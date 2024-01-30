Кто из актеров «Cлова пацана» снимается в новом сериале. Узнаем, про что кино и когда появится на экранах

«Подслушано в Рыбинске» снимает одна из крупнейших российских кинокомпаний, «1–2–3 Production», которая готовила сериалы «Перевал Дятлова» (16+, 2020 год, реж. Валерий Федорович, Евгений Никошов, Павел Костомаров), «Идентификация» (18+, 2022 год, реж. Владлена Санду), «Вне себя» (18+, 2021 год, реж. Алексей Дулерайн), «Эпидемия» (18+, два сезона, 2018–..., реж. Павел Костомаров, Дмитрий Тюрин) и другие.



6 января «1–2–3 Production» показал новые кадры и анонсировал выход сериала в 2024 году.