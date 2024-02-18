«Алла Пугачева могла бы стать лидером». Кто составляет черные списки звезд, куда попадают неугодные и кто их мог бы защитить

«Я никогда не видел этот список и ни один подобный. Откуда он взялся, не знаю, кто их и кому рассылает, понятия не имею», — это обобщенный комментарий всех продюсеров, концертных директоров и организаторов фестивалей, которых обзвонил корреспондент MSK1.RU c просьбой рассказать о появившемся на прошлой неделе списке запрещенных артистов. Но два деятеля музыкальной индустрии, пожелавших остаться анонимными, всё же подтвердили, что такая бумага существует. Ошибки в именах артистов говорят о том, что составлялся список небрежно. Например, Слава Марлоу (Артем Готлиб) назван Максимом Марлоу, а рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) назван Дмитрием Даниилом. Подробности — в нашем материале.
«Публикация любых черных списков — это сигнал к атаке!»
— Никогда не видел ни этот список, ни подобные, поэтому не могу судить о его подлинности, — рассказал нам один из организаторов концертов, пожелавший, как и источники утечки списка, остаться анонимным. — И принцип, по которому в нем собрали артистов, тоже неясен. Да, Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Наталья Чистякова (Глюкоза), Дима Билан — это участники злополучной голой вечеринки, тут хотя бы есть от чего оттолкнуться. Scally Milano был оштрафован за дискредитацию ВС РФ — это официальное решение суда. Но в этот список попали группы, которые, например, отсылают часть гонораров на СВО, есть ребята, выступавшие на байк-фестивале «Ночных снайперов» в Крыму.
Попавшая в список псковская метал-группа «Путь» уже сообщила поклонникам об отмене своего концерта в московском клубе IZI. Перенесли на неопределенное время и концерт хип-хоп-артиста The Chemodan в Нижнем Новгороде. А на выступления Scally Milano в столичном клубе Atmosphere и в питерском Aurora Concert Hall билеты спокойно продаются.
— Каждая публикация списков запрещенных артистов — это сигнал к атаке, — считает известный промоутер, который попросил на него не ссылаться. — Сидит, например, в условной Перми силовик, он видел список, а потом видит афишу и считает своим долгом воспрепятствовать концерту «запрещенного» артиста. И никто не разбирается, кем он запрещен, почему запрещен. Или общественники считают своим долгом написать письмо в прокуратуру. Знаете, сколько писем я получаю перед организацией большого мероприятия? Около четырехсот! И в половине от меня требуют запретить по тем или иным причинам, в основном совершенно бредовым, выступления артистов. Если артисты виноваты, нужно озвучить, в чем именно, призвать к ответу, тогда это будет справедливо.
По мнению промоутера, директоры артистов и групп должны искать справедливость, если они считают, что репутации их подопечных нанесен серьезный урон.
— Публикуя подобные списки, можно ведь сводить счеты с любыми артистами: организаторы концертов и фестивалей, продюсеры на радиостанциях и телеканалах, чтобы гарантированно избежать проблем, предпочтут лучше отказаться от сотрудничества. Они и так привыкли держать нос по ветру и понимают, с кем из исполнителей в нынешние времена лучше дел не иметь. Но было бы куда проще для всех, чтобы существовал официальный орган, например, Министерство культуры, откуда бы шли какие-то разумные указания. Да, цензура, но иначе в такие сложные времена мы столкнемся с неконтролируемым потоком народного гнева, который может снести на своем пути всех подряд.
«Информационная война угрожает творческим людям»
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что сегодня музыкальной индустрии не хватает центра, каким в СССР было Министерство культуры.
— Сейчас царят хаос, разрозненность, многие не ориентируются в ситуации, а она, согласитесь, непростая, — объяснил он. — Вот прежде был Иосиф Кобзон — беспрекословный авторитет, который мог и сплотить вокруг себя коллег, и отстоять их права. Если бы Алла Пугачева не предала всё свое творческое наследие, не обесценила свой авторитет, от чего я до сих пор в шоке, она могла бы стать таким лидером. Помните, она пела: «Спи спокойно, страна, я у тебя одна»… Но сейчас я такую фигуру не вижу, поэтому нам нужно консолидироваться, чтобы вырабатывать четкие ориентиры. Возможно, такой коллегиальный орган должен быть создан при Министерстве культуры, чтобы артисты, особенно молодые, понимали ориентиры, знали, где нужно быть особенно осторожным.
— Хорошо, мы много ездим по стране, постоянно встречаемся с людьми и мой внутренний камертон меня не подводит. Но я вижу, как ошибаются и большие профессионалы. Вот как можно объяснить поход на голую вечеринку, когда любому нормальному человеку понятно, что страна переживает трагедию и подобное поведение возмутительно? А среди тех, кто «ошибся дверью», — артисты опытные, тертые. Но в трагическую для общества минуту, когда гибнут люди, они живут, словно ничего не происходит. Конечно, это вызывает у общества протест.
