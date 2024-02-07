Вдохновляется заводом. Удивительная история сибиряка, который переехал в Кстово и без образования стал популярным художником

Новосибирец Константин Белоусов около 10 лет назад перебрался в Нижегородскую область — и всё из-за любви. Наши края впечатлили мужчину, и это наложило свой отпечаток на его жизнь и дальнейшее творчество. Семь лет назад Костя окунулся с головой в искусство и стал писать картины, хотя даже не заканчивал художественную школу. Спустя время он начал участвовать в маленьких выставках. Недавно ему посчастливилось представить свои работы на крупнейшем фестивале искусства в Нижнем «Арт Мир».
Наши коллеги из NN.RU пообщались с молодым художником. Константин Белоусов рассказал о том, как Нижний отличается от его родного Новосибирска, какой характер у местных жителей, почему главная тема в его работах — Кстово и заводы и правда ли, что все художники — голодные бездельники.
«В школьных тетрадях мне ставили двойки»
Константину 31 год. Он родился в обычной семье в Новосибирске. К слову, этот город сравнительно молод — основан в 1893 году, тогда как Нижний перешагнул отметку в 800 лет. Его родители не занимались искусством, однако самым приближенным к прекрасному в семье был дедушка. Много лет мужчина проработал в ДК «Горького» декоратором, а еще писал копии картин. Например, работ Айвазовского и Шишкина. В 90-е дедушке Кости пришлось устроиться на завод и забросить искусство.
— Сколько себя помню, всегда нравилось рисовать. В школьных тетрадях на полях постоянно что-то вырисовывал, из-за чего мне ставили двойки, — с улыбкой вспоминает Костя. — Образования, связанного с искусством, я не получал, но творчество всегда оставалось в жизни.
Ближе к поступлению в институт на «педагога-психолога» молодой человек стал пробовать себя в графике — придумывал замысловатые сюжеты и переносил на листы бумаги с помощью ручки и карандаша.
«В Нижнем люди показались мне снобливыми»
В далеком 2011 году в одной из соцсетей Косте написала девушка по имени Аня с предложением дружить и общаться. Она жила в Нижегородской области, но это не стало преградой. Спустя несколько месяцев парень отправился из Новосибирска в Нижний, чтобы увидеться лично.
— Самое забавное, что родители Ани меня как-то сразу приняли. Они замечательные люди. Но если бы у меня так к ребенку приехал какой-то левый человек, я бы удивился очень сильно.
В то время мужчину впечатляли не только новые знакомства, но и новый город, совершенно непохожий на родную Сибирь. По словам Кости, отличий у Нижнего с Новосибирском более чем достаточно.
В столице СФО много типовой застройки (панельки, пятиэтажки) и высотных зданий. Одним словом — конструктивизм и функционализм мегаполиса.
— Когда я приехал в Нижний, конечно, сильно удивился. Столько необычных домов, особенно на Большой Покровской. А какие виды! И очень непривычный холмистый ландшафт. Это меня больше всего поразило. В Новосибирске же у нас равнина, — окунулся в воспоминания художник.
Помимо этого, сильным отличием стало наличие метро. В Нижнем схема очень простая, и располагается подземный транспорт в основном в Автозаводском районе. В то время как в Новосибирске метро развито весьма хорошо и пролегает через весь город.
Еще одной отличительной особенностью для Кости стали местные жители. Всем известно, что менталитет сильно разнится от региона к региону. Коренному сибиряку удалось на 100% «прочувствовать» нижегородцев.
— В Нижнем Новгороде люди поначалу показались мне снобливыми. Замечал, что всем что-то не нравится вечно, многие возмущаются без причины. Но потом адаптировался. Просто мы, сибиряки, прямолинейные. И вообще, мы до сути сразу доходим, время не тратим — у нас же холодно, — шутливо рассказывает Костя.
«Работать по пять дней не прикольно»
Несколько лет будущий художник жил на два города. Основное время — в Кстове вместе с девушкой Аней, на малую родину ездил на сессии и навещал бабушку и дедушку.
