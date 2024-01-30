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Кто из актеров «Cлова пацана» снимается в новом сериале. Узнаем, про что кино и когда появится на экранах

Рассказываем подробности нового проекта Петра Тодоровского

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Для участия в проекте набирали массовку в городе

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Не в каждом регионе страны снимается столько фильмов, как в Ярославской области. В регионе сняли несколько больших проектов и интернет-сериалов, в том числе «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), приключенческий фильм «Кулачный»(12+) и другие премьеры. Только в Рыбинске снимали сразу два сериала с участием актера Тимофея Трибунцева (известен по роли актера-неудачника в короткометражке «Проклятие» (12+), на его счету 172 фильма, в основном это роли второго плана) — «Дядя Леша» (12+) и «Подслушано в Рыбинске»(18+).

«История расскажет о Юре, журналисте провинциальной газеты, которому внезапно начинают приходить видения, предсказывающие убийства. И по стечению странных обстоятельств Юра становится главным подозреваемым в одном из преступлений», — гласит описание проекта.

В этом материале наши коллеги из 76.RU подробнее расскажут о сериале «Подслушано в Рыбинске». Кстати, в нём вместе с Тимофеем Трибунцевым снимаются звезды российских сериалов Антон Васильев (актер из сериала «Невский» (16+)) и Рузиль Минекаев (Маратик из «Слова пацана»).

Сериал снимает именитый режиссер Петр Тодоровский, известный по проектам «Полет» (18+, 2019 год) с актрисой Оксаной Акиньшиной и актерами Никитой и Михаилом Ефремовыми. Также он снял фильм «Лавстори» (16+, 2022 год), в котором снялся ярославский актер Александр Петров, и сериал «Здоровый человек» (18+, 2022 год).

36-летний Петр Тодоровский-младший — режиссер, сценарист и продюсер из творческой династии Тодоровских. Его отец — 61-летний Валерий Тодоровский продюсирует сериалы и фильмы для Первого канала, известен фильмами «Страна глухих» (16+, 1998 год), «Стиляги» (18+, 2008 год), «Оттепель» (16+, 2013 год), «Большой» (12+, 2016 год), «Одесса» (18+, 2019 год), сериалом «Надвое» (18+, 2022 год) с Александром Петровым и другими; дед Петра — режиссер Петр Тодоровский-старший (скончался в 2013 году) был номинирован на кинопремию «Оскар» в 1985 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Военно-полевой роман» (12+, 1983 год).

«Подслушано в Рыбинске» снимает одна из крупнейших российских кинокомпаний, «1–2–3 Production», которая готовила сериалы «Перевал Дятлова» (16+, 2020 год, реж. Валерий Федорович, Евгений Никошов, Павел Костомаров), «Идентификация» (18+, 2022 год, реж. Владлена Санду), «Вне себя» (18+, 2021 год, реж. Алексей Дулерайн), «Эпидемия» (18+, два сезона, 2018–..., реж. Павел Костомаров, Дмитрий Тюрин) и другие.

6 января «1–2–3 Production» показал новые кадры и анонсировал выход сериала в 2024 году.

И набережная в Рыбинске

И набережная в Рыбинске

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У Рузиля в кадре, вероятно, будет драка

У Рузиля в кадре, вероятно, будет драка

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В кадре появится мост через Волгу

В кадре появится мост через Волгу

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Режиссер помогал актерам настроиться для кадра

Режиссер помогал актерам настроиться для кадра

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Для Антона Васильева это третий проект в Ярославской области за 2023 год

Для Антона Васильева это третий проект в Ярославской области за 2023 год

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Сериал выйдет в 2024 году

Сериал выйдет в 2024 году

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«Очень открытый человек!»

Основная часть съемок проходила в ноябре и декабре 2023 года. В кадре появятся Рыбинский драматический театр, городской сквер, Рыбинское водохранилище и улочки города. Для проекта активно набирали массовку, искали даже девушку, которая для кадра ляжет в землю.

Корреспондент портала 76.RU связалась с актерами массовки. Оказалось, что на площадке уделяли внимание всем участникам проекта.

Для съемок в театре собирали около 300 человек

Для съемок в театре собирали около 300 человек

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Актерам массовки тоже делали грим

Актерам массовки тоже делали грим

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— Режиссер Петр Валерьевич Тодоровский покорил всех своей вовлеченностью в процесс. Он вникает в каждый кадр и пребывает в постоянном диалоге как с актерами на площадке, так и со съемочной командой! Но при этом очень открытый человек! Готов подсказать нужное состояние и эмоцию для кадра и услышать видение поведения персонажа или его чувства от актеров. Работать с командой такого уровня было одно удовольствие и прекрасный опыт! — поделилась в беседе с 76.RU Марина Мельникова.

По словам Марины, на съемки в Рыбинский драматический театр пришли около 300 человек, смена выдалась длинной и сложной.

Жительнице Рыбинска удалось сфотографироваться со звездой сериала

Жительнице Рыбинска удалось сфотографироваться со звездой сериала

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Марина также рассказала, какой на самом деле вне кадра Тимофей Трибунцев.

— Тимофей Трибунцев — очень обаятельный и харизматичный актер, именно такие образы Тимофея мы видим на экране — и в жизни он такой же! Очень располагающий к себе человек, — добавила Марина. — Я считаю, что актеры массовых сцен могут быть в диалоге со звездными актерами, но нужно понимать, что — актеры тоже люди. Они так же, как и мы, устают на съемках, мерзнут или страдают от жары вместе с нами, часто одна сцена повторяется много дублей подряд. Если съемочная смена тяжелая и предстоит отснять сложные кадры, то бригадиры АМС сразу предупреждают, чтобы актеров не беспокоили, пока сцена не будет снята.

Часть съемок прошла на Крестовой улице — той самой, которая известна своими вывесками

Часть съемок прошла на Крестовой улице — той самой, которая известна своими вывесками

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И в Рыбинском драматическом театре

И в Рыбинском драматическом театре

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Кстати, участие в массовке оплачивалось, за смену платили полторы тысячи рублей.

Много сцен снимали на улице

Много сцен снимали на улице

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В кадре снимали тусовку

В кадре снимали тусовку

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