Однако провокации, по словам продюсера, тоже никто не отменял:
— Ко мне, к артистам постоянно подходят поклонники с просьбой сфотографироваться. Конечно, мы не отказываем, но кто знает, где и как может быть эта фотография использована, кем является человек, который на ней стоит рядом? Информационная война создает угрозу для творческих людей, которые легко поддаются на провокации. А добавьте еще нейросети, искусственный интеллект — пока вы докажете, что это не вы, репутации уже нанесен урон. У меня в этом году
В России есть официально запрещенные группы и песни
В мире шоу-бизнеса вовсю ходят разговоры, что с отменами артистов и черными списками мы стремительно возвращаемся в СССР. А глава компании «Константа продакшн» и продюсер Леонид Дзюник в открытую заявляет, что мы уже там.
— Я долгие годы дружу с прекрасной певицей Галиной Ненашевой, которая много настрадалась от негласного запрета в конце
Продюсер не отрицает, что еще в советские годы существовали реальные черные списки отечественных и зарубежных музыкантов.
— Например, могущественный председатель Гостелерадио Сергей Лапин считал идеологически чуждыми и недостойными некоторых эстрадных исполнителей, которых отлучил от эфира, — уточнил он. — Сегодня мало кто помнит имена Вадима Мулермана, Аиды Ведищевой, Ларисы Мондрус, Аллы Йошпе, Нины Бродской, именно потому что, включенные в «список Лапина», они были лишены творческих перспектив. Многие эмигрировали, понимая, что в СССР у них нет будущего.
Был еще один известный черный список — это приказ от 25 июля
— 73 отечественных и зарубежных коллектива были признаны недостойными для восприятия советскими слушателями. Среди них отечественные «Кино», «Пикник», «Аквариум»*, «Браво», «ДДТ» зарубежные «Пинк Флойд», «Секс Пистолз», «Назарет», «Кисс», «Металлика», «Дюран-Дюран», «Депеш мод» и даже Майкл Джексон (все названия были написаны по-русски). Что в итоге не повлияло на их популярность в Советском Союзе.
Так, творчество националистической радикальной группы «Коловрат» запрещено к публичному исполнению на территории Российской Федерации. Из-за призывов к насилию запрещены для исполнения 10 композиций треш-коллектива «Коррозия металла», песня рок-группы «Психея» «Убей мента», песня панков «Организм Нострадамуса» «Убей тинейджера», — напомнил продюсер. — За национализм и антисемитизм запрещены две песни барда-черносотенца Александра Харчикова, по тем же причинам — одна песня панк-группы «Инструкция по выживанию» и панк-группы «ГУЛАГ».
«Когда толпа гонит, противостоять ей невозможно»
Отменять артистов в России начали еще до голой вечеринки. Выражение «культура отмены» уже было на слуху, когда говорили о Лии Ахеджаковой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе и других.
— Культура отмены (cancel culture, или кэнселинг) — для российского общества явление новое, хотя быстро набирающее обороты, — объяснила системный психолог Алена Леонова. — В США и европейских странах культура отмены стала радикальным выражением института репутации и действует в последние годы довольно жестко. Общество своим осуждением может полностью перечеркнуть бывшие заслуги и остановить карьеру любой публичной персоны, если сочтет ее поведение позорным, недостойным или нарушающим законы. Вот и у нас гражданское общество, если мы возьмем как пример голую вечеринку, пытается повлиять на людей, которые живут в стране, словно ничего не изменилось. Артистов пытаются привести в чувство, дать понять, что если вы здесь живете и здесь зарабатываете, то должны четко выражать свою позицию. Ведь артисты — люди публичные, лидеры мнений.
Конечно, без злоупотреблений в культуре отмены не обойдется. Вспомните историю актера Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. После долгих разбирательств выяснилось, что все обвинения были ложью, но Спейси уже нанесли огромный ущерб — и репутационный, и карьерный, и финансовый. Сможет ли он восстановить свое честное имя — большой вопрос. Когда толпа гонит отдельного человека, он не в силах ей противостоять. К тому же сегодня у нас нет четкого механизма или способа отстоять свое честное имя, ведь негативная реакция в обществе уже запущена. Вот как с этими списками. Как доказать, что они реальные или фальшивые? Поэтому будут безвинно пострадавшие, ведь это большая власть и есть огромный соблазн ею воспользоваться в своих целях.
Ранее MSK1.RU писал, что рэпер Matrang, который уехал из России после избиения, шокировал фанатов внешним видом. Также мы рассказывали, какие звезды сначала критиковали СВО, а потом стали поддерживать армию России.