До плотного увлечения искусством Костя попробовал себя на разных местах. Будучи студентом, он работал в ритейле. Например, в «Красном и белом», H&M, Quiksilver.
— Я думаю, в какой-то степени это был хороший опыт, чтобы воспитать в себе дисциплину. Но никому вообще не желаю работать в этих местах, потому что это обесчеловечивает, ты становишься частью единого организма, — объяснил наш герой.
После окончания университета Костя осел в Кстове и устроился на обычную официальную работу. Уже 7 лет он совмещает искусство и типичную пятидневку. В свободное от работы время, ночами и в выходные сибиряк рисует и творит. Известная фраза «художник должен быть голодным» воплощается и в реальности, но Костя собирается изменить эту догму.
— Вообще, я рисую всегда, когда появляется минута. Пытаюсь сделать всё, чтобы выйти из этого замкнутого круга и реализоваться. Работать по пять дней, а потом работать еще на себя — не прикольно. Конечно, многие говорят, что художник должен быть голодным. Но я презираю эту фразу на самом деле. Любой труд в принципе должен оплачиваться. Так же, как и искусство.
Искусство по-взрослому
Свою первую серьезную работу Костя нарисовал примерно в 2017 году обычной шариковой ручкой из FixPrice. Хотя у молодого человека нет художественного образования, он хорошо понимает и чувствует формы объектов, цвета и композицию.
— Сейчас первая работа смотрится малышкой по сравнению с остальными, но она очень трудоемкая. Здесь я, например, старался сделать волосы более реалистичными.
К тому же, как считает молодой художник, творить можно действительно обычной ручкой. Ведь настоящий мастер должен уметь создать красивое из ничего.
После работы в графике Костя решил перейти к проектам серьезнее и написал первую картину маслом. Она называется «Законная жвачка». Зрители могут найти множество отсылок в творчестве автора. Например, разглядеть персонажа, похожего на героя знакомого фильма, или пейзажи, которые часто встречают в Нижегородской области.
Среди других картин Константина можно найти и достаточно пугающие, на первый взгляд, работы. Все они написаны примерно в одном стиле. На полотнах появляются образы волков, бойцовских собак, унылых захламленных дворов, заброшенных авто или призрачных животных в лесу.
— Все мои работы — сублимация. Это отображение моего состояния. Также своим творчеством я хочу показать определенные вещи, чтобы люди обращали внимание и находили себя в них. Потому что у нас, наверное, не принято говорить про негативные эмоции. Чаще можно услышать: «Что ты там плачешь? Улыбайся, а не расстраивайся». А потом люди не хотят говорить, что их тревожит. А это уныние вокруг нас.
Еще одна серия работ выполнена в графике и посвящена городу у завода «Лукойл» — Кстову. Как раз там Костя живет последние годы с супругой Анной. В сравнении с Нижним соседний городок значительно отличается даже царящим там настроением.
— Вольно-невольно я слушаю своих знакомых, которые работают на заводах. Что далеко ходить, теща и тесть тоже работают на заводе и я постоянно слушаю их рассказы. Наверное, поэтому смог отразить так точно настроение города в своих работах.
По словам Кости, он выезжал в промзону, чтобы изучить постройки на заводских территориях. Это позволило сделать картины более реалистичными. На одной из работ можно встретить нескольких животных и птиц — это тоже из рассказов заводчан, которые периодически встречают братьев меньших около своих цехов.
Кроме персональных выставок в пространствах Нижнего Новгорода, Костя также участвует в конкурсах. Например, в 2022 году его картину выбрали для логотипа Кстова. А еще художник участвовал в конкурсе от «Сибура», после чего референс его работы использовали для граффити. Изображение появилось на доме на улице Рачкова в Кстове.
В 2022-м сибиряк первый раз посетил крупную выставку «Арт Мир», которая прошла на территории Нижегородской ярмарки. Тогда он выставлялся вместе с другими нижегородскими художниками. Следом участвовал уже в