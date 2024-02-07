Вдохновляется заводом. Удивительная история сибиряка, который переехал в Кстово и без образования стал популярным художником

В то время мужчину впечатляли не только новые знакомства, но и новый город, совершенно непохожий на родную Сибирь. По словам Кости, отличий у Нижнего с Новосибирском более чем достаточно.

В столице СФО много типовой застройки (панельки, пятиэтажки) и высотных зданий. Одним словом — конструктивизм и функционализм мегаполиса.



— Когда я приехал в Нижний, конечно, сильно удивился. Столько необычных домов, особенно на Большой Покровской. А какие виды! И очень непривычный холмистый ландшафт. Это меня больше всего поразило. В Новосибирске же у нас равнина, — окунулся в воспоминания художник.



Помимо этого, сильным отличием стало наличие метро. В Нижнем схема очень простая, и располагается подземный транспорт в основном в Автозаводском районе. В то время как в Новосибирске метро развито весьма хорошо и пролегает через весь город.



Еще одной отличительной особенностью для Кости стали местные жители. Всем известно, что менталитет сильно разнится от региона к региону. Коренному сибиряку удалось на 100% «прочувствовать» нижегородцев.



— В Нижнем Новгороде люди поначалу показались мне снобливыми. Замечал, что всем что-то не нравится вечно, многие возмущаются без причины. Но потом адаптировался. Просто мы, сибиряки, прямолинейные. И вообще, мы до сути сразу доходим, время не тратим — у нас же холодно, — шутливо рассказывает Костя.