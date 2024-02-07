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Интервью

Вдохновляется заводом. Удивительная история сибиряка, который переехал в Кстово и без образования стал популярным художником

Мужчина решил вплотную заняться творчеством после того, как отучился на педагога-психолога

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Художник пишет свои картины по ночам и выходным, а днем трудится на обычной официальной работе

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Новосибирец Константин Белоусов около 10 лет назад перебрался в Нижегородскую область — и всё из-за любви. Наши края впечатлили мужчину, и это наложило свой отпечаток на его жизнь и дальнейшее творчество. Семь лет назад Костя окунулся с головой в искусство и стал писать картины, хотя даже не заканчивал художественную школу. Спустя время он начал участвовать в маленьких выставках. Недавно ему посчастливилось представить свои работы на крупнейшем фестивале искусства в Нижнем «Арт Мир».


Наши коллеги из NN.RU пообщались с молодым художником. Константин Белоусов рассказал о том, как Нижний отличается от его родного Новосибирска, какой характер у местных жителей, почему главная тема в его работах — Кстово и заводы и правда ли, что все художники — голодные бездельники.

«В школьных тетрадях мне ставили двойки»

Заводы занимали отдельную зону на «Арт Мире»

Заводы занимали отдельную зону на «Арт Мире»

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Константину 31 год. Он родился в обычной семье в Новосибирске. К слову, этот город сравнительно молод — основан в 1893 году, тогда как Нижний перешагнул отметку в 800 лет. Его родители не занимались искусством, однако самым приближенным к прекрасному в семье был дедушка. Много лет мужчина проработал в ДК «Горького» декоратором, а еще писал копии картин. Например, работ Айвазовского и Шишкина. В 90-е дедушке Кости пришлось устроиться на завод и забросить искусство.


— Сколько себя помню, всегда нравилось рисовать. В школьных тетрадях на полях постоянно что-то вырисовывал, из-за чего мне ставили двойки, — с улыбкой вспоминает Костя. — Образования, связанного с искусством, я не получал, но творчество всегда оставалось в жизни.

Ближе к поступлению в институт на «педагога-психолога» молодой человек стал пробовать себя в графике — придумывал замысловатые сюжеты и переносил на листы бумаги с помощью ручки и карандаша.

«В Нижнем люди показались мне снобливыми»

В далеком 2011 году в одной из соцсетей Косте написала девушка по имени Аня с предложением дружить и общаться. Она жила в Нижегородской области, но это не стало преградой. Спустя несколько месяцев парень отправился из Новосибирска в Нижний, чтобы увидеться лично.

— Самое забавное, что родители Ани меня как-то сразу приняли. Они замечательные люди. Но если бы у меня так к ребенку приехал какой-то левый человек, я бы удивился очень сильно.

На выставку «Арт Мир» пришло и старшее поколение. Однако, как отметил Костя, работы его жены Ани понятны не всем

На выставку «Арт Мир» пришло и старшее поколение. Однако, как отметил Костя, работы его жены Ани понятны не всем

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В то время мужчину впечатляли не только новые знакомства, но и новый город, совершенно непохожий на родную Сибирь. По словам Кости, отличий у Нижнего с Новосибирском более чем достаточно.

В столице СФО много типовой застройки (панельки, пятиэтажки) и высотных зданий. Одним словом — конструктивизм и функционализм мегаполиса.


— Когда я приехал в Нижний, конечно, сильно удивился. Столько необычных домов, особенно на Большой Покровской. А какие виды! И очень непривычный холмистый ландшафт. Это меня больше всего поразило. В Новосибирске же у нас равнина, — окунулся в воспоминания художник.

Помимо этого, сильным отличием стало наличие метро. В Нижнем схема очень простая, и располагается подземный транспорт в основном в Автозаводском районе. В то время как в Новосибирске метро развито весьма хорошо и пролегает через весь город.

Еще одной отличительной особенностью для Кости стали местные жители. Всем известно, что менталитет сильно разнится от региона к региону. Коренному сибиряку удалось на 100% «прочувствовать» нижегородцев.

— В Нижнем Новгороде люди поначалу показались мне снобливыми. Замечал, что всем что-то не нравится вечно, многие возмущаются без причины. Но потом адаптировался. Просто мы, сибиряки, прямолинейные. И вообще, мы до сути сразу доходим, время не тратим — у нас же холодно, — шутливо рассказывает Костя.

Средняя стоимость картины Константина Белоусова — 50 тысяч рублей

Средняя стоимость картины Константина Белоусова — 50 тысяч рублей

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«Работать по пять дней не прикольно»

Несколько лет будущий художник жил на два города. Основное время — в Кстове вместе с девушкой Аней, на малую родину ездил на сессии и навещал бабушку и дедушку.


До плотного увлечения искусством Костя попробовал себя на разных местах. Будучи студентом, он работал в ритейле. Например, в «Красном и белом», H&M, Quiksilver.

