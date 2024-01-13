Похождения бравого Ярослава Гашека: как великий чешский писатель нашел свою любовь в Башкирии

Маленький бунтарь и коммунист

Йозеф и Катержина Гашеки отмечали радостное событие — в последний день апреля 1883 года у них появился долгожданный сын, которого назвали Ярославом. Спустя несколько лет у мальчика появились брат и сестра.



Маленький Ярослав жил в Праге и рос любознательным и веселым ребенком, несмотря на то, что родителей настигала острая нехватка денег. Семья постоянно переезжала, что отвлекало Гашека от учебы, и даже хорошая память не слишком помогала ему успешно справляться с гимназией. Но было то, что захватило его — история.