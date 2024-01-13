«Это построение биографической памяти». Почему мы пересматриваем советские фильмы по сто раз

— Я думаю, что люди смотрят то, что показывают. Но есть, как мне кажется, несколько причин, почему кому-то может нравиться пересматривать старые фильмы несмотря на то, что уже известно, чем всё кончится.

Первая причина довольно проста: если вам нравится фильм, актеры, которые в нём снимались, повороты сюжета, то вы будете его смотреть. Во-вторых, старые фильмы являются неким ключиком к нашим воспоминаниям о том времени, когда мы смотрели их в первый раз. Пересматривая старые фильмы, мы можем вызвать воспоминания о нашем прошлом, о том, что с нами происходило, с кем мы смотрели фильм, какими были мы сами. В каком-то смысле это построение биографической памяти.

