«Алла Пугачева могла бы стать лидером». Кто составляет черные списки звезд, куда попадают неугодные и кто их мог бы защитить

По мнению промоутера, директоры артистов и групп должны искать справедливость, если они считают, что репутации их подопечных нанесен серьезный урон.



— Публикуя подобные списки, можно ведь сводить счеты с любыми артистами: организаторы концертов и фестивалей, продюсеры на радиостанциях и телеканалах, чтобы гарантированно избежать проблем, предпочтут лучше отказаться от сотрудничества. Они и так привыкли держать нос по ветру и понимают, с кем из исполнителей в нынешние времена лучше дел не иметь. Но было бы куда проще для всех, чтобы существовал официальный орган, например, Министерство культуры, откуда бы шли какие-то разумные указания. Да, цензура, но иначе в такие сложные времена мы столкнемся с неконтролируемым потоком народного гнева, который может снести на своем пути всех подряд.