— Я думаю, в какой-то степени это был хороший опыт, чтобы воспитать в себе дисциплину. Но никому вообще не желаю работать в этих местах, потому что это обесчеловечивает, ты становишься частью единого организма, — объяснил наш герой.

После окончания университета Костя осел в Кстове и устроился на обычную официальную работу. Уже 7 лет он совмещает искусство и типичную пятидневку. В свободное от работы время, ночами и в выходные сибиряк рисует и творит. Известная фраза «художник должен быть голодным» воплощается и в реальности, но Костя собирается изменить эту догму.

— Вообще, я рисую всегда, когда появляется минута. Пытаюсь сделать всё, чтобы выйти из этого замкнутого круга и реализоваться. Работать по пять дней, а потом работать еще на себя — не прикольно. Конечно, многие говорят, что художник должен быть голодным. Но я презираю эту фразу на самом деле. Любой труд в принципе должен оплачиваться. Так же, как и искусство.

Большинство работ Кости кажется пугающими, но в них заключен особый смысл

Большинство работ Кости кажется пугающими, но в них заключен особый смысл

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Искусство по-взрослому

Свою первую серьезную работу Костя нарисовал примерно в 2017 году обычной шариковой ручкой из FixPrice. Хотя у молодого человека нет художественного образования, он хорошо понимает и чувствует формы объектов, цвета и композицию.


— Сейчас первая работа смотрится малышкой по сравнению с остальными, но она очень трудоемкая. Здесь я, например, старался сделать волосы более реалистичными.

Первая работа Константина Белоусова

Первая работа Константина Белоусова

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К тому же, как считает молодой художник, творить можно действительно обычной ручкой. Ведь настоящий мастер должен уметь создать красивое из ничего.

После работы в графике Костя решил перейти к проектам серьезнее и написал первую картину маслом. Она называется «Законная жвачка». Зрители могут найти множество отсылок в творчестве автора. Например, разглядеть персонажа, похожего на героя знакомого фильма, или пейзажи, которые часто встречают в Нижегородской области.

Первая работа маслом. Со слов автора, такая картина раньше могла занять три месяца, сейчас дело движется быстрее

Первая работа маслом. Со слов автора, такая картина раньше могла занять три месяца, сейчас дело движется быстрее

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Среди других картин Константина можно найти и достаточно пугающие, на первый взгляд, работы. Все они написаны примерно в одном стиле. На полотнах появляются образы волков, бойцовских собак, унылых захламленных дворов, заброшенных авто или призрачных животных в лесу.

— Все мои работы — сублимация. Это отображение моего состояния. Также своим творчеством я хочу показать определенные вещи, чтобы люди обращали внимание и находили себя в них. Потому что у нас, наверное, не принято говорить про негативные эмоции. Чаще можно услышать: «Что ты там плачешь? Улыбайся, а не расстраивайся». А потом люди не хотят говорить, что их тревожит. А это уныние вокруг нас.


Еще одна серия работ выполнена в графике и посвящена городу у завода «Лукойл» — Кстову. Как раз там Костя живет последние годы с супругой Анной. В сравнении с Нижним соседний городок значительно отличается даже царящим там настроением.

Помимо заводов, молодой художник отображает в своих графических работах и повседневные заботы горожан

Помимо заводов, молодой художник отображает в своих графических работах и повседневные заботы горожан

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— Вольно-невольно я слушаю своих знакомых, которые работают на заводах. Что далеко ходить, теща и тесть тоже работают на заводе и я постоянно слушаю их рассказы. Наверное, поэтому смог отразить так точно настроение города в своих работах.

По словам Кости, он выезжал в промзону, чтобы изучить постройки на заводских территориях. Это позволило сделать картины более реалистичными. На одной из работ можно встретить нескольких животных и птиц — это тоже из рассказов заводчан, которые периодически встречают братьев меньших около своих цехов.


Кроме персональных выставок в пространствах Нижнего Новгорода, Костя также участвует в конкурсах. Например, в 2022 году его картину выбрали для логотипа Кстова. А еще художник участвовал в конкурсе от «Сибура», после чего референс его работы использовали для граффити. Изображение появилось на доме на улице Рачкова в Кстове.

Анна и Константин также создают скульптуры из папье-маше. Они отлично дополняют экспозиции

Анна и Константин также создают скульптуры из папье-маше. Они отлично дополняют экспозиции

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В 2022-м сибиряк первый раз посетил крупную выставку «Арт Мир», которая прошла на территории Нижегородской ярмарки. Тогда он выставлялся вместе с другими нижегородскими художниками. Следом участвовал уже в 2023-м — стенды были довольно малы, но его работы делили место с картинами жены Анны. В этом же году инсталляция Кости и Ани оказалась намного больше. Как рассказал нам художник, он рад, что двигается вперед и не останавливается на пути к своей цели. В будущем нижегородский сибиряк хочет стать узнаваемым художником.

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