульназ, у татар многие народные танцы проходят «вприпрыжку», то есть танцоры притоптывают пол. Это метафора, которая указывает путь к счастью — к нему нужно бежать притоптывая.

— Сам текст, кстати, был быстро написан, осенью, даже ближе к зиме. Я его соотнесла с собой: вот мы стремимся к какому-то проекту, к какой-то цели, иногда мы ее достигаем, иногда мы чувствуем перенасыщение и думаем, действительно ли мы туда шли или нет, — делится Гульназ Шакирова.



Если перевести припев песни на русский язык, то он будет такой: «Вприпрыжку человек мчится к счастью, вприпрыжку, не обращая внимания ни на кого». И если с текстом и смыслом песни всё было довольно легко, то саму музыку, мелодию пришлось создавать долго, говорит наша собеседница.



— Хотелось создать что-то такое, достаточно заедающее. Мы подбирали очень много разных инструментов, хотели, чтобы это был не просто саз или дудук, а что-то между-между. Мы даже через искусственный интеллект пробовали. Я, получается, пропевала мотив, и мы искали там тоже инструмент, — рассказывает автор песни.



Как признается Гульназ, она и представить не могла, что рилс в последующем станет так популярен.



— Честно, я не ожидала, что будет такой бум на первый рилс, это был просто анонс песни, что она выходит 29 марта. Видимо, людей зацепила фраза, что человек вприпрыжку бежит к своему счастью, бежит несмотря ни на кого, — говорит исполнительница трека.



А это уже второе видео. На данный момент у него почти 700 тысяч просмотров и больше 600 комментариев.

Источник: dyshat_official / Instagram*

Как рассказала Гульназ, музыку она создавала вместе с другом, битмейкером Майкразом. Поэтому финансовых вложений не было. С записью самого трека и контента тоже помог друг, говорит наша собеседница. Гульназ признается: «Тыпырдатып» — это просто творчество, на треке зарабатывать не планировали. Но если песня начнет приносить деньги — все те, кто принимал участие в создании, получат свои гонорары.



Ну а пока песня продолжает вируситься в Сети, татары из Европы, Америки, Белоруссии пишут Гульназ слова благодарности за популяризацию языка.

Сейчас у Дышать в планах съемки клипа на песню.

У самой Гульназ, помимо трека «Тыпырдатып», есть еще и другие авторские треки, в том числе и на русском языке. Самые популярные из последних: «Шулай», «Балам», «Былбылым».

Источник: dyshat_official / Instagram*

Пользователи запрещенной соцсети прочат треку успех, полагая, что он превзойдет другой хит на татарском — «Пыяла» от дуэта «АИГЕЛ», который прозвучал в сериале «Слово пацана» (18+). Что интересно: из почти 1000 комментариев под видео Дышать негативный лишь один и тот про то, что девушки в центре Казани мешают пешеходам пройти.



— В принципе, саундтрек для второго сезона «Слово пацана» готов.



— Наконец-то началась популяризация творчества разных народов и языков.



— Ждем, когда песня переплюнет «Пыялу».



— Молодцы, популяризуйте свой национальный язык.



Источник: dyshat_official / Instagram*











Источник: dyshat_official / Instagram*











Источник: dyshat_official / Instagram*











Источник: dyshat_official / Instagram*











Источник: dyshat_official / Instagram*











Источник: dyshat_official / Instagram*











Добавим, пользователи запрещенной соцсети уже записали больше 400 видео под «Тыпырдатып».



Тыпыр... Что? Переводим новый вирусный трек «Тыпырдатып» с татарского на русский

Вприпрыжку человек мчится к счастью,



Вприпрыжку, не обращая внимания ни на кого.



В нынешнее время



Принято совершать великие дела,



Ведь время неумолимо ускользает,



А молодость не вечна.



Поэтому,



Несмотря ни на что,



Ты, не обращая внимания ни на кого,



Если бежать прямой дорогой,



Проходя по толпе людей, теряя себя,



Мчатся к такому счастью.



Но разве это счастье?



Когда ты остался один...



Разве это и есть счастье?



Когда ты остался один...



Как рассказала Гульназ Шакирова журналисту 116.RU, текст она написала довольно быстро.

Она говорит: сейчас модно стремиться к успеху, добиваться больших результатов, но это может привести к выгоранию. По мнению Гульназ, стоит задуматься, действительно ли достижение цели делает человека счастливым или это просто навязанные обществом ценности.



Кто такая Гульназ Шакирова

Гульназ родилась в Казани 29 июля 1990 года. Поет она с 4 лет. В школе выступала с ансамблем. В запрещенной соцсети артистка даже делилась одним из немногих сохранившихся детских видео.



После школы Гульназ поступила в Казанский институт культуры на театральный факультет. После 18 лет начала танцевать и даже открыла свою студию танцев для детей. Но, призналась в одном из интервью Гульназ, чего-то всё равно не хватало. Тогда она и начала писать песни.



Первую песню записала в 2018-м, тогда же появилась Дышать. Гульназ рассказывает: изначально она и не думала, что это будет целый проект. Хотелось просто делиться своим творчеством. Она нашла приложение, в котором можно было самостоятельно подобрать биты к своим текстам.



— Честно, было просто интересно, смогу ли, а вторая причина: в тот момент мне казалось, что бит — это очень дорого, попробую-ка сама что-нибудь сделать, — рассказывает Шакирова.



Тогда Гульназ ходила на кундалини-йогу, техника которой основана на дыхании. В это же время друзья, которые поддержали затею Шакировой удариться в творчество, посоветовали ей придумать псевдоним. И сказали, что лучше выбрать глагол.



— И бац — всё сошлось! Творческий псевдоним в итоге, вы сами понимаете, какой. Я пришла к нему с музыкой на планшете и надеждой, что получится скачать мое творение на компьютер. В первый раз мы долго мучились, и о-о-о-о, счастье, сработало!



Шесть лет назад Гульназ начинала певческую карьеру исключительно с русских песен. На татарском она тогда не пела.



В апреле 2022 года Гульназ вместе со своей командой впервые попробовала cпеть песню на татарском. Позже признается — это был просто эксперимент. Отклик аудитории Дышать получила и полностью перешла на татарские песни со своим особым гипнотическим вайбом